「CES2026が示すモビリティのメガトレンド」と題して、イノベーションアナリスト アンディ 近藤氏によるセミナーを2026年1月22日(木)に開催!!

写真拡大

株式会社　新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────


【現地ラスベガスの熱量から読み解く、2026年のモビリティ戦略】


CES2026が示すモビリティのメガトレンド


-自動運転・SDV・中国OEM・AIが描く新しい産業地図


-電動化へ進む世界、日本メーカーはどう戦うのか


─────────────────────────────



[セミナー詳細]


https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26025



[講　師]


イノベーションアナリスト　アンディ　近藤　氏



[日　時]


２０２６年１月２２日（木）　午前１０時～１２時



[受講方法]


■会場受講


　紀尾井フォーラム　


　東京都千代田区紀尾井町４-１ ニューオータニガーデンコート１Ｆ


■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）



[重点講義内容]


※CESの現地調査をもとに最新内容を適宜追記致します。開催状況により下記は変更することがあります。



CESは今や自動車ショーに匹敵する「世界最大のモビリティ展示会」となりました｡2026年の焦点は､自動運転の社会実装､SDV（Software-Defined Vehicle）､AI搭載車の普及､中国OEMの急伸など､産業構造を書き換える潮流が一気に交錯する点にあります｡


本講演では､10年以上現地を歩いてきたアナリストの視点から､“CES2026のリアルな現場” をもとに､世界のモビリティ産業がどこへ向かうのかを読み解きます｡さらに､いよいよ本格的な電動化が動き始める日本市場に対して､これらの変化がどのような影響とチャンスをもたらすのか､最新の国際動向と重ねながらお伝えします｡



１．CES2026が描く“モビリティの現在地”


　・もはやモビリティショー：CESに集結する世界のモビリティ


　・車×AI×エネルギーが交差する新プレイヤー構造



２．自動運転の社会実装：ラスベガスで起きていること


　・ロボタクシーは「展示」から「本番運行」の時代へ


　・ハンドルも運転席もないロボタクシー、Zooxの最新事情


　・商業運転が示す“本当の論点”（安全・オペレーション・労働・規制）



３．自動運転は人手不足を救うのか：農業・物流の自動化


　・農業ロボットの急伸と「食の自動化」


　・ラストワンマイル配送の自動化


　・米国・欧州のオペレーション事例　



４．SDVとAI：クルマはソフトウェアで進化する時代へ


　・AI×センサーが生む“機能アップデートの新常識”


　・乗員、運転手の状態を知りたい、生体センシングの最先端とモビリティ


　・2026年以降に広がる「AIドライバー」「個別最適化UX」



５．躍進する中国OEM：世界を揺るがす新しい競争軸


　・米国展示会に巨大ブースを構える理由


　・Xpeng、Zeekrなどの差別化ポイント


　・価格・性能・ソフト力で世界市場を取りに来る構図


　・日本・欧米メーカーへのインパクト



６．日本勢の存在感と“2026年の日本市場” のゆくえ


　・Sony-Honda Mobility 「AFEELA」現地レポート


　・日本では見えない国際的な評価軸


　・いよいよ電動化に進む日本：2026年以降の市場シフト


　・海外展示会（ミュンヘンモーターショー／Hannover Messe）との


　　比較で読む“世界と日本の距離感”



７．質疑応答／名刺交換





【お問い合わせ先】


新社会システム総合研究所


東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


Email: info@ssk21.co.jp


TEL: 03-5532-8850


FAX: 03-5532-8851


URL: https://www.ssk21.co.jp



【新社会システム総合研究所(SSK)について】


新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。


SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。


また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。


SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。