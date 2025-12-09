【WWDJAPAN最新号】来シーズン、シャツをどう着る？メンズ47ブランドの推しスタイルを紹介 26年春夏メンズ・リアルトレンド特集
「WWDJAPAN」12月8日号は、2026年春夏シーズンのメンズ・リアルトレンド特集です。この特集は、国内アパレル企業やセレクトショップのクリエーションの“今”を捉えるために、毎シーズン続けている恒例企画です。
今回は特に、「シャツの着こなし」に焦点を当てました。夏の暑さがますます厳しくなる影響もあり、26年春夏の欧州コレクションでは、シャツの見せ方がより自由で軽やかになり、着方そのものがクリエーションとして際立つブランドが目立ちました。その発想や潮流は、国内のリアルクローズ市場ではどのように解釈され、取り入れられているのでしょうか。
紙版を購入する :
https://shop.wwdjapan.com/products/wwdjapan2447?_gl=1*m35ntf*_ga*Nzc5MTU2MzA1LjE3NTAwNDAyMzQ.*_ga_E6HNVK9GMM*czE3NjUxODQwODMkbzU0MSRnMSR0MTc2NTE4NDI3NCRqNjAkbDAkaDA.
電子版を購入する :
https://www.wwdjapan.com/account/all/backnumber/2274800/digital/input
定期購読を申し込む :
https://www.wwdjapan.com/c/leaders/
特集では、全47業態へのヒアリングで各ブランドのシーズンテーマや“推しシャツスタイル”を調査するほか、ドレスシャツを専門に扱うブランドや百貨店バイヤーに、シャツをめぐる潮流の変化について聞きました。
海外ニュースを紹介する翻訳ページでフォーカスするのは、欧米のファッション小売業界で台頭するIP(知的財産)ビジネスを牽引するオーセンティック・ブランズ・グループ。ジェイミー・ソルター創業者兼会長兼最高経営責任者（CEO）に同社の強さの秘訣や買収ブランドを選定する基準について聞きました。
巻末の恒例企画“ファッション&ビューティーパトロール”では、クリスマスなどのホリデーシーズンを前に、業界のさまざまな目利きたちに、この冬のおすすめギフトを紹介してもらいました。
CONTENTS
FEATURE
・2026年春夏にシャツはますます自在に、軽やかになる 来シーズンのメンズリアルクローズ トレンド展望
FOCUS
・IPビジネスをけん引するオーセンティック・ブランズ・グループ 辣腕トップが語る“当社が選ばれる理由”
SERIES
・Makuakeと探訪 47都道府県モノ作りの現場最前線：Vol.14 秋田県編 職人が仕立てる175gの「エシカルな相棒」
・OVERSEAS NEWS 米「WWD」の翻訳記事をまとめてお届け！：「ルイ・ヴィトン」のCEOがLVMH ファッショングループのトップも兼任へ、他
・齊藤孝浩のファッション業界のミカタ：Vol.80 「無印良品」の現在地ーー生え抜き・清水社長が引き継ぐ 1兆円＆営業利益率10%への道
・Beauty Insight ビューティ賢者が持論展開：vol.231 「ヤーマン」「リファ」が銀座で描く未来像（弓気田みずほ ／ユジェット代表・美容コーディネーター）
・今週のeye：表参道にTWICEツウィが降臨 「マックスマーラ」が“キャメル”のポップアップ、他
EDITORS’ LETTER
・ラグジュアリーがアメリカ市場に傾倒する理由（村上要 ／編集長）
EDITORIAL NOTE
・編集後記 今週の特集お届け隊：2026年春夏はシャツスタイルに注目（佐藤慎一郎 ／編集部記者、小菅陽生 ／編集部エディター）
FASHION&BEAUTY PATROL
・ホリデーシーズン到来 目利きが選ぶ、この冬のギフト案内
＜COVER CREDIT＞
PHOTO : RIKU IKEYA
STYLIST : TAKANOHVSKAYA（NEWYEAR）
HAIR : KAZUHIRO NAKA
MODEL : FELIX THOMAS（THE MANAGEMENT）
COVER REELS DESIGN：CHIGE (GWISUB JUNG)
「WWDJAPAN」について
1910年に米フェアチャイルドが創刊した「WWD（Women’s Wear Daily）」の日本版ファッション業界専門紙「WWDJAPAN」は、ファッション・ビューティ業界のビジネス、トレンドニュースをはじめ、業界人インタビューなど最新情報が盛りだくさん。また、週刊紙「WWDJAPAN Weekly」のウェブ版「WWDJAPAN Digital」も、国内外のファッション＆ビューティ業界のニュースはもちろん、コレクションのルック、パーティーやストリートのスナップ、アートやメディア、ライフスタイル情報など、ファッションやビューティに強い興味を抱く消費者にも響く、感度の高い情報を提供します。
