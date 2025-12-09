2026年春・ドラマ化（主演：中島健人）決定！小説シリーズ「コンビニ兄弟―テンダネス門司港こがね村店―」待望のコミカライズ第1巻がついに発売！

株式会社新潮社

本屋大賞受賞作家・町田そのこによる、全世界累計90万部突破の人気シリーズ「コンビニ兄弟―テンダネス門司港こがね村店―」コミカライズ第1巻を、株式会社新潮社バンチコミックスより2025年12月9日（火）に刊行します。

コミカライズ1巻書影



コミカライズでは、実力派の新鋭・瀬戸ましおが、門司港の美しい風景や“魔性のフェロモン店長”志波三彦の魅力を、鮮やかなタッチで描き出します。

また、第1巻の巻末には、原作者・町田そのこより漫画版への応援コメントを特別収録。

小説ファン・コミックファンの双方が楽しめる一冊となっております。

作品紹介

九州だけに展開するコンビニチェーン「テンダネス」。その名物店「門司港こがね村店」で働くパート店員・光莉の日々の楽しみは、老若男女を意図せず篭絡してしまう魔性のフェロモン店長・志波三彦を観察することだった…！

個性豊かな常連客が行き交う店を舞台に、人情とフェロモンが交錯する日々を描く大人気シリーズが、

ついにコミックで登場します。

1巻の冒頭をちょっとだけご紹介

▼続きは新潮社のWebマンガサイト「コミックバンチKai」でお読みいただけます！

https://kuragebunch.com/episode/2550912965888842648?from=comicbunchkai

書籍データ

タイトル：『コンビニ兄弟―テンダネス門司港こがね村店―』第1巻

原作：町田そのこ（新潮文庫nex刊）

漫画：瀬戸ましお

発売日：2025年12月9日（火）

造本：B6

定価：本体720円＋税

ISBN：978-4-10-772890-6

URL：https://www.shinchosha.co.jp/book/772890/