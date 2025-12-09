『にゃんこ大戦争』×『ニューエラ』コラボアイテム第二弾が登場！

ポノス株式会社

ポノス株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：辻子依旦、以下「ポノス」）は、2025年12月12日（金）より、スマートフォン向けゲームアプリ「にゃんこ大戦争」とスポーツ・ライフスタイルのグローバルブランド「ニューエラ」とのコラボ商品第二弾を、ポノス直営の自社ECサイト「にゃんこ大商店オンライン」にて順次発売いたします。

「にゃんこ大戦争」と「ニューエラ」のコラボレーション第二弾が実現！

本商品は、「にゃんこ大戦争」と「ニューエラ」のコラボキャップ。

第一弾でも大好評となったネコがキャップをかぶったデザインや、WEBマンガ『ネコテン』のネコ店員がデザインされたキャップなど、キッズサイズを含めた全8種のアイテムが販売されます。

NEW ERA(R) 9FIFTY(TM) THE BATTLE CATS BLU \6,820／YOUTH \4,950NEW ERA(R) 9FORTY(TM) NEKOFACE GRY \4,950／YOUTH \4,400NEW ERA(R) 9TWENTY(TM) NEKOTEN NVY \4,950／YOUTH \4,400NEW ERA(R) SQUARE KNIT CAP WHT \3,410NEW ERA(R) CAP KEYHOLDER THE BATTLE CATS BLU \3,300

にゃんこ大商店オンラインの他、ポップアップショップでも発売予定

2025年12月12日（金）よりにゃんこ大商店オンライン（https://www.nyanko-daishoten.jp/）にて順次発売予定となります。

ポップアップショップ『にゃんこ大商店主張所 開運招福！in 大阪』でも発売予定となります。

期 間：2025 年 12 月 17 日(水)～29 日(月)

場 所：高島屋大阪店 7 階 催会場

営業時間：10:00～19:00(※最終日は 18:00 閉場)

にゃんこ大商店オンラインに会員登録すると『にゃんこ大戦争』で限定キャラクター『ネコ店長＆ネコ店員』をプレゼント！

にゃんこ大商店オンラインに会員登録すると、スマホアプリ『にゃんこ大戦争』で、限定キャラクター「ネコ店長＆ネコ店員」をプレゼントいたします。

詳細はにゃんこ大商店オンライン(https://www.nyanko-daishoten.jp)をご覧ください。

「にゃんこ大商店」について

「にゃんこ大商店」は、スマートフォン向けゲームアプリ「にゃんこ大戦争」を開発・運営するポノス株式会社のオフィシャルストアです。ゲーム内に登場する個性豊かな「にゃんこ」たちの魅力を、ぬいぐるみやアパレル、雑貨などの幅広いオリジナル商品を通じてお届けします。直営ECサイトや期間限定のポップアップショップを通じて、いつでもどこからでも、ファンと「にゃんこ」たちがつながる場を目指しています。

にゃんこ大商店オンライン：https://www.nyanko-daishoten.jp/

にゃんこ大商店Amazonストア：https://www.amazon.co.jp/stores/page/A5C76F28-D99B-4A2E-96C4-6DF71AAA1B39

にゃんこ大商店 公式Xアカウント：https://x.com/nyankodaishoten

ポノスについて

ポノスは1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL1億1000万回（2025年9月現在）を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。

※ 引用・転載される場合は、引用元がわかるようにURLのリンクを設置・掲載してください。

※ 画像のみを引用・転載する際は、権利表記「(C)PONOS Corp.」の記載をお願い致します。