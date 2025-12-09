「累計500回の社内勉強会」が示すAI時代の新しい人材育成モデルとは

株式会社未来

愛知県名古屋市に拠点を置くスキンケア商品の企画・販売を行っている株式会社未来は、10年以上・累計500回以上にわたり、社員一人ひとりの“マインド（脳と心）の使い方”に気づき、それを磨いていく社内勉強会、通称「未来創造アカデミー」を実施してきました。

スキルではなく内面の変化を育むこの学びは、社員が自分らしく働き、人生の選択肢と豊かさを広げていくための新しい企業教育として注目されています。

“使い方”をアップデートする研修。未来創造アカデミーとは？

未来創造アカデミーの実際の様子

未来創造アカデミーは、株式会社未来が10年以上継続して実施してきた自分の考え方のクセに気づき、自分が描く未来や理想を基準に日々の判断ができるようになる独自の社内勉強会です。

一般的な企業研修が業務スキルやマネジメント能力を中心に扱うのに対し、この勉強会が重視するのは、社員一人ひとりが持つ 「自分のマインド（脳と心）の使い方」 の変化。



同じ出来事でも、自分がどんな未来を望むのかを基準にすると、見える情報や選べる行動が変わってくるという考えに基づいています。

内面の変化を扱う継続的な取り組みは企業教育としては稀であり、変化の大きい現代において、社員が自分らしく働き、自ら未来を選択していく力を育む新しい企業教育として注目されています。

なぜ今、”マインドの使い方”が企業研修として注目されているのか。

心理学・認知科学の分野では、 「行動は“出来事そのもの”ではなく、それをどう解釈するか（認知）が決める」という考えが広く知られています※1。



認知科学者・苫米地英人博士も、著書の中で 「人は事実ではなく“自分の認知のフィルター”を通して世界を見ており、そのフィルターが行動や選択を規定する」と述べています※2。

未来創造アカデミーでは、

- 同じ出来事でも、どう受け取るかで次の行動が変わる- 見え方が変われば、選べる未来の幅が広がる- “現状の延長線”ではなく、“望む未来”を基準に選択できるようになる

といった“内面の変化”が、仕事や人生の質に直結すると考えています。



AIが多くの選択肢を提示してくれる時代だからこそ、“その中から何を選ぶのか” を決める力が人に求められています。

そのため、外側のスキルを積み重ねるだけでは不十分で、行動の基準そのものとなる「認知」を見直すことが重要視されるようになっています。

こうした“認知のアップデート”に焦点を当てたこの勉強会は企業教育としても非常に稀で、変化の大きい時代において、社員が自分の人生を主体的に選択する力を育む取り組みとして注目されています。

夢が叶う。未来創造アカデミーが10年以上続く理由とは。

未来創造アカデミーを受けている社員の声

未来創造アカデミーで生まれる変化は、社員一人ひとりが 「自分にはもっと可能性がある」と感じられるようになることです。

自分の認知のクセに気づき、望む未来を基準にものごとを見られるようになると、これまで見えていなかった選択肢に気づけるようになり、日々の行動や自信にも変化が生まれます。

この“自分の可能性を信じられるようになるプロセス”は、当社が展開するスキンケアブランド「I’m PINCH」の理念とも深くつながっています。

I’m PINCHは、年齢やコンプレックスにとらわれず、 “いまの自分をまるごと受け止めて、そこからさらに可能性を広げていける”そんな時間を届けたいという思いから生まれました。

日々のケアを通して、“私はここからもっと進める” という気持ちが生まれる--

私たちは、社員にもお客様にも “自分の可能性を広げていける未来” を届けられる企業でありたいと考えています。

累計448万7933本売れているI'm PINCH美容液※3

※1：認知行動療法（CBT）モデル

※2：苫米地英人『脳と心の正体』（講談社現代新書）

※3：お試し品＋本品(定期便含む)の累計発送数(2025年11月5日時点弊社調べ)



株式会社未来について

「ものづくりを通じて、人生の中に小さな光を届けたい」という想いのもと、スキンケアブランド「I'm PINCH」をはじめとする化粧品・健康食品の企画・販売を手がける。お客様との「共創」をブランド運営の核に据え、長期的な信頼関係に基づく独自のビジネスモデルを構築している。

【株式会社未来 概要】

https://www.impinch.com/

会社名：株式会社未来

所在地：愛知県名古屋市中区錦1₋17₋26 ラウンドテラス伏見10階

設立：2008年（17年目）

代表者：代表取締役 山口俊晴

事業内容：スキンケア商品の企画・販売（通信販売）