ごくふつうの（はずの）中学生二人が織りなす、恋愛でもない、友情でもない、“信頼”の物語『逃げる田中』12月9日 （火）発売

小・中・高等学校向けの教科書を発行する光村図書出版株式会社（所在地：東京都品川区、代表取締役社長：吉田直樹）は、書籍『逃げる田中』（石川宏千花 作／小鈴キリカ 絵）を12月９日に発売しました。

「田中さん、どうして逃げてるの？」

中学1年生の曽我以印（そがいいん）は、脱兎のごとく駆けるクラスメイトの田中さんを目撃する。

おじいさんから、同級生から、犬から、はたまた黒ずくめの男から……。

何かから逃げる田中さんには、以印の知らない秘密がかくされていた。

さまざまなものから逃げる田中さんと、それを追う曽我以印。

二人の絶妙な関係性に引き込まれる、疾走感あふれる物語です。

絵：小鈴キリカ

＊＊＊作者より＊＊＊

なぜかいつも逃げている田中さんと、彼女が逃げている理由が気になって、つい追いかけてしまう同級生の曽我以印。

ほのぼのしていたり、緊迫していたり、摩訶不思議だったり、と毎回パターンのちがう『逃げている理由』と、それぞれにマイペースなふたりの間にしか成立しない関係のおもしろさを、あわせて楽しんでいただければ！

――石川宏千花

著者プロフィール

作：石川宏千花（いしかわ・ひろちか）

女子美術大学芸術学部卒業。『ユリエルとグレン』で講談社児童文学新人賞佳作、日本児童文学者協会新人賞受賞。作品に、「死神うどんカフェ１号店」シリーズ（講談社）、「保健室には魔女が必要」シリーズ（偕成社）、『見た目レンタルショップ 化けの皮』（小学館）、『G65』（さ・え・ら書房）、『Q世代塾の問題児たち』（理論社）などがある。『拝啓パンクスノットデッドさま』（くもん出版）で、日本児童文学者協会賞を受賞。

絵：小鈴キリカ（こすず・きりか）

イラスト・まんが・キャラクターデザインを手がける。『ILLUSTRATION 2020』（翔泳社）、『ニューレトロイラストレーション』（パイ インターナショナル）掲載。直近の実績として、「MLB PLAYER MANHOLES」（MLB）大谷翔平ver.イラスト担当、TVアニメ『炎上撲滅！魔法少女アイ子』（CBCテレビ）キャラクターデザインなど。

書籍概要

タイトル：逃げる田中

著者：石川宏千花 作／小鈴キリカ 絵

ISBN：978-4-8138-0683-7

定価：1,650円（税込）

仕様：四六判（188mm×128mm）/ 160ページ

発行：光村図書出版

発売日：2025年12月９日

公式サイト：https://www.mitsumura-tosho.co.jp/shoseki/tobunohon/book-th016

＊＊＊編集担当者からひとこと＊＊＊

この本の主人公である曽我以印は、ありえないほど柔軟性が高い人。普通なら面食らってしまう田中さんの言葉も、秘密も、以印はすっと受け入れます。その姿がとっても素敵で、ちょっぴりおかしくて、二人の関係性に胸がぎゅっとなります。

石川宏千花さんの軽快でユーモアに満ちた筆致と、小鈴キリカさんの魅力的なイラストが生み出した『逃げる田中』は、疾走感あふれる最高のエンタテインメント小説でもあり、思春期のやるせない思いを抱えた人が、人とつながる物語でもあります。

何かを抱えながら生きる人たちに、この物語が届きますように。

（編集部：野口）

