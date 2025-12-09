誤出荷を防ぐ“ポカヨケ”Androidアプリ「POKAYOKE(R) Smart」テンプレートをリニューアル

マーズコンピュータ株式会社

マーズコンピュータ株式会社（所在地：静岡県富士市柳島15番地、代表取締役：杉山房雄）は、流通・物流・倉庫業向けのヒューマンエラー防止Androidアプリケーション「POKAYOKE(R) Smart（ポカヨケ スマート）」のテンプレートを2025年11月に全面リニューアルしました。

今回のリニューアルにより、「 柔軟なカスタマイズ性」「導入しやすいサブスクリプション型の料金体系」「専門知識不要の簡単運用」という特長を兼ね備え、中小企業が取り組みやすい“DXの第一歩”として、より多くの現場にご利用いただけるソリューションへと進化しました。

リニューアルの背景

中小企業のDX化を支援する「POKAYOKE(R) Smart」

モノづくり・物流管理の現場では、ピッキングミス、棚卸作業の煩雑さ、“うっかり”による誤出荷といったヒューマンエラーが長年の課題となっています。

しかし中小企業では、高額な初期投資や複雑なシステムがネックとなり、DX化に踏み出せないケースが多く見られました。

リニューアルのポイント

1. お客様の現場に合わせたカスタマイズが可能に

業種・業態に応じて、テンプレート項目や照合条件などを柔軟に変更可能。

既存の業務フローに合わせて最適化できます。

2. 初期費用を抑えたサブスクリプション型へ

従来よりも導入しやすい料金体系に刷新。

小規模の現場でも負担なくスタートできます。

3. “DXの第一歩”として最適な簡単設計

専門知識は不要。

Android端末にアプリを入れるだけで、現場ですぐに運用を開始できます。

新たに提供する6種類のテンプレート

1. ポカヨケテンプレート

業務に合わせてカスタマイズできる6つのテンプレートをご用意しています。

ピッキングリストと現物のバーコードを照合し、一致／不一致をその場で判定。

ピッキングミスを物理的に防止します。

【利用例】

類似品番の誤出荷防止のため、

・出荷指示書

・現品見本

・現品票

の「3点照合」を行い、目視ミスを大幅削減。

2. ピッキングテンプレート

ピッキングリストをハンディ端末に取り込み、バーコードをチェックにより対象以外のバーコードはNG判定。誤投入や誤出荷を防ぎます。

【利用例】

使用不可ロットの誤投入防止。

3. データ収集テンプレート

出荷指示番号、商品コード、ロット番号、数量などをハンディでデータ化。

CSVでPCへ取り込み、出荷記録・トレース管理が可能に。

4. 棚卸テンプレート

在庫台帳データを取り込み、バーコード照合で在庫数を表示。

棚卸作業の手間を大幅削減。

【利用例】

Excel管理で数日かかっていた棚卸作業を、ハンディ読み取りで効率化し、1人でも短時間で完了。

5. 作業手順テンプレート

作業工程に合わせて順番にバーコードチェック。

手順間違いを未然に防ぎます。

6. 入出庫テンプレート

商品コードと数量を入力するだけで入庫・出庫を登録。

簡易的な在庫管理が可能に。

導入メリット

■ヒューマンエラーの防止

・ピッキングミスや誤投入を防ぎ、現場の品質を底上げ。

ピッキング時の「ついつい」「うっかり」ミスを物理的に防ぎます。

■サービス品質・正確性の向上

・ミスの削減が顧客満足度向上につながります。

■作業プロセスの効率化

・手書き、Excel入力作業を削減。作業時間を大幅に短縮。

■信頼性の向上

・正確な出荷、在庫管理により、ビジネスの信頼性が高まります。

導入事例のご紹介

日本製紙株式会社 岩沼工場様（積込後チェック）

日本製紙株式会社 岩沼工場様

日本製紙株式会社 岩沼工場様では、養牛用飼料「元気森森(R)」出荷時における手書き製造番号管理が課題となっていました。

今回、POKAYOKE(R) Smartのデータ収集テンプレートを導入したことで、手書きだった作業がQRコードの読み取りに代わったので、現場の作業スピードが上がりました。

さらに、POKAYOKE(R) Smartで読み取ったデータは、CSVデータとして出力が可能なので、バッチ処理で社内システム連携（１クリックでハンディデータを社内システムへ送信・取込）を行うことによって、事務所でのExcel入力作業もなくなりました。

現場だけでなく、事務作業、そして運送業者の待機時間短縮にもつながっています。



↓【導入事例全文はこちら】

https://www.pokayoke-premium.com/case/2025/000005.html

製品概要

製品名: POKAYOKE(R) Smart(ポカヨケスマート)

対応OS: Android

対象業種: 流通業、物流業、倉庫業、製造業、通販業など

公式サイト: https://www.pokayoke-premium.com/

会社概要

会社名: マーズコンピュータ株式会社

代表者: 代表取締役 杉山房雄

所在地: 静岡県富士市柳島15番地

設立: 1991年 3月

事業内容: IT利用技術に関するコンサルタント業務および、システム企画・分析、設計、製造、販売ならびに運用保守

URL: https://www.mars-computer.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

マーズコンピュータ株式会社 静岡事務所

TEL: 0545-67-3600

FAX.0545-67-3602

受付時間: 平日 8:30～17:30