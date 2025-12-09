TVアニメ「異世界かるてっと3」がオンラインくじに登場！ 集めても飾っても楽しい豪華賞品が盛りだくさん!!

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、TVアニメ「異世界かるてっと3」の豪華賞品が手に入る＜TVアニメ「異世界かるてっと3」オンラインくじ＞を、2025年12月9日(火)12時より販売します。



商品はそれぞれのキャラクターの魅力を詰め込んだ、集めても、飾っても楽しい豪華賞品が盛りだくさん!! さらに、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「C賞 缶バッジ全12種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!





＜TVアニメ「異世界かるてっと3」オンラインくじ 概要＞


販売期間：2025年12月9日(火)12:00～2025年12月30日(火)11:59


販売価格：1回 715円(税込)※別途発送手数料が掛かります。


購入ページ：https://kujibikido.com/lp/isekai-quartet3/




■賞品ラインナップ


S賞：アクリル時計（全1種）




A賞：アクリルスタンドフィギュア（全12種）








B賞：つながるアクリルチャーム（全12種）








C賞：缶バッジ（全12種）








※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。




■Xフォロー&リポストキャンペーン


期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「C賞 缶バッジ全12種セット」をプレゼント！





■おまけキャンペーン


【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!


※全12種、ランダムでの配布となります。






■「くじ引き堂」とは


スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！


ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！




■関連サイト


「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/


「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido




■商品に関するお問い合わせ
くじ引き堂　 https://kujibikido.com/contact/