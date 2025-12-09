社労士業務がビジネスチャット連携で変わる！「社労夢」×「Chatwork」連携、完全リリース

株式会社エムケイシステム

社会保険、労働保険等に関する業務支援ソフトウェアのシステム開発及びクラウドサービスを提供する株式会社エムケイシステム（本社：大阪市北区、代表取締役：三宅 登）は、社会保険労務士向け業務支援システム「社労夢」と株式会社kubell（本社：東京都港区、代表取締役CEO：山本 正喜、以下、kubell）が提供するビジネスチャット「Chatwork」（https://go.chatwork.com/ja/）とのAPI連携について、2025年12月3日に完全リリースしました。

社労士事務所の業務における革新的なDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進してまいります。

Shalom×Chatwork

https://www.mks.jp/shalom/news/20251028a/



■連携の背景



『社労夢』は社労士事務所業務支援システムのスタンダードとして、社会保険労務士に選ばれ続けて20年以上、全国2,400を超える社労士事務所でご利用いただいています。社労士事務所の業務効率化と顧問先のDX推進を一括で支援するクラウドシステムです。



社労夢ご紹介ページ

https://www.mks.jp/shalom/



近年、電子申請が普及する一方で、社労士事務所では申請後の通知や公文書配布が依然手作業で、情報漏れや負担増が課題となっています。そこで多くの現場で使われている国内最大級のビジネスチャット「Chatwork」と社労士業務システム「社労夢」を連携し、通知や配布を自動化することでこれまで人手に頼っていた煩雑な業務を大幅に効率化できると考えています。

■ 連携の主な内容



【機能概要１.～給与明細などの顧問先納品機能～】

給与計算後の各種データをPDF形式でChatworkへ連携して送信することが可能です。

機密性の高いデータをタイムリーに誤送信を防いで関係者に共有することができるようになります。

【機能概要２.～電子申請予約関連の通知～】

電子申請後に取得できる公文書zipファイルを、そのままChatworkで送信します。



【機能概要３.～ネットde受付・手続進捗管理機能・ネットde就業との連携～】

社労夢シリーズの顧問先アプリケーションと連携して通知やリマインドをChatworkで送信します。



・「ネットde受付」（業務受付）：顧問先から依頼時のリマインド通知

顧問先が依頼を出すと、社労士事務所側に自動でリマインド通知が飛び、対応の抜け漏れを防ぎます。



・「ネットde受付」（業務受付）：顧問先から依頼を受付時の手続受付通知

社労士事務所が手続きを受付た際に、顧問先へ「受付済み」であることを自動通知。やり取りの手間を省きます。

・「ネットde就業」（勤怠管理）：本人申請時の上長通知

従業員が休暇申請などを行った際、自動的に上長へ通知され、速やかに承認フローへつなげます。

・「ネットde就業」（勤怠管理）：上長承認時の本人通知

上長が承認した段階で、本人へ「承認完了」が自動通知されるため、やり取りが円滑になります。

・「手続進捗管理」機能での提出期限リマインド

提出期限が迫った手続きをChatworkでリマインド。期限管理を徹底し、対応漏れを未然に防ぎます。

■ 今後の展開



将来的に、AIエージェントの活用やBPaaS構想（Business Process as a Service）との統合による包括的なDX推進も視野にいれて社労士事務所・顧問先企業のDX推進を進めてまいります。

■ 株式会社kubellについて

「働くをもっと楽しく、創造的に」をコーポレートミッションとして掲げる株式会社kubell（旧Chatwork株式会社）は、誰もが使いやすく、社外のユーザーとも簡単につながることができる日本最大級のビジネスチャット「Chatwork」を運営しています。また、チャット経由で会計、労務、総務など様々なバックオフィス業務をアウトソースできる「タクシタ」などのBPaaSサービスを幅広く展開。ビジネスチャットの会社から、BPaaSで「働く」を変えるプラットフォームを提供する会社へ。2024年7月1日より社名を株式会社kubell（読み：クベル）に変更しました。



代表取締役CEO：山本 正喜（やまもと まさき）

会社設立：2004年11月11日

事業内容：ビジネスチャット事業、周辺サービス・新規事業の開発運営

コーポレートサイト：https://www.kubell.com/



■株式会社エムケイシステムについて



「人にやさしいシステムの提供で社会に貢献する」という経営理念のもと、1989年に設立した人事労務領域の総合サービスを提供する会社です。

「社労夢」を始めとし、社会保険労務⼠に選ばれ続けて20年以上の信頼と実績を積み上げて参りました。社会保険労務⼠事務所と企業のDX推進を応援すべく、「社労夢Company Edition」「eNEN」「DirectHR」「Cloud Pocket」「社労夢ポスト」「GooooN」などの多くの社労夢ファミリー製品を展開。当社のサービスによってお客様の業務を効率化し生産性を上げることはもちろん、企業全体そして個々の従業員が付加価値を生む支援をします。



会社名：株式会社エムケイシステム

所在地：（本社）大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号 梅田センタービル30F

代表者：三宅 登

設 立：1989年2月

資本金：219,110千円（2025年3月末時点）

コーポレートサイト： https://www.mks.jp/company/



