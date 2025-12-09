太陽生命保険株式会社が、生成AI搭載ナレッジ管理ツール『ナレカン』を正式導入

株式会社Stock太陽生命保険株式会社×ナレッジ管理ツール『ナレカン』

株式会社Stock （代表取締役社長：澤村大輔、本社：東京都中央区、以下「当社」）は、太陽生命保険株式会社（代表取締役社長：田村泰朗、本社：東京都中央区、以下「太陽生命」）が、当社が提供するナレッジ管理ツール『ナレカン』を正式導入することをお知らせいたします。

■背景｜背景｜業務改革における情報探索の課題

太陽生命は、1893年5月創業の歴史ある生命保険会社であり、保険契約の締結から各種手続き、保険金・給付金のお支払いまで、日々多様な事務業務が発生しています。

こうした業務の中には、通常とは異なるイレギュラーな対応や、専門知識が必要な処理も少なくありません。その際、社員は社内規程、業務マニュアル、システム操作手順書など、多岐にわたる資料を確認する必要があります。

太陽生命では、全社的な業務改革の一環として、「必要な情報を探し出すまでに時間がかかる」という課題に着目し、 業務効率を向上させる次世代のナレッジマネジメントツールの検討を開始しました。

加えて、生命保険会社特有の課題も存在しました。取り扱う情報は厳格な管理が求められ、文書の種類によって承認権限や承認ルートが定められているほか、ファイルごとに閲覧制限を設定する必要があるなど、金融機関ならではの高度な管理機能が不可欠でした。

■トライアル成果｜社員の大多数が効果を実感

太陽生命では、支社・本社で大規模なトライアルを実施。実際の業務環境での使い勝手や生成AI の回答精度をはじめとした各種機能・性能を検証しました。その結果「業務効率化に大きく貢献する」との声が大多数を占めるという評価をいただきました。主な評価ポイントは以下のとおりです。

- 操作性：非IT部門でも直感的に利用可能- 検索性：AI検索とキーワード検索の併用で必要情報を迅速に取得- 効率性：ファイルの「中身」まで検索可能で探索時間を大幅削減- 付加価値：AI要約機能が業務効率化に直結

とりわけ、『自然言語検索』『キーワード検索機能』『閲覧制限機能』が高く評価され、操作性・検索性・セキュリティの三拍子を兼ね備えた次世代情報プラットフォームとしての有用性が実証されました。

さらに、『承認フロー機能』は、大規模組織でも使いやすい形へ改善を進めており、注目が高まっています

■今後の展望

『ナレカン』のトライアルを進める過程において、既存業務にスムーズに導入できるよう、太陽生命と当社で綿密な打ち合わせや意見交換を重ねてまいりました。こうした協働により、より高度で利便性の高い情報管理環境の実現に向けた取り組みが着実に前進しています。

今回の正式導入は、太陽生命における業務改革を後押しするとともに、生命保険業界における生成AI活用の先進的なモデルケースとなることが期待されます。

当社は今後も、『ナレカン』を通じて「安心して管理・簡単に検索できる情報基盤」を提供し、業界全体のDX推進に貢献してまいります。

■社内のナレッジに、即アクセスできるツール『ナレカン』について

ナレッジ管理ツール『ナレカン』

”ナレッジ管理ツール『ナレカン』”は、当社が開発・運営する、大手企業から中堅企業様の抱え

る「属人化の悩み」を解消するツールとしてご利用いただいています。

ナレカンは、非IT企業でも迷わず使える直感的な操作性に加え、「１.情報の一元化」「２.超高精度検索」によって、ナレッジが簡単に集まる・見つかることが特徴です。さらに、「３.メンバーが自然とナレッジ蓄積に参加できる」、「４.情報を正確かつ最新に保てる」、「 ➄導入後も継続的な運用を支援する」仕組みによって、組織内のナレッジが動き出す仕組みを備えています。

これらの特徴により、『ナレカン』は、ナレッジが蓄積されるだけでなく活用される環境を実現し、非IT企業をはじめとする多くの企業の情報共有の課題を根本から解決いたします。

サービスURL：https://www.narekan.info/

■会社概要

・ 社名：太陽生命保険株式会社

・ 代表者：代表取締役社長田村泰朗

・ 設立：1948年2月（創業 1893年5月）

・ 所在地：東京都中央区日本橋2-7-1

・ 従業員数：内勤職員2,713名、営業職員9,550名（2025年3月末）

・ 事業内容：生命保険業およびその他付随業

・ 社名：株式会社Stock

・ 代表者：代表取締役社長 澤村 大輔

・ 設立：2014年4月

・ 所在地：東京都中央区東日本橋2-8-3 JMFビル東日本橋01 4階

・ 許認可：ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27017:2015

・ 事業内容：ナレッジ管理ツール『ナレカン』、情報共有ツール『Stock』の企画・開発・ 運営・販売

・ URL：https://www.stock-inc.co.jp/