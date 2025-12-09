【スタートアップ・中小企業のEC運営をサポート】株式会社ワサビが提供する「WASABI SWITCH LITE版」がEC事業者のさらなる成長を加速。ワンオペ時代のEC運営を強力サポート！

株式会社ワサビ

リユース販売特化型EC一元管理システム「WASABI SWITCH（旧：WORLD SWITCH）」をより気軽に利用いただける「WASABI SWITCH LITE版」について、そのサービスの現状と最新情報をお知らせします。

■サービスの概要について

「WASABI SWITCH LITE版」は、越境ECをこれから考えている方々や、越境事業が軌道に乗った際に本格導入を検討されている方々へ向け、シンプルな機能と、費用を抑えて導入しやすいプランとして2023年12月8日にリリースされました。

■事業成長の背景

国内フリマアプリや越境ECの普及により、中古品販売への参入が加速し、特にスタートアップ企業や個人事業主が手軽にEC事業を開始できる環境が整いつつあります。



こうした市場環境の変化に伴い、「スマホで完結する商品登録」や「少人数でも運用できる仕組み」を求める声が増加し、ワサビスイッチライト版の新規利用が大きく伸長しています。

さらに、当社が提供する新機能および新たな取り組みにより、

事業者はよりスピード感を持ってEC運用を効率化し、販路拡大を実現できるようになりました。

※4半期別ワサビスイッチライト版ユーザー数（2025年12月調べ）

■注目機能：アプリ（ストックスイッチ EDITモード）で商品登録

新たに追加された SS EDITモード によって、スマートフォンで撮影した商品画像をそのままワサビスイッチへ登録できるようになりました。



これまでPCで行っていた商品情報入力の大部分をアプリ内で完結できるため、

少人数の現場やワンオペ体制でも、負荷を抑えながら効率的なEC運用を行うことが可能になります。





という、撮影作業と画像加工を同時に実行できる仕組みを実現しました。

処理速度にも優れており、スマートフォン上でも待ち時間なく白抜き画像が生成されるため、

スタジオ撮影やPCでの加工が不要になり、現場での撮影効率が大幅に向上します。

■新たな取り組み：初期設定MTGをアカウント作成後に無料で提供

2025年より、従来は有料で実施していたオンラインMTGを見直し、

アカウント作成後に「初期設定MTG」を無料で提供する取り組みを開始しました。

初回MTGでは、

・モールとの連携設定

・ワサビスイッチへの商品登録

・ワサビスイッチから連携モールへの出品方法



といった初期運用に必要な項目を、実際の画面を共有しながらレクチャーします。

これにより、事業者は MTG当日からそのままEC運用を開始できる導入フローを実現し、

EC初心者でもスムーズに複数モールでの販売を始められる環境が整いました。

■ 今後の展望～「EC運営をスマホだけで完結できる世界」を目指して

ワサビスイッチライト版は、現場の声を起点に進化してきました。

リユース事業者から寄せられた「撮影や商品登録に時間がかかる」「少人数で複数モールを運用するのが難しい」「越境ECにも挑戦したい」といった課題に応えるため、撮影から登録までをスマホで完結できるストックスイッチ EDITモード、在庫連携、複数モール出品、越境モール対応など、EC運営のボトルネックを取り除く機能を提供しています。

今後はさらに、撮影した瞬間に出品に必要な情報が整う仕組みや、国内外の販路をアプリひとつで管理できる環境など、“EC運営をスマホだけで完結できる世界” の実現を目指して機能強化を進めてまいります。



ライト版は、少人数の事業者でも最適なコスト感で継続的に成長できるEC基盤として、

今後も現場に寄り添った進化を続けてまいります。

詳しくはこちらから :https://wasabi-inc.biz/world-switch/lite/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=lite-growup

■WASABI SWITCH（ワサビスイッチ）について

「WASABI SWITCH」は、ECモール運営の業務を円滑にする「リユース特化型EC一元管理システム」です。一括出品・受注、買取管理・在庫連携などの機能によって、複数モールにおける各業務の現状を劇的に改善し、ショップの売上・利益の向上を図ります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gIW8zK8cEns ]実際の導入事例を詳しく見る :https://wasabi-inc.biz/world-switch/case/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=lite-growup

■株式会社ワサビについて

海外販売向けコンサルティングを始めとした越境EC向けECソリューション事業を展開。日本が扱う質の良い商品を、海外で効率的に販売できる国内外EC管理システムを開発、運用しています。

リユース業界のさらなる発展を促し、リユース・リサイクルビジネスを通じて、環境・経済共に持続可能な社会を目指すイベント「リユースフェス」の事務局を務めるなど、イベント運営にも力を入れています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42554/table/156_1_65bc1d23d85fd3dad2e7f094345415c7.jpg?v=202512091055 ]



本件に関するお問い合わせ

担当者：株式会社ワサビ 広報担当

TEL: 050-5838-3170（代表）

お問い合わせはこちらから :https://wasabi-inc.biz/contact/press/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=lite-growup