遺灰を“触れられる形”に。自然素材だけでつくる新しい手元供養「cocony」が提案する、これからの弔い文化

株式会社OurPlan

株式会社OurPlan（本社：東京都、代表取締役：岩崎洸樹）は、遺灰を“手のひらに収まる小さな石”へと生成する手元供養『cocony（ココニー）』を2025年12月5日に正式リリースしました。仏壇や形式に縛られず、インテリアのように飾ったり手に取って触れたりできる、白を基調としたミニマルなデザインが特徴です。

サービス開始の背景

coconyは生活に馴染む手元自然供養で、管理の手間や場所を必要としません。多治見の土などを使用し、一切の化学物質を添加しないcoconyは、安心して手に触れていただけます。

近年、家族構成や住環境の多様化で供養の形も変化しています。ペットを家族同然と捉える人は72.9%(https://www.fnn.jp/articles/-/921175)という調査もあり、見送った後の過ごし方への関心が高まっています。

供養方法では納骨堂に次いで手元供養（30.9%）(https://www.fnn.jp/articles/-/921175)が主要な選択肢となり、集合住宅など埋葬に制限がある環境でも選びやすい点が背景にあります。ペットロスの面でも「写真や思い出の品を飾る」など、生活空間で自然に偲ぶ行動が広がる(https://suncelmo.co.jp/2023/01/24/2638/)中、「正解が分からない」「日常に馴染む形がほしい」という声が増えています。

そこで当社は、遺灰を“手のひらに収まる小さな石”にする新しい手元供養『cocony』を開発しました。

coconyの特徴

3kgの小柄な猫の遺灰で、およそ10個前後の石になります。遺灰が石になる

coconyは、遺灰を“手のひらに収まる小さな石”へと生成するプロダクトです。

「いつでも近くに置ける」「手に取った時に存在を感じられる」という体験を通じて、亡くなった存在を“遠いもの”にしない新しい手元供養の選択肢を提供します。

一切の化学物質を添加しないcoconyは、安心して手に触れていただけます。日本の土を使った自然素材

coconyは多治見地方の土など自然素材を用いたものづくりにこだわっています。

遺灰と土という自然由来の素材を用いることで、人工的な加工感を抑え、静かでやわらかな佇まいを目指しました。命が大地に還る循環をかたちにします。

coconyはどのような生活空間に馴染む質感・色味・デザイン性です。仏壇を必要としない

coconyは、仏壇や決まった形式がなくても成立する手元供養です。

住環境やライフスタイルに合わせて、棚に置く、デスクに飾る、写真の隣にそっと添えるなど、使い方を限定しない自由さを大切にしています。

葬儀社・火葬場・関連事業者様との業務提携について（提携先募集）

株式会社OurPlanでは『cocony』の取り組みに共感いただける葬儀社・火葬場・霊園・寺院・ペット葬儀関連事業者様との提携を募集しています。見送った後の選択肢を広げることで、ご利用者様の満足度向上や丁寧なアフターケアの一助となる連携を目指します。

【問い合わせ先はこちら(https://coconystone.com/ja/corporate)】

今後の展開

当社は今後、coconyの価値である「自然素材で、日常に寄り添う手元供養」という考え方を広げ、石という形に限らない“自然の供養”のあり方を模索してまいります。

また、現時点ではペット向けの手元供養として提供していますが、社会や生活環境の変化に寄り添いながら、将来的には人の手元供養分野への展開も視野に入れ、慎重に検討を進めてまいります。

代表コメント

株式会社OurPlan 代表：岩崎洸樹

私は神戸で犬と暮らして育ち、20歳のときに長年一緒に過ごしたヨークシャーテリアを見送りました。



東京で暮らす今、お墓に頻繁に足を運ぶのが難しい中で、海外の「遺灰を石にする」供養に出会い、「生活の中に自然に寄り添う形」を日本でも届けたいと考えたことがcoconyの原点です。亡くなったペットをひとりにしないという想いを大切に、日常に溶け込む新しい手元供養を提案していきます。

サービス概要

サービス名：cocony（ココニー）

内容：遺灰を“手のひらに収まる小さな石”へと生成する手元供養プロダクト

正式リリース日：2025年12月5日

公式サイト：https://coconystone.com/ja/

法人向け問い合わせフォーム：https://coconystone.com/ja/corporate

インスタグラム：https://www.instagram.com/coconystone/

会社概要

会社名：株式会社OurPlan

所在地：〒158-0094 東京都世田谷区玉川３丁目１１－１ 柳小路東角 3F

代表者：代表取締役 岩崎洸樹

設立：2024年12月