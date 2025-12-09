【audiobook.jp】オーディオブック年間ランキング2025発表！ 今年最も聴かれた作品は『「悩まない人」の考え方』と『成瀬は天下を取りにいく』

株式会社オトバンク

株式会社オトバンク（ 本社：東京都文京区、代表取締役社長：久保田裕也、以下「オトバンク」）は、当社が運営するオーディオブック書籍ラインナップ数No.1（※1）のオーディオブック配信サービス「audiobook.jp」における、2025年 （2024年12月1日～2025年11月30日）の「オーディオブック年間ランキング」を発表します。

※1.日本マーケティングリサーチ機構2023年11月調べ。日本語オーディオブック書籍ラインナップ数調査。

■2025オーディオブック年間ランキング トップ10

「audiobook.jp」におけるオーディオブック作品のダウンロード数または再生ユニークユーザー数をもとに順位付けした、2025年（2024年12月1日～2025年11月30日）の「単品購入」と「聴き放題」の人気ランキング トップ10を発表します。

（1）単品購入 年間ランキングトップ10：人生の解像度を高める知的テーマが上位を席巻

2025年の単品購入ランキングは、「思考」「お金」「哲学」など、人生の解像度を高める知的テーマが支持を集めました。

1位を獲得した『「悩まない人」の考え方 ── 1日1つインストールする一生悩まない最強スキル30(https://audiobook.jp/product/271775)』や3位『STOIC 人生の教科書ストイシズム(https://audiobook.jp/product/272590)』など、自己変容やストイシズムを扱ったタイトルが多数ランクイン。不確実性が高まる社会のなかで、“内面的な安定や思考スキル”を求めるニーズが一層強まっていることがうかがえます。

また、『THE ALGEBRA OF WEALTH 一生「お金」を吸い寄せる 富の方程式(https://audiobook.jp/product/272781)』『人生の経営戦略――自分の人生を自分で考えて生きるための戦略コンセプト20(https://audiobook.jp/product/273003)』など、お金・キャリア・人生設計を見直す作品も人気を集めました。

物価上昇やAIによる働き方の変化など先行きの見えづらい時代だからこそ、多くのユーザーが “長期視点で人生を再設計する” ことに関心を寄せているのかもしれません。

（2）聴き放題 年間ランキングトップ10：没入型文芸が人気！『成瀬』が2年連続で天下を取る

聴き放題部門では、文芸作品の強さが突出しました。

『成瀬は天下を取りにいく(https://audiobook.jp/product/269102)』は、昨年に続き2年連続で年間ランキング1位というロングヒットを記録。本作は12名の豪華声優陣によって没入感のあるドラマ形式で制作され、成瀬あかりをはじめとする個性的なキャラクターたちを演じる声が「解釈一致で嬉しい」というユーザーの声も寄せられています。

また、同著者による『婚活マエストロ(https://audiobook.jp/product/271477)』も3位に入り、宮島未奈作品が2作同時トップ3入りという快挙も達成しています。

一方、『嫌われる勇気―――自己啓発の源流「アドラー」の教え(https://audiobook.jp/product/174867)』いった定番のアドラー心理学シリーズや、『人は話し方が9割(https://audiobook.jp/product/259805)』などロングセラーの学び系作品も引き続き強い人気を維持。

さらに『世界の一流は「休日」に何をしているのか 年収が上がる週末の過ごし方(https://audiobook.jp/product/273169)』『13歳からの地政学: カイゾクとの地球儀航海(https://audiobook.jp/product/264816)』など、実用 × 知的好奇心のカテゴリーも支持を獲得しました。

■単品購入 年間ランキングトップ10（2025年）

1位 『「悩まない人」の考え方 ── 1日1つインストールする一生悩まない最強スキル30』「悩まない人」の考え方 ── 1日1つインストールする一生悩まない最強スキル30

・著者： 木下勝寿

・出版社： ダイヤモンド社

・ナレーター： 中村友紀

・配信URL：https://audiobook.jp/product/271775

・販売開始日： 2025/2/14

・作品紹介： 悩まない人の「頭の中」では何が起こっているのか？

詐欺に遭って全財産を失っても、「ここ20年以上、まともに悩んだことがない」という著者が、「出来事」「仕事」「他者」に一生悩まない最強スキル30を初公開！この一冊で一生分の悩みが9割消える！1日1つ思考アルゴリズムをインストールすれば、1か月で脳が生まれ変わる！

今日から「ポジティブシンキング」と「メンタルタフネス」を卒業する新バイブル！

2位 『THE ALGEBRA OF WEALTH 一生「お金」を吸い寄せる 富の方程式』THE ALGEBRA OF WEALTH 一生「お金」を吸い寄せる 富の方程式

・著者： スコット・ギャロウェイ／著、児島修／翻訳

・出版社： ダイヤモンド社

・ナレーター： 宮沢拓弥

・配信URL： https://audiobook.jp/product/272781

・販売開始日： 2025/7/8

・作品紹介：単なる投資やお金の増やし方を説く本ではない「画期的な金融哲学書」と話題沸騰！ニューヨーク大学スターン経営大学院で20年以上教えている全米屈指の人気教授が、世界最先端の“お金と人生”の戦略を初公開！十分な「収入」ではなく十分な「資産」を得るには？「幸福な金持ち」の“核心”とは？

今、シリコンバレーをはじめ世界中に爆発的に広がっている「ストイシズム」の教えと「幸せな金持ち」になる戦略・戦術を一冊に凝縮！新しい人生観・職業観を示した画期的教科書。

3位 『STOIC 人生の教科書ストイシズム』STOIC 人生の教科書ストイシズム

・著者：ブリタニー・ポラット,花塚恵／訳

・出版社：ダイヤモンド社

・ナレーター：中村友紀

・配信URL：https://audiobook.jp/product/272590

・販売開始日：2025/6/20

・作品紹介：いまなぜ、ストイシズムが、シリコンバレーをはじめ世界中に広がっているのか？その答えがここにある！

外部からの影響に左右されず、自分の反応をコントロールできるようになれば、

いますぐ、あらゆる問題が解決する。その極意とは？

ただ読むためでなく、毎日、思考を実践し、ストイシズムを本当に「自分のもの」にするために構築された、実践哲学の至高の書、ついに日本上陸！

4位 『ベルリンは晴れているか』

（深緑野分、筑摩書房刊）

https://audiobook.jp/product/271426

5位 『あした死ぬ幸福の王子 ストーリーで学ぶ「ハイデガー哲学」』

（飲茶、ダイヤモンド社刊）

https://audiobook.jp/product/271987

6位 『ゆるストイック ── ノイズに邪魔されず1日を積み上げる思考』

（佐藤航陽、ダイヤモンド社刊）

https://audiobook.jp/product/272773

7位 『人生の経営戦略――自分の人生を自分で考えて生きるための戦略コンセプト20』

（山口周、ダイヤモンド社刊）

https://audiobook.jp/product/273003

8位 『こうやって頭のなかを言語化する。』

（荒木俊哉、PHP研究所刊）

https://audiobook.jp/product/272606

9位 『屋上のテロリスト』

（知念実希人、光文社刊）

https://audiobook.jp/product/272302

10位 『読みだしたら止まらない 超凝縮 人類と経済学全史』

（アンドリュー・リー,黒輪篤嗣／訳、東洋経済新報社刊）

https://audiobook.jp/product/272580

■聴き放題 年間ランキングトップ10（2025年）

1位 『成瀬は天下を取りにいく』成瀬は天下を取りにいく

・著者： 宮島未奈

・出版社： 新潮社

・ナレーター： 山根綺,緒方佑奈 ほか

・配信URL： https://audiobook.jp/product/269102

・販売開始日： 2024/4/25

・作品紹介： 2024年本屋大賞受賞作！デビュー作にして14冠、いま最も読者に愛されている作品を、12名の声優によりドラマ形式で音声化！

2020年、中２の夏休みの始まりに、幼馴染の成瀬がまた変なことを言い出した。コロナ禍に閉店を控える西武大津店に毎日通い、中継に映るというのだが…。M-1に挑戦したかと思えば、自身の髪で長期実験に取り組み、市民憲章は暗記して全うする。今日も全力で我が道を突き進む成瀬あかりから、きっと誰もが目を離せない！

2位 『嫌われる勇気―――自己啓発の源流「アドラー」の教え』嫌われる勇気―――自己啓発の源流「アドラー」の教え

・著者： 岸見一郎,古賀史健

・出版社： ダイヤモンド社

・ナレーター： 小林範雄,市村徹

・配信URL： https://audiobook.jp/product/174867

・販売開始日： 2014/4/25

・作品紹介： 世界的にはフロイト、ユングと並ぶ心理学界の三大巨匠とされながら、日本国内では無名に近い存在のアルフレッド・アドラー。「トラウマ」の存在を否定したうえで、「人間の悩みは、すべて対人関係の悩みである」と断言し、対人関係を改善していくための具体的な方策を提示していくアドラー心理学は、現代の日本にこそ必要な思想だと思われます。

本書では平易かつドラマチックにアドラーの教えを伝えるため、哲学者と青年の対話篇形式によってその思想を解き明かしていきます。著者は日本におけるアドラー心理学の第一人者(日本アドラー心理学会顧問)で、アドラーの著作も多数翻訳している岸見一郎氏と、臨場感あふれるインタビュー原稿を得意とするライターの古賀史健氏。対人関係に悩み、人生に悩むすべての人に贈る、「まったくあたらしい古典」です。

3位 『婚活マエストロ』婚活マエストロ

・著者： 宮島未奈

・出版社： 文藝春秋

・ナレーター： 山下誠一郎,白石涼子 ほか

・配信URL： https://audiobook.jp/product/271477

・販売開始日： 2024/12/13

・作品紹介： 本屋大賞を含む前人未到の16冠『成瀬は天下を取りにいく』の著者、宮島未奈さんの最新作『婚活マエストロ』が早くもオーディオブック化！

三文ライター・猪名川健人は、婚活事業を営む「ドリーム・ハピネス・プランニング」の紹介記事を書く仕事を引き受ける。零細婚活会社による手作り感あふれる地味なパーティーに司会として現れたのは、婚活業界では名を知らぬ者はいない〈婚活マエストロ〉・鏡原奈緒子だった…。

新たな爆走型ヒロインに出会える婚活小説を、情感あふれる音声ドラマでお届け！

4位 『世界の一流は「休日」に何をしているのか 年収が上がる週末の過ごし方』

（越川慎司、クロスメディア・パブリッシング刊）

https://audiobook.jp/product/273169

5位 『13歳からの地政学: カイゾクとの地球儀航海』

（田中孝幸、 東洋経済新報社刊）

https://audiobook.jp/product/264816

6位 『幸せになる勇気―――自己啓発の源流「アドラー」の教えII』

（岸見一郎,古賀史健、ダイヤモンド社刊）

https://audiobook.jp/product/234335

7位 『人は話し方が9割』

（永松茂久、すばる舎刊）

https://audiobook.jp/product/259805

8位 『＃真相をお話しします』

（結城真一郎、新潮社刊）

https://audiobook.jp/product/265668

9位 『ツミデミック』

（一穂ミチ、光文社刊）

https://audiobook.jp/product/271765

10位 『難問の多い料理店』

（結城真一郎、集英社刊）

https://audiobook.jp/product/272697

■ランキングについて

【単品購入 年間ランキングトップ10】

・集計期間： 2024年12月1日～2025年11月30日

・対象作品： 上記期間に配信を開始した作品

・指標： 上記期間中のダウンロード数

【聴き放題 年間ランキングトップ10】

・集計期間： 2024年12月1日～2025年11月30日

・対象作品： 書籍をもとに制作された聴き放題プラン対象作品（ポッドキャストやCDブックを除く）

・指標： 上記期間中の再生ユーザー数

