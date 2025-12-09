【12月季節限定カレー】Spice and Vegetable 夢民から、「東京カレー万博」にて大好評だった“味噌キーマカレー”が期間限定で登場。
東京都港区西新橋のカレー専門店「Spice and Vegetable 夢民（スパイスアンドベジタブルムーミン）」（運営：株式会社フジランド、本社：東京都千代田区、代表取締役：上田 常尚）は、12月季節限定メニューを発表。
東京 虎ノ門に店舗を構える「Spice and Vegetable 夢民」は、12月限定メニューを12月05日（金）～12月17日（水）まで提供いたします。
夢民がお届けする、この期間にしか味わえないこだわりの季節限定メニューをぜひお楽しみください。
◆沖縄県産キビまる豚の味噌キーマカレー \1,200（税込）
夢民秘伝スパイス×キビまる豚の旨みたっぷりのキーマカレーが登場。
ルゥには、沖縄県・赤マルソウ商店の赤だし味噌を隠し味に使用。
和の深みを感じる、夢民ならではの一皿をぜひお楽しみください。
※12/5（金）～12/17（水）のクリスマス期間前までの限定販売です。
◆スパイスティーの豆乳チャイ \600（税込）
カレー屋が本気で考えたスパイスティーを使用した豆乳チャイが登場。
国産茶葉にさらに3種のスパイスを加え、豆乳でまろやかに整えた、香り豊かなチャイに仕上げました。
※茶葉はプラススパイス株式会社がプロデュースした"カレー屋が本気で作ったスパイスティー”を使用。
夢民公式LINEでは、季節限定ドリンク無料クーポン配信中です！（期間限定）
◆「沖縄県産キビまる豚の味噌キーマカレー」と「スパイスティーの豆乳チャイ」のお得なセット
セットでご注文いただいたお客様には、季節限定メニューがさらにお得に楽しめるセット割をご用意。
（スパイスティーの豆乳チャイ 通常\600→\400に！）
ぜひこの機会に限定メニューセットをお楽しみください。
◆その他
テイクアウト・デリバリーも承っております。
オフィスやご自宅でも夢民カレーを存分にご堪能ください。
また、夜は“スパイス＆ベジタブル”にちなんだコースメニューやアラカルトメニューもご用意しております。カレーに合うアルコールやソフトドリンクも多数取り揃えておりますので、カレー飲みや女子会などにもご利用いただけます。
【店舗情報】
Spice and Vegetable 夢民 (スパイス アンド ベジタブル ムーミン)
〒105-0003 東京都港区西新橋2-13-3西新橋2丁目ビル1F
TEL:03-6205-4343
営業時間：水曜・金曜・土曜日（11:00～15:00)
L.O.14:30
（18:00～21:00)
L.O.20:30
月曜・火曜・木曜日 (11:00～15:00)
L.O.14:30
日曜・祝日 定休日（その他臨時休業あり）
※2025年10月1日より、営業時間が変更になっております。
公式HP：https://www.mumin.jp/
公式SNS：https://lit.link/mumincurry