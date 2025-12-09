【12月季節限定カレー】Spice and Vegetable 夢民から、「東京カレー万博」にて大好評だった“味噌キーマカレー”が期間限定で登場。

株式会社フジランド

東京都港区西新橋のカレー専門店「Spice and Vegetable 夢民（スパイスアンドベジタブルムーミン）」（運営：株式会社フジランド、本社：東京都千代田区、代表取締役：上田 常尚）は、12月季節限定メニューを発表。

東京 虎ノ門に店舗を構える「Spice and Vegetable 夢民」は、12月限定メニューを12月05日（金）～12月17日（水）まで提供いたします。

夢民がお届けする、この期間にしか味わえないこだわりの季節限定メニューをぜひお楽しみください。

◆沖縄県産キビまる豚の味噌キーマカレー \1,200（税込）

夢民秘伝スパイス×キビまる豚の旨みたっぷりのキーマカレーが登場。

ルゥには、沖縄県・赤マルソウ商店の赤だし味噌を隠し味に使用。

和の深みを感じる、夢民ならではの一皿をぜひお楽しみください。

※12/5（金）～12/17（水）のクリスマス期間前までの限定販売です。

◆スパイスティーの豆乳チャイ \600（税込）

カレー屋が本気で考えたスパイスティーを使用した豆乳チャイが登場。

国産茶葉にさらに3種のスパイスを加え、豆乳でまろやかに整えた、香り豊かなチャイに仕上げました。

※茶葉はプラススパイス株式会社がプロデュースした"カレー屋が本気で作ったスパイスティー”を使用。

夢民公式LINEでは、季節限定ドリンク無料クーポン配信中です！（期間限定）

◆「沖縄県産キビまる豚の味噌キーマカレー」と「スパイスティーの豆乳チャイ」のお得なセット

セットでご注文いただいたお客様には、季節限定メニューがさらにお得に楽しめるセット割をご用意。

（スパイスティーの豆乳チャイ 通常\600→\400に！）

ぜひこの機会に限定メニューセットをお楽しみください。

◆その他

テイクアウト・デリバリーも承っております。

オフィスやご自宅でも夢民カレーを存分にご堪能ください。

また、夜は“スパイス＆ベジタブル”にちなんだコースメニューやアラカルトメニューもご用意しております。カレーに合うアルコールやソフトドリンクも多数取り揃えておりますので、カレー飲みや女子会などにもご利用いただけます。

【店舗情報】

Spice and Vegetable 夢民 (スパイス アンド ベジタブル ムーミン)

〒105-0003 東京都港区西新橋2-13-3西新橋2丁目ビル1F

TEL:03-6205-4343

営業時間：水曜・金曜・土曜日（11:00～15:00)

L.O.14:30

（18:00～21:00)

L.O.20:30

月曜・火曜・木曜日 (11:00～15:00)

L.O.14:30

日曜・祝日 定休日（その他臨時休業あり）

※2025年10月1日より、営業時間が変更になっております。

公式HP：https://www.mumin.jp/

公式SNS：https://lit.link/mumincurry