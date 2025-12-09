【大丸神戸店】関西初登場満載！冬も北海道の味を楽しもう！北海道展

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大丸神戸店では、今年も物産展人気 NO.1 イベント「北海道展」を開催いたします。

今回最大の注目としてISHIYAの新ブランド〈AGREETS(アグリーツ)〉が関西初登場いたします！

また〈白い恋人パーク〉からは現地でしか食べられないスイーツ、次世代のスター料理人を発掘する「CHEF-1グランプリ」2021年チャンピオンの下國伸シェフ監修のカレーライスなど、関西初登場の商品が盛りだくさんです。

その他、神戸の人気パティスリーで修業したパティシエが手掛けるブランドや、物価高でも楽しめるお買い得商品など、見所満載です。

今回も札幌在住20年以上のバイヤー、本田が厳選した絶品商品をどうぞお楽しみください。

ISHIYAの新ブランド〈AGREETS（アグリーツ)〉が大丸神戸店初登場！

「北海道の魅力を伝えるお菓子を作りたい！」北海道の豊かな大地で育まれた野菜や果物。その恵を活かして生まれたお菓子を通じて、北海道農産物の素晴らしさと、それを味わうことで生まれる笑顔を全国に届けたいというISHIYAとバイヤー本田の強い思いが新作スイーツとなって関西初登場します。

【POINT】

北海道のさつまいもは年々収穫量が増えています。本州よりも寒冷な気候のため時間と手間をかけて熟成させる分、甘くてねっとりとしたさつまいもになりスイーツにも最適！

【関西初登場】〈AGREETS（アグリーツ)〉

「おさつマロ」 4個入：税込1,792円

今回デビューするのは北海道のさつまいも「由栗いも」を使用した「おさつマロ」。濃厚な由栗いもの餡とふわっと軽いマシュマロを白い恋人で有名なISHIYAのホワイトチョコレートでコーティング。外側にはカリっと香ばしいキャンディーコーティングのアーモンドをトッピングしました。北海道土産の新定番を目指す「畑が育てたスイーツ」。1つでいろいろな食感が楽しめるのもこだわりです！

「白い恋人パーク」から大丸神戸店初登場スイーツ！

【大丸神戸店初登場】〈白い恋人パーク〉

「飲む白い恋人」 1杯：税込600円

ISHIYAの定番商品「白い恋人」がドリンクに！

あま～いドリンクに白い恋人のラングドシャとホワイトチョコ

レートをトッピング！北海道でも「白い恋人パーク」でしか食べられないスイーツが大丸神戸店で楽しめます！

「CHEF-1グランプリ」チャンピオン、下國シェフ監修の海鮮カレーライス

若きシェフの登竜門とも呼ばれる「CHEF-１グランプリ」で2021年見事チャンピオンに輝いた、フレンチ料理人 下國伸シェフによる監修の、北海道の幸を使用した「赤黒カレー」が道外初登場！完熟トマトとバターが香る「バターチキンレッド」、イカスミのコクと魚介の旨味を凝縮した「シーブラック」、2つのカレーを一度に楽しめる贅沢なカレーに、大丸神戸店オリジナルで、大きなホタテを現場で焼いて乗せて販売します。

※画像はイメージです。

「赤黒カレー」

税込1,760円

※販売期間：12月10日(水) → 16日(火)

関西初・大丸神戸店初が盛りだくさんの北海道スイーツ

【関西初登場】〈パティスリー プルースト〉

「Hug プルースト流生大福」

1個：税込500円 【限定数】各日200

神戸の人気有名店で修業したパティシエが手がける新感覚の洋風大福。カスタード、あずき、求肥をパフで挟みます。

【関西初登場】〈パティスリー プルースト〉

「北海道クリームチーズといちごのパフェ」

1個：税込825円

北海道産クリームチーズを使ったソフトクリームに甘酸っぱいいちごと道産あずきをご一緒に。

【大丸神戸店初登場】〈道の駅あいおい〉

「元祖クマヤキ」

１.クマヤキ(つぶあん) ２.ヒグマ(豆乳クリーム)

各1個：税込300円

※販売期間：12月10日(水) → 16日(火)

カワイイぷっくりお腹には特製あんこやクリームが入っています。

年末にピッタリ！北海道の味わい満点の豪華弁当

今年も一年頑張った自分へのご褒美にもなるような豪華弁当を北海道展でご用意いたします。

お肉も海鮮も、どちらもお楽しみいただけます。

〈八軒苑〉

「北の肉王メガ盛り弁当」

1折：税込2,970円

【限定数】各日50

北海道産和牛モモやサロマ和牛のすき焼きをふんだんに盛り付けた贅沢なメガ盛り弁当です。

〈汐音〉

「豪快蟹づくし弁当」

1折：税込4,320円

【限定数】各日100

ズワイタラバを一度にご堪能あれ！

〈海のや〉

「道産特大ぼたん海老と大玉ほたて入り弁当」

1折：税込5,940円

【限定数】各日20

道産の特大ぼたん海老と大玉ほたて、たらば蟹など豪華な海鮮を盛り付けたお弁当です。

〈うに専門店 世壱屋〉

「ムラサキうに・バフンうに 食べ比べ弁当」

1折：税込4,320円

【限定数】各日30

北海道産の甘いムラサキウニと、濃厚な旨味のバフンうにの食べ比べ。

〈鮨 龍儀〉

「北海道産炙り帆立とボタン蛯と

4種類のかにの食べ比べメガ盛り海鮮弁当」

1折：税込3,888円

【限定数】各日30

北海道炙り帆立とボタン蛯と4種類のかにの食べ比べ。

物価高に負けないお買い得商品が登場！

値上がりが激しい世の中ですが、大丸神戸店の北海道展ではお買い得価格で北海道の味覚を楽しめる商品をご用意いたします。

〈網走水産株式会社〉

「北海道産 焼鮭塩麹漬切身」

6切入：税込1,080円

【限定数】各日50

〈網走水産株式会社〉

「訳ありずわいがに脚(ボイル冷凍)」

1kg：税込4,280円

〈網走水産株式会社〉

「北海道産 生秋鮭切身 無塩」

1kg：税込2,160円

【限定数】各日10

★物価高にチャレンジした「1,080円お買い得弁当」も登場！

●〈うに専門店 世壱屋〉半生うにめしハーフ 【限定数】各日30

●〈八軒苑〉北海道産牛ヒレステーキ×肉問屋のハンバーグ弁当 【限定数】各日50

●〈海のや〉五種盛り弁当 【限定数】各日20

●〈汐音〉姫海鮮 【限定数】各日50

●〈鮨 龍儀〉まかない弁当 【限定数】各日30