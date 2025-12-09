¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¤ä»õ¤Î¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÁ´¹ñ¤Î²ÃÌÁ»õ²Ê°å±¡¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡¢ÇÐÍ¥¤Î¤ó¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«
¡¡¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¤ä»õ¤Î¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¢¨1¤òÁ´¹ñ337¢¨2¤Î²ÃÌÁ»õ²Ê°å±¡¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºäËÜ ²Â¾¼ ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è °Ê²¼¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÇÐÍ¥¤Î¤Î¤ó¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ê¤É¤Ç¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Î»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢¤Î¤ó¤µ¤ó¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Î»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¤ÎÀ©Éþ¤ò¤´ÃåÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Î¤ó¤µ¤ó¤Î¡Öµ±¤¯¾Ð´é¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡Ö´¶Æ°¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯¤«¤é¤Î¤ó¤µ¤ó¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ÎTVCM¤Ê¤É¤Ë¤´ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢¸«¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Î³§ÍÍ¤â¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤¯¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¿·¤¿¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Î»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¤¬¼ÂºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ©Éþ¤ò¤Î¤ó¤µ¤ó¤ËÃåÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¤ËÊ±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨¤¹¤ëÉ÷·Ê¤ä¸Ä¼¼¤Ç¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡¢»Ü½Ñ¸å¤ËÇò¤¯¤Ê¤Ã¤¿»õ¤ò¤ªµÒÍÍ¤È³ÎÇ§¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¤É¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤â¾ÝÄ§Åª¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¤Î¤ó¤µ¤ó¤Î¡Öµ±¤¯¾Ð´é¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Çò¤¤»õ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ó¤µ¤ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£https://www.whiteessence.com/
¡¡º£¸å¤â¥Û¥ï¥¤¥È¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Ï¡¢¡Ö»õ¤Ï°ìÀ¸¤Î·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¤ä¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¹â¤¤ÉÊ¼Á¤È²ÁÃÍ¤òÄÉµá¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤è¤ê¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö´¶Æ°¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¡×¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¢£¤Î¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÇÐÍ¥¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£²»³Ú¡¢±Ç²èÀ½ºî¡¢¥¢ー¥È¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÆ°¡£2016Ç¯¸ø³«¤Î·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¡×¼ç¿Í¸ø¤¹¤º¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¡¢Âè38²ó¥è¥³¥Ï¥Þ±Ç²èº×¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2020Ç¯12·î¡¢¼ç±é±Ç²è¡Ö»ä¤ò¤¯¤¤¤È¤á¤Æ¡×¤ÇÂè33²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×TOKYO¥×¥ì¥ß¥¢2020ÉôÌç´ÑµÒ¾Þ¡Ë¡£2022Ç¯2·î¤Ë¼«¿È¤¬µÓËÜ¡¢´ÆÆÄ¡¢¼ç±é¤Î±Ç²èºîÉÊ¡ÖRibbon¡×¸ø³«¡ÊÂè24²ó¾å³¤¹ñºÝ±Ç²èº×GALAÉôÌçÆÃÊÌ¾·ÂÔºîÉÊ¡Ë¡£2022Ç¯9·î¡¢¼ç±é±Ç²è¡Ø¤µ¤«¤Ê¤Î¤³¡Ù¤Ç¡¢Âè46²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¡ÖÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£2023Ç¯12·î¤è¤êÀ¤³¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëNetflix¥·¥êー¥º¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¥Ï¥ë¤ÎÀ¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
2024Ç¯12·î¡¢¼ç±é±Ç²è¡Ö»ä¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Û¥Æ¥ë¡×¸ø³«¡£2025Ç¯2·î¡¢DMMTV¤Ç¤Î¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¡Ö¹¬¤»¥«¥Ê¥³¤Î»¦¤·²°À¸³è¡×¡£4·î¡¢Netflix±Ç²è¡Ö¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡×¡¢9·î¡¢ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¡¢10·î¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡×¸ø³«¡£
²»³Ú³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¡¢3rd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRenarrate¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹Í½Äê¡£Æ±·î¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥Ä¥¢ー¤ÇÁ´¹ñ4ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂç·¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖSTRAWBERRY MUSIC FESTIVAL2025¡×¤Ë¤â»²²Ã¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÐÍ¥¡¦²»³Ú¡¦±Ç²è¡¦¥¢ー¥È¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¼«Í³¤ÊÉ½¸½¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÁÏºî³èÆ°¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢2024Ç¯¤ËÂè16²ó°ËÃ°½½»°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¢¨1¡ã¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
ÆâÍÆ¡§»õÀÐ¼è¤ê¡Ê¥¹¥±ー¥ê¥ó¥°¡Ë¡¢¥Õ¥í¥Ã¥·¥ó¥°¡¢PMTC¡¢Àå¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É / ÈñÍÑ¡Ê¼«Èñ¡Ë¡§9,900±ß～48,800±ß(ÀÇ¹þ) / ´ü´Ö¡¢²ó¿ô¡§ÄÌ¾ï1Æü¡¢1²ó¡ÊÆâÍÆ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë ÉûºîÍÑ¡¦¥ê¥¹¥¯¡§ÃÎ³Ð²áÉÒ¤ÎÊý¤Ï¡¢»É·ã¤ò´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
ÆâÍÆ¡§¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°ºà¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°ÀìÍÑ¾È¼Í´ï¤òÊ»ÍÑ¤·¤Æ»õ¤òÇò¤¯¤·¤Þ¤¹¡£ / ÈñÍÑ¡Ê¼«Èñ¡Ë¡§19,900±ß～118,800±ß(ÀÇ¹þ) / ´ü´Ö¡¢²ó¿ô¡§(¥ª¥Õ¥£¥¹)3～6¤«·î¡¦2～5²ó¡¡(¥Ûー¥à)1～2¥ö·î¡¦´ü´ÖÃæ1²ó/Æü / ÉûºîÍÑ¡¦¥ê¥¹¥¯¡§¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ü½ÑÃæ¤ä»Ü½Ñ¸å¤Ë»õ¤¬¤·¤ß¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡§2025Ç¯9·îËö»þÅÀ
¥Û¥ï¥¤¥È¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ« 3-12-18 ½ÂÃ«ÆîÅìµÞ¥Ó¥ë 11³¬
²ñ¼ÒÀßÎ©¡§2003Ç¯10·î7Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºäËÜ ²Â¾¼
URL¡§https://www.whiteessence.com/
¥Û¥ï¥¤¥È¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Îµ»½ÑÎÏ¤Ë¥¨¥¹¥Æ¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢2003Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£°åÎÅµ¡´Ø¤Îµ»½ÑÎÏ¤È435Ëü·ï¢¨1¤ÈÂ¿¤¯¤Î¾ÉÎã¼ÂÀÓ¿ô¤Î¸µ¡¢Á´¹ñ¤Ë337°å±¡¤ò¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¸³«¤·¢¨2¡¢¤É¤³¤Î°å±¡¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î²ÃÌÁ±¡¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢¾Ð´é¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ë¤¹¤ë½¼¼Â¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¿ô¡¢¸Þ´¶¤òÌþ¤¹¸Ä¼¼¶õ´Ö¤Ç¤Î»Ü½Ñ¡¢»Ü½Ñ¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¿®Íê¤ÈËþÂ´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤ÎÊÖ¶âÊÝ¾ÚÀ©ÅÙ¢¨3¤ÈÃæÅÓ²òÌóÀ©ÅÙ¤Î´°È÷¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»õ¤È¸ý¤â¤È¤ÎÈþ¤È·ò¹¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨1¡§¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÉÎã·ï¿ô¡§ 2,360,930·ï¡¢¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÉÎã·ï¿ô¡§1,997,187·ï / ¾ÉÎã·ï¿ô¤Î·×Â¬¤òÀµ³Î¤Ë³«»Ï¤·¤¿2005Ç¯4·î1Æü¤«¤é2025Ç¯9·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î¹ç·×¼ÂÀÓ
¢¨2¡§2025Ç¯9·îËö»þÅÀ
¢¨3¡§¥Û¥ï¥¤¥È¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹½éÍè±¡¤Ç²áµî¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¡ÊÂ¾»õ²Ê°å±¡¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¤â´Þ¤ß¤Þ¤¹¡Ë¤Î¤´·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤Êý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢½é²ó¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤Çò¤µ¤ÎÊÑ²½¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Íâ±Ä¶ÈÆüËø¤Î¿½¤·½Ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Á´³Û¤òÊÖ¶âÃ×¤·¤Þ¤¹¡£