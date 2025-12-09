「CES2026が示すモビリティのメガトレンド」と題して、イノベーションアナリスト アンディ 近藤氏によるセミナーを2026年1月22日(木)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

【現地ラスベガスの熱量から読み解く、2026年のモビリティ戦略】

CES2026が示すモビリティのメガトレンド

-自動運転・SDV・中国OEM・AIが描く新しい産業地図

-電動化へ進む世界、日本メーカーはどう戦うのか

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26025

[講 師]

イノベーションアナリスト アンディ 近藤 氏

[日 時]

２０２６年１月２２日（木） 午前１０時～１２時

[受講方法]

■会場受講

紀尾井フォーラム

東京都千代田区紀尾井町４-１ ニューオータニガーデンコート１Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

※CESの現地調査をもとに最新内容を適宜追記致します。開催状況により下記は変更することがあります。

CESは今や自動車ショーに匹敵する「世界最大のモビリティ展示会」となりました｡2026年の焦点は､自動運転の社会実装､SDV（Software-Defined Vehicle）､AI搭載車の普及､中国OEMの急伸など､産業構造を書き換える潮流が一気に交錯する点にあります｡

本講演では､10年以上現地を歩いてきたアナリストの視点から､“CES2026のリアルな現場” をもとに､世界のモビリティ産業がどこへ向かうのかを読み解きます｡さらに､いよいよ本格的な電動化が動き始める日本市場に対して､これらの変化がどのような影響とチャンスをもたらすのか､最新の国際動向と重ねながらお伝えします｡

１．CES2026が描く“モビリティの現在地”

・もはやモビリティショー：CESに集結する世界のモビリティ

・車×AI×エネルギーが交差する新プレイヤー構造

２．自動運転の社会実装：ラスベガスで起きていること

・ロボタクシーは「展示」から「本番運行」の時代へ

・ハンドルも運転席もないロボタクシー、Zooxの最新事情

・商業運転が示す“本当の論点”（安全・オペレーション・労働・規制）

３．自動運転は人手不足を救うのか：農業・物流の自動化

・農業ロボットの急伸と「食の自動化」

・ラストワンマイル配送の自動化

・米国・欧州のオペレーション事例

４．SDVとAI：クルマはソフトウェアで進化する時代へ

・AI×センサーが生む“機能アップデートの新常識”

・乗員、運転手の状態を知りたい、生体センシングの最先端とモビリティ

・2026年以降に広がる「AIドライバー」「個別最適化UX」

５．躍進する中国OEM：世界を揺るがす新しい競争軸

・米国展示会に巨大ブースを構える理由

・Xpeng、Zeekrなどの差別化ポイント

・価格・性能・ソフト力で世界市場を取りに来る構図

・日本・欧米メーカーへのインパクト

６．日本勢の存在感と“2026年の日本市場” のゆくえ

・Sony-Honda Mobility 「AFEELA」現地レポート

・日本では見えない国際的な評価軸

・いよいよ電動化に進む日本：2026年以降の市場シフト

・海外展示会（ミュンヘンモーターショー／Hannover Messe）との

比較で読む“世界と日本の距離感”

７．質疑応答／名刺交換

