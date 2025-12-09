放送から5周年を記念して、TVアニメ『宇崎ちゃんは遊びたい！』5th Anniversary オンラインくじがくじ引き堂に登場！ 5周年を祝う豪華賞品が盛りだくさん!!

写真拡大 (全18枚)

株式会社KADOKAWA


株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、TVアニメ『宇崎ちゃんは遊びたい！』の豪華賞品が手に入る＜TVアニメ 宇崎ちゃんは遊びたい！5th Anniversary オンラインくじ＞を、2025年12月16日(火)12時より販売します。



主人公・宇崎花はもちろん、母の月、妹の柳たちのイラスト等を用いたたくさんの商品を取り揃えております。また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「C賞 アクリルキーホルダー全7種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!




＜TVアニメ 宇崎ちゃんは遊びたい！5th Anniversary オンラインくじ 概要＞


販売期間：2025年12月16日(火)12:00～2026年1月6日(火)11:59


販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。


購入ページ：https://kujibikido.com/lp/uzakichan_5th/



■賞品ラインナップ

S賞：選べる！B1タペストリー（全3種）






A賞：B2タペストリー（全3種）






B賞：アクリルパネル（全4種）








C賞：アクリルキーホルダー（全7種）





D賞：缶バッジ（全5種）





※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。


■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「C賞 アクリルキーホルダー全7種セット」をプレゼント！




■おまけキャンペーン

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!


※全2種。ランダムでの配布となります。




■「くじ引き堂」とは


スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！


ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！



■関連サイト


「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/


「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido



■商品に関するお問い合わせ


くじ引き堂　 https://kujibikido.com/contact/