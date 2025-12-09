Japan Mobility Show 2025 出展レポート
パーキングサイエンス株式会社（代表取締役：井上直也／所在地：神奈川県藤沢市）は、10月29日（水）～11月5日（水）まで Japan Mobility Show 2025のStartup Future factory（西2ホール）にブース出展し、駐車場データベースを活用した各種ソリューション、無料の駐車場検索アプリ「P-Collection」、駐車場マーケティングシステム「Park-Labo」を紹介しました。
会期8日間のブース来場者は多く、アプリ「P-Collection」は 1,610件のダウンロード を記録しました。“停めやすい駐車場”のデモンストレーションには、一般来場者・プレス関係者・自動車関連企業など幅広い方々にお立ち寄りいただき、駐車場データの新たな可能性への関心が寄せられました。
１. 無料・駐車場検索アプリ「P-Collection」紹介
地図表示・検索方法・お気に入り登録などの基本機能に加え、来場者から特に関心が高かったのは以下の点です。
・全国の83％を網羅した駐車場データ
・“停めやすい駐車場”のデモ
・「駐車場を探すストレスを軽減するアプリ」としての魅力
（画面を使いながら説明し、分かりやすいという声が多数）
アプリを用いたデモンストレーションでは、駐車時の不安やストレスを軽減する “新しい選び方” が来場者の興味を引きました。
実際に寄せられた声は以下の通りです。
・「好きな条件で検索できるのが便利」
・「初めて行く場所で便利そう」
・「こういうアプリ欲しかった！」
・「複数のブランドを一つのアプリで検索できるのがいい」
・「駐車場データが豊富で全国で使えるのが助かる」
・「駐車が苦手で、少し高くても停めやすい駐車場を選びたい」
一方で、
・「満空情報も見たい」
・「バイクのコインパーキングも検索したい」
といった今後の改善に期待する声もいただきました。ブースでの説明後、実際にアプリをダウンロードする方も多く、会期8日間で 1,610件のダウンロードを記録しました。
また、「停めやすさ」への注目が集まった背景として、車両の大型化が進んでいることも要因のひとつと考えています。
２. 駐車場事業専用マーケティングシステム「Park-Labo」紹介
駐車場DXに課題を感じている事業者からの関心が特に高く、顧客接点が少ない駐車場ビジネスにおいてユーザーインサイトが得られる点に、来場者の注目が集まりました。
特に関心を寄せられた機能は以下の通りです。
・エリア別の駐車行動データの可視化
・観光地・駅前における回遊分析
３. 「P-Collection API」の可能性について
「P-Collection API」 （駐車場の位置情報・料金設定情報・決済方法情報・車室情報などを一元管理し、外部システムへ連携可能なデータ基盤）についても多くの議論が生まれました。
APIに期待されている連携例として、以下の声がありました。
・コネクテッドカーとの連携
・配送システムとの連携
・ナビゲーションシステムとの連携
また、駐車場データベースが 全国83%のシェアに到達したことで、より高い網羅性と運用に耐えうるデータ品質を評価する声もいただきました。
４. 新しい取り組みへの注目
横浜市立大学 国際教養学部 観光マネジメント研究室（有馬貴之ゼミ）との共同研究についても、
・「駐車場データが街づくりに活かせる」
・「オーバーツーリズム対策に可能性がある」
といった声が多く、特にメディア関係者の反応が大きい結果となりました。
５.まとめ
toCからtoB、いろんな駐車場にまつわる意見があり、自動運転時代に向けた駐車インフラの必要性・地域交通DXの基盤データとしての活用・シニアドライバー支援など、駐車場データの活用の幅広さを実感するとともに、今後のモビリティ社会における駐車場データ活用の可能性を再認識される機会となりました。
■ 今後の展開
今回の展示を踏まえ、以下の取り組みを進めてまいります。
・P-Collection ユーザーアンケートの実施・定期化
・大学との共同研究 途中結果レポートの公開
・“停めやすさ”デモンストレーションのイベント出展継続
“駐車場データの社会的価値を高めること”を軸に、取り組みをさらに拡大してまいります。
■ イベント概要
名称：JAPAN MOBILITY SHOW 2025
会期：2025年10月30日(木)～11月9日(日)（※プレスデー：10月29日(水)・30日(木)）
会場：東京ビッグサイト（ブース：Startup Future factoryブース）
主催：一般社団法人 日本自動車工業会
オフィシャルWEBサイト：https://www.japan-mobility-show.com/
出展エリア：Startup Future factory（西2ホール）
出展期間：10月29日(水)～11月5日(水)（※プレスデー：10月29日(水)・30日(木)）
■ 代表コメント
「今回の出展で、“駐車場データは都市と人の移動を変える”という確かな手応えを感じました。
今後も、データサイエンスを活かした駐車場DXを推進し、誰もが移動を楽しめる社会づくりに貢献してまいります。」
■会社概要
会社名: パーキングサイエンス株式会社
設立: 2022年9月
本社所在地: 神奈川県藤沢市片瀬3丁目2-1
代表取締役: 井上直也
■事業内容
・【無料】ポイ活機能付き駐車場検索アプリ「P-Collection」の企画・運営
・【駐車場事業専用】エリアマーケティング分析システム「Park-Labo」の開発・提供
・P-Collection提携サービスの開発・提供
・P-CollectionAPI、駐車場データベースサービスの提供
■パーキングサイエンス株式会社ストーリー”駐車場データで描く未来構想”
https://prtimes.jp/story/detail/rVPRG7FGPWB
■パーキングサイエンス株式会社のミッション・ビジョン
ミッション：世の中の駐車場をデータベース化する
ビジョン：共有価値を創造し駐車場データで八方よしを実現する
パーキングサイエンス株式会社は、駐車場業界およびモビリティ社会が抱える課題に対し、駐車場データサイエンスを活用したソリューションを提供します。
収集したデータを業界に循環・還元し、共有価値を創造することで「八方良し」を実現し、業界の発展に貢献します。
本件に関するお問い合わせ
パーキングサイエンス株式会社
TEL: 070-1544-7772 （担当：井上）
Email: pr@parkingscience.net
URL: https://www.parkingscience.net/