誤出荷を防ぐ“ポカヨケ”Androidアプリ「POKAYOKE(R) Smart」テンプレートをリニューアル

マーズコンピュータ株式会社（所在地：静岡県富士市柳島15番地、代表取締役：杉山房雄）は、流通・物流・倉庫業向けのヒューマンエラー防止Androidアプリケーション「POKAYOKE(R) Smart（ポカヨケ スマート）」のテンプレートを2025年11月に全面リニューアルしました。



今回のリニューアルにより、「 柔軟なカスタマイズ性」「導入しやすいサブスクリプション型の料金体系」「専門知識不要の簡単運用」という特長を兼ね備え、中小企業が取り組みやすい“DXの第一歩”として、より多くの現場にご利用いただけるソリューションへと進化しました。




中小企業のDX化を支援する「POKAYOKE(R) Smart」

リニューアルの背景


モノづくり・物流管理の現場では、ピッキングミス、棚卸作業の煩雑さ、“うっかり”による誤出荷といったヒューマンエラーが長年の課題となっています。


しかし中小企業では、高額な初期投資や複雑なシステムがネックとなり、DX化に踏み出せないケースが多く見られました。




リニューアルのポイント


1. お客様の現場に合わせたカスタマイズが可能に

業種・業態に応じて、テンプレート項目や照合条件などを柔軟に変更可能。
既存の業務フローに合わせて最適化できます。


2. 初期費用を抑えたサブスクリプション型へ

従来よりも導入しやすい料金体系に刷新。
小規模の現場でも負担なくスタートできます。


3. “DXの第一歩”として最適な簡単設計

専門知識は不要。
Android端末にアプリを入れるだけで、現場ですぐに運用を開始できます。



新たに提供する6種類のテンプレート



業務に合わせてカスタマイズできる6つのテンプレートをご用意しています。

1. ポカヨケテンプレート

ピッキングリストと現物のバーコードを照合し、一致／不一致をその場で判定。
ピッキングミスを物理的に防止します。



【利用例】
類似品番の誤出荷防止のため、
・出荷指示書
・現品見本
・現品票
の「3点照合」を行い、目視ミスを大幅削減。



2. ピッキングテンプレート

ピッキングリストをハンディ端末に取り込み、バーコードをチェックにより対象以外のバーコードはNG判定。誤投入や誤出荷を防ぎます。



【利用例】
使用不可ロットの誤投入防止。



3. データ収集テンプレート

出荷指示番号、商品コード、ロット番号、数量などをハンディでデータ化。
CSVでPCへ取り込み、出荷記録・トレース管理が可能に。



4. 棚卸テンプレート

在庫台帳データを取り込み、バーコード照合で在庫数を表示。
棚卸作業の手間を大幅削減。



【利用例】
Excel管理で数日かかっていた棚卸作業を、ハンディ読み取りで効率化し、1人でも短時間で完了。



5. 作業手順テンプレート

作業工程に合わせて順番にバーコードチェック。
手順間違いを未然に防ぎます。



6. 入出庫テンプレート

商品コードと数量を入力するだけで入庫・出庫を登録。
簡易的な在庫管理が可能に。



導入メリット


■ヒューマンエラーの防止


・ピッキングミスや誤投入を防ぎ、現場の品質を底上げ。
　ピッキング時の「ついつい」「うっかり」ミスを物理的に防ぎます。



■サービス品質・正確性の向上


・ミスの削減が顧客満足度向上につながります。



■作業プロセスの効率化


・手書き、Excel入力作業を削減。作業時間を大幅に短縮。



■信頼性の向上


・正確な出荷、在庫管理により、ビジネスの信頼性が高まります。



導入事例のご紹介


日本製紙株式会社 岩沼工場様（積込後チェック）


日本製紙株式会社 岩沼工場様

日本製紙株式会社 岩沼工場様では、養牛用飼料「元気森森(R)」出荷時における手書き製造番号管理が課題となっていました。


今回、POKAYOKE(R) Smartのデータ収集テンプレートを導入したことで、手書きだった作業がQRコードの読み取りに代わったので、現場の作業スピードが上がりました。
さらに、POKAYOKE(R) Smartで読み取ったデータは、CSVデータとして出力が可能なので、バッチ処理で社内システム連携（１クリックでハンディデータを社内システムへ送信・取込）を行うことによって、事務所でのExcel入力作業もなくなりました。
現場だけでなく、事務作業、そして運送業者の待機時間短縮にもつながっています。

↓【導入事例全文はこちら】
https://www.pokayoke-premium.com/case/2025/000005.html


製品概要


製品名: POKAYOKE(R) Smart(ポカヨケスマート)


対応OS: Android


対象業種: 流通業、物流業、倉庫業、製造業、通販業など


公式サイト: https://www.pokayoke-premium.com/



会社概要


会社名: マーズコンピュータ株式会社


代表者: 代表取締役 杉山房雄


所在地: 静岡県富士市柳島15番地


設立: 1991年 3月


事業内容: IT利用技術に関するコンサルタント業務および、システム企画・分析、設計、製造、販売ならびに運用保守


URL: https://www.mars-computer.co.jp/



本件に関するお問い合わせ先


マーズコンピュータ株式会社 静岡事務所
TEL: 0545-67-3600
FAX.0545-67-3602
受付時間: 平日 8:30～17:30