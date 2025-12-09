「えんきんプレミアム」 2026年2月17日（火） 新発売

株式会社ファンケル

株式会社ファンケルは、目の栄養補給をサポートする機能性表示食品「えんきん」ブランドから、ファンケル最高峰のアイケアサプリ「えんきんプレミアム」を通信販売、直営店舗にて2026年2月17日（火）から新発売します。また4月から順次、一般流通での展開も予定しています。

本製品は、機能性表示食品「えんきん」に配合されている、目に必要な3つの栄養「アスタキサンチン」「ルテイン」「ゼアキサンチン」に加えて、新たに目のうるおいを保つ機能性関与成分「エリオジクチオール-6-C-グルコシド（略称：E6CG）」を配合しています。

加齢による目の健康が気になる方、またスマートフォンやパソコンなどのデジタルデバイス使用による目の負担を感じている方にもお勧めの製品です。現代における多様な目の悩みに寄り添い、快適な「見る」生活をサポートいたします。

※1 ： リニューアル前のえんきん（届出番号：A7）は、初めて公表された目の機能性表示食品です。

【製品概要】

【開発背景】

えんきんプレミアム- 製品名 ： えんきんプレミアム【機能性表示食品】- 発売日 ： 2026年2月17日（火）- 販売チャネル ： 通信販売、直営店舗、一般流通- 内容量 ： 30日分（60粒）- 価格（税込） ： 4,700円＜本体価格：4,352円＞- 目安量 ： 1日2粒- アレルゲン ： ゼラチン（特定原材料等）- 機能性関与成分 ： アスタキサンチン：6mg、ルテイン：10mg、ゼアキサンチン：2mg、エリオジクチオール-6-C-グルコシド：0.21mg- 届出番号 ： K61- 機能性表示 ： 本品にはアスタキサンチン・ルテイン・ゼアキサンチン・エリオジクチオール-6-C-グルコシドが含まれます。アスタキサンチンは、手元のピント調節力を維持し、日常的なパソコンなどによる目の疲労感を軽減することが報告されています。また、ルテイン・ゼアキサンチンは黄斑部の色素を増加させ、光の刺激から目を保護し、ぼやけの緩和によってはっきりと見る力（コントラスト感度）をサポートすることが報告されています。エリオジクチオール-6-C-グルコシドは、目・口・肌のうるおいを保つ機能が報告されています。

当社は30年にわたり、目の栄養研究を進めてまいりました。そして18年前、年齢による目の悩みに着目し「えんきん」の前身となる製品を開発しました。それから今日に至るまで、体の内側から目の栄養を補給することが、目の健康のサポートにつながるというコンセプトを大切にしてきました。「えんきん」という名称は、年齢による目の悩みに寄り添う親しみやすい存在でありたいという想いから、ひらがな表記を採用しています。「えんきん」は発売以降多くの方に愛されるブランドへと成長し、累計販売個数は3,000万個を突破※2し、アイケア市場内シリーズサプリメント企業ランキング9年連続売上No.1※3を誇る製品へと進化を遂げています。

一方で、常に目を使い過ぎる現代において、長時間のデジタルデバイス使用による目のうるおい悩みや負担が増加しており、目の健康へのニーズはより広範囲に拡大しています。「えんきん」シリーズは、人生の生きがいや活力を生む「見る力」をサポートするため、時代の変化に合わせて進化を続け、多くのお客様の日常を支えてきました。そして今回、当社の研究力を集結させ、次世代のアイケアサプリメントとして新たに「えんきんプレミアム」を開発しました。

「えんきんプレミアム」は、日本初の目の機能性表示食品ブランドとして市場に革新を起こした「えんきん」のコンセプトを受け継ぎつつ、新たな価値を提供する製品です。目の悩みに寄り添いながら、時代にふさわしい機能や成分を加え、「見る力」をサポートします。目を使い過ぎる現代において、一人ひとりの目の健康を守り、快適な日々や充実した生活の実現に貢献いたします。

※2 ： 2007年10月～2024年12月末の販売実績概算（旧商品を含む）

※3 ： 2015～2023年売上金額（えんきん・ブルーベリーミエルネ・その他合計）出典：「H・Bフーズマーケティング便覧2017~2025 機能志向食品編」

<アイケア市場内シリーズサプリメント企業ランキング（株）富士経済>

【製品特長】

＜現代の悩みに応える成分配合＞

「えんきんプレミアム」は、従来の「えんきん」に配合されていた主要成分に加え、新たな成分を配合して進化を遂げました。手元のピント調節力を維持し目の疲労感軽減に働きかける「アスタキサンチン」、そして光の刺激から目を保護し、ぼやけを緩和する「ルテイン」「ゼアキサンチン」といった成分は、従来の「えんきん」と同様に配合しています。

さらに「えんきんプレミアム」は、目のうるおいを保つ新成分「エリオジクチオール-6-C-グルコシド」を配合。ルイボス発酵茶葉由来の本成分が、目のうるおいをサポートします。

＜体内効率設計に基づいた製品開発＞

当社では、配合成分が体内で効率的に働く仕組みにこだわり、「体内効率」設計に基づくサプリメント開発を行っています。「えんきんプレミアム」では目の栄養（アスタキサンチン）の吸収性を考え、独自の乳化技術を採用した設計を実現。成分の質、吸収性、配合バランスなど、あらゆる角度から最適な設計を追求し、栄養成分の本来の力を発揮できる製品づくりを目指しています。

＜確かな品質が実感と信頼を後押し＞

アイケアサプリを現在摂取している方へのモニター調査※4では、約80％の方が継続摂取を希望するなど高評価をいただきました。「年を取ってきて仕方ないと諦めていた部分がありましたが、頼ってみたいと思う」「目のうるおい感や疲労感が少し良くなり、快適な毎日を過ごしていけそう」などうれしいお声をいただいています。

※4 ： 2025年7月20日～8月18日（期間中1カ月間の摂取）346人（ファンケル調べ）