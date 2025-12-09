Japan Mobility Show 2025 出展レポート

パーキングサイエンス株式会社

パーキングサイエンス株式会社（代表取締役：井上直也／所在地：神奈川県藤沢市）は、10月29日（水）～11月5日（水）まで Japan Mobility Show 2025のStartup Future factory（西2ホール）にブース出展し、駐車場データベースを活用した各種ソリューション、無料の駐車場検索アプリ「P-Collection」、駐車場マーケティングシステム「Park-Labo」を紹介しました。

会期8日間のブース来場者は多く、アプリ「P-Collection」は 1,610件のダウンロード を記録しました。“停めやすい駐車場”のデモンストレーションには、一般来場者・プレス関係者・自動車関連企業など幅広い方々にお立ち寄りいただき、駐車場データの新たな可能性への関心が寄せられました。



１. 無料・駐車場検索アプリ「P-Collection」紹介

地図表示・検索方法・お気に入り登録などの基本機能に加え、来場者から特に関心が高かったのは以下の点です。

・全国の83％を網羅した駐車場データ

・“停めやすい駐車場”のデモ

・「駐車場を探すストレスを軽減するアプリ」としての魅力

（画面を使いながら説明し、分かりやすいという声が多数）

アプリを用いたデモンストレーションでは、駐車時の不安やストレスを軽減する “新しい選び方” が来場者の興味を引きました。

実際に寄せられた声は以下の通りです。

・「好きな条件で検索できるのが便利」

・「初めて行く場所で便利そう」

・「こういうアプリ欲しかった！」

・「複数のブランドを一つのアプリで検索できるのがいい」

・「駐車場データが豊富で全国で使えるのが助かる」

・「駐車が苦手で、少し高くても停めやすい駐車場を選びたい」

一方で、

・「満空情報も見たい」

・「バイクのコインパーキングも検索したい」



といった今後の改善に期待する声もいただきました。ブースでの説明後、実際にアプリをダウンロードする方も多く、会期8日間で 1,610件のダウンロードを記録しました。

また、「停めやすさ」への注目が集まった背景として、車両の大型化が進んでいることも要因のひとつと考えています。

２. 駐車場事業専用マーケティングシステム「Park-Labo」紹介

駐車場DXに課題を感じている事業者からの関心が特に高く、顧客接点が少ない駐車場ビジネスにおいてユーザーインサイトが得られる点に、来場者の注目が集まりました。

特に関心を寄せられた機能は以下の通りです。

・エリア別の駐車行動データの可視化

・観光地・駅前における回遊分析



３. 「P-Collection API」の可能性について

「P-Collection API」 （駐車場の位置情報・料金設定情報・決済方法情報・車室情報などを一元管理し、外部システムへ連携可能なデータ基盤）についても多くの議論が生まれました。

APIに期待されている連携例として、以下の声がありました。

・コネクテッドカーとの連携

・配送システムとの連携

・ナビゲーションシステムとの連携

また、駐車場データベースが 全国83%のシェアに到達したことで、より高い網羅性と運用に耐えうるデータ品質を評価する声もいただきました。



４. 新しい取り組みへの注目

横浜市立大学 国際教養学部 観光マネジメント研究室（有馬貴之ゼミ）との共同研究についても、

・「駐車場データが街づくりに活かせる」

・「オーバーツーリズム対策に可能性がある」

といった声が多く、特にメディア関係者の反応が大きい結果となりました。

５.まとめ

toCからtoB、いろんな駐車場にまつわる意見があり、自動運転時代に向けた駐車インフラの必要性・地域交通DXの基盤データとしての活用・シニアドライバー支援など、駐車場データの活用の幅広さを実感するとともに、今後のモビリティ社会における駐車場データ活用の可能性を再認識される機会となりました。





■ 今後の展開

今回の展示を踏まえ、以下の取り組みを進めてまいります。

・P-Collection ユーザーアンケートの実施・定期化

・大学との共同研究 途中結果レポートの公開

・“停めやすさ”デモンストレーションのイベント出展継続

“駐車場データの社会的価値を高めること”を軸に、取り組みをさらに拡大してまいります。

■ イベント概要

名称：JAPAN MOBILITY SHOW 2025

会期：2025年10月30日(木)～11月9日(日)（※プレスデー：10月29日(水)・30日(木)）

会場：東京ビッグサイト（ブース：Startup Future factoryブース）

主催：一般社団法人 日本自動車工業会

オフィシャルWEBサイト：https://www.japan-mobility-show.com/

出展エリア：Startup Future factory（西2ホール）

出展期間：10月29日(水)～11月5日(水)（※プレスデー：10月29日(水)・30日(木)）



■ 代表コメント

「今回の出展で、“駐車場データは都市と人の移動を変える”という確かな手応えを感じました。

今後も、データサイエンスを活かした駐車場DXを推進し、誰もが移動を楽しめる社会づくりに貢献してまいります。」

■会社概要

会社名: パーキングサイエンス株式会社

設立: 2022年9月

本社所在地: 神奈川県藤沢市片瀬3丁目2-1

代表取締役: 井上直也

■事業内容

・【無料】ポイ活機能付き駐車場検索アプリ「P-Collection」の企画・運営

・【駐車場事業専用】エリアマーケティング分析システム「Park-Labo」の開発・提供

・P-Collection提携サービスの開発・提供

・P-CollectionAPI、駐車場データベースサービスの提供

■パーキングサイエンス株式会社ストーリー”駐車場データで描く未来構想”

https://prtimes.jp/story/detail/rVPRG7FGPWB

■パーキングサイエンス株式会社のミッション・ビジョン

ミッション：世の中の駐車場をデータベース化する

ビジョン：共有価値を創造し駐車場データで八方よしを実現する

パーキングサイエンス株式会社は、駐車場業界およびモビリティ社会が抱える課題に対し、駐車場データサイエンスを活用したソリューションを提供します。

収集したデータを業界に循環・還元し、共有価値を創造することで「八方良し」を実現し、業界の発展に貢献します。

本件に関するお問い合わせ

パーキングサイエンス株式会社

TEL: 070-1544-7772 （担当：井上）

Email: pr@parkingscience.net

URL: https://www.parkingscience.net/