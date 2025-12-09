誤出荷を防ぐ“ポカヨケ”Androidアプリ「POKAYOKE(R) Smart」テンプレートをリニューアル
マーズコンピュータ株式会社（所在地：静岡県富士市柳島15番地、代表取締役：杉山房雄）は、流通・物流・倉庫業向けのヒューマンエラー防止Androidアプリケーション「POKAYOKE(R) Smart（ポカヨケ スマート）」のテンプレートを2025年11月に全面リニューアルしました。
今回のリニューアルにより、「 柔軟なカスタマイズ性」「導入しやすいサブスクリプション型の料金体系」「専門知識不要の簡単運用」という特長を兼ね備え、中小企業が取り組みやすい“DXの第一歩”として、より多くの現場にご利用いただけるソリューションへと進化しました。
中小企業のDX化を支援する「POKAYOKE(R) Smart」
リニューアルの背景
モノづくり・物流管理の現場では、ピッキングミス、棚卸作業の煩雑さ、“うっかり”による誤出荷といったヒューマンエラーが長年の課題となっています。
しかし中小企業では、高額な初期投資や複雑なシステムがネックとなり、DX化に踏み出せないケースが多く見られました。
リニューアルのポイント
1. お客様の現場に合わせたカスタマイズが可能に
業種・業態に応じて、テンプレート項目や照合条件などを柔軟に変更可能。
既存の業務フローに合わせて最適化できます。
2. 初期費用を抑えたサブスクリプション型へ
従来よりも導入しやすい料金体系に刷新。
小規模の現場でも負担なくスタートできます。
3. “DXの第一歩”として最適な簡単設計
専門知識は不要。
Android端末にアプリを入れるだけで、現場ですぐに運用を開始できます。
新たに提供する6種類のテンプレート
業務に合わせてカスタマイズできる6つのテンプレートをご用意しています。
1. ポカヨケテンプレート
ピッキングリストと現物のバーコードを照合し、一致／不一致をその場で判定。
ピッキングミスを物理的に防止します。
【利用例】
類似品番の誤出荷防止のため、
・出荷指示書
・現品見本
・現品票
の「3点照合」を行い、目視ミスを大幅削減。
2. ピッキングテンプレート
ピッキングリストをハンディ端末に取り込み、バーコードをチェックにより対象以外のバーコードはNG判定。誤投入や誤出荷を防ぎます。
【利用例】
使用不可ロットの誤投入防止。
3. データ収集テンプレート
出荷指示番号、商品コード、ロット番号、数量などをハンディでデータ化。
CSVでPCへ取り込み、出荷記録・トレース管理が可能に。
4. 棚卸テンプレート
在庫台帳データを取り込み、バーコード照合で在庫数を表示。
棚卸作業の手間を大幅削減。
【利用例】
Excel管理で数日かかっていた棚卸作業を、ハンディ読み取りで効率化し、1人でも短時間で完了。
5. 作業手順テンプレート
作業工程に合わせて順番にバーコードチェック。
手順間違いを未然に防ぎます。
6. 入出庫テンプレート
商品コードと数量を入力するだけで入庫・出庫を登録。
簡易的な在庫管理が可能に。
導入メリット
■ヒューマンエラーの防止
・ピッキングミスや誤投入を防ぎ、現場の品質を底上げ。
ピッキング時の「ついつい」「うっかり」ミスを物理的に防ぎます。
■サービス品質・正確性の向上
・ミスの削減が顧客満足度向上につながります。
■作業プロセスの効率化
・手書き、Excel入力作業を削減。作業時間を大幅に短縮。
■信頼性の向上
・正確な出荷、在庫管理により、ビジネスの信頼性が高まります。
導入事例のご紹介
日本製紙株式会社 岩沼工場様（積込後チェック）
日本製紙株式会社 岩沼工場様
日本製紙株式会社 岩沼工場様では、養牛用飼料「元気森森(R)」出荷時における手書き製造番号管理が課題となっていました。
今回、POKAYOKE(R) Smartのデータ収集テンプレートを導入したことで、手書きだった作業がQRコードの読み取りに代わったので、現場の作業スピードが上がりました。
さらに、POKAYOKE(R) Smartで読み取ったデータは、CSVデータとして出力が可能なので、バッチ処理で社内システム連携（１クリックでハンディデータを社内システムへ送信・取込）を行うことによって、事務所でのExcel入力作業もなくなりました。
現場だけでなく、事務作業、そして運送業者の待機時間短縮にもつながっています。
↓【導入事例全文はこちら】
https://www.pokayoke-premium.com/case/2025/000005.html
製品概要
製品名: POKAYOKE(R) Smart(ポカヨケスマート)
対応OS: Android
対象業種: 流通業、物流業、倉庫業、製造業、通販業など
公式サイト: https://www.pokayoke-premium.com/
会社概要
会社名: マーズコンピュータ株式会社
代表者: 代表取締役 杉山房雄
所在地: 静岡県富士市柳島15番地
設立: 1991年 3月
事業内容: IT利用技術に関するコンサルタント業務および、システム企画・分析、設計、製造、販売ならびに運用保守
URL: https://www.mars-computer.co.jp/
本件に関するお問い合わせ先
マーズコンピュータ株式会社 静岡事務所
TEL: 0545-67-3600
FAX.0545-67-3602
受付時間: 平日 8:30～17:30