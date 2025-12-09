うつ病で焦って退職する前に！後悔のない決断をするための『事前準備ガイドブック』～退職前から退職後まで段階別に解説～【完全保存版／無料】

株式会社キズキ無料ダウンロードはこちら :https://form.run/@ieVeo

就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ（KBC）は、うつ病の症状が続く中で「もう限界かもしれない」と退職を検討している人に向けて、判断を焦らないための『事前準備ガイドブック』を公開いたしました。

退職前にできること・退職する際の流れ・退職した後の行動などについて、わかりやすく解説します。

うつ病による退職は誰にでも起こりうることです

うつ病の治療を行いながら働いている人の中には、以下のような思いを抱いている人も少なくないかもしれません。

- もう限界かもしれない...- 退職したほうがいいのでは？

うつ病による退職は誰にでも起こりうることで“甘え”ではありません。

しかし、うつ病によって正常な判断が下しづらい状態にある中で、勢いで退職を決めると、退職後に金銭面はもちろん今後の生活、再就職などへの不安が大きくなることがあります。

本資料では、うつ病で退職する前の段階から、実際に退職する際の流れ、退職後にすべきことなどをわかりやすく解説します。

本資料を活用して、あなたの“これから”についてじっくりと考えませんか？

本資料の内容

- うつ病での退職につながる4つの原因- うつ病で退職する前にすべきこと- うつ病での退職に関する相談先- 退職を決めた後の流れ- 退職した後の行動- うつ病による退職に関するよくある質問

こんな人におすすめ！

資料の入手方法

- 退職するか休職するかで迷っている人- 退職したいと思っているものの判断に自信が持てない人- 退職を決めた後の段取りを、順序立てて確認したい人- 保険や年金、失業給付など、退職後の手続きが不安な人- うつ病や退職に関する相談先を見つけたい人

また、キズキビジネスカレッジ（KBC）では、うつ病で退職する前にすべき対応を詳しく解説したコラムを公開しています。

ぜひ、本資料と併せてご活用ください！

うつ病で退職する前にすべき対応 退職するまでの手続きを解説

https://kizuki-corp.com/kbc/column/depression-retirement/(https://kizuki-corp.com/kbc/column/depression-retirement/)

周りの人を頼りながら落ち着いて判断しましょう

うつ病の症状が強い時期は、焦りから勢いで退職を決めがちですが、そういった決断は後悔につながる可能性があります。

そのため、休職や勤務調整、支援制度の活用などさまざまな選択肢を比較検討した上で、退職するかどうかを慎重に判断しましょう。

また、退職に関する判断は1人で考え込むのではなく、家族や友人などの周りの人はもちろん、職場や主治医に相談することで落ち着いて考えることができるはずです。

