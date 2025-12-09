HONMA × Malbon Golf グッズコレクション発売
レディースコレクション
株式会社本間ゴルフ(本社：東京都港区／代表取締役社長 兼 最高経営責任者 小川典利大)は、アメリカ・ロサンゼルス発のゴルフライフスタイルブランド「Malbon Golf（マルボンゴルフ）」とのコラボレーションによるオリジナルグッズコレクションを、直営店および直営オンラインショップにて好評発売中です。
本コレクションは、両ブランドの個性を象徴するオリジナルエンブレムとコラボレーションロゴを主役にしたデザインが魅力。コース上で視線を集める存在感はもちろん、普段のスタイルにも取り入れやすい、軽やかで洗練された雰囲気に仕上げています。
ひとつひとつのアイテムに、Malbon Golfらしい遊び心とアート感を散りばめながら、使い勝手やディテールにもこだわり、手にした瞬間から気分が高まるコレクションとなっています。
また、ホリデーシーズンのこの時期、ゴルフを愛する方への贈り物としても、自分へのご褒美としても選びたくなる、特別なコレクションです。
オンラインショップ シリーズページ(https://honmagolf-ec.com/products/list?name=MALBON)
コンセプト
HONMA × Malbon Golfオリジナルロゴ
HERITAGE MEETS HYPE
- 受け継がれる職人技と、今を彩るカルチャーが出会う場所 -
HONMAが築いてきたゴルフの伝統とクラフトマンシップ、そしてMalbon Golfが発信する西海岸のカルチャーやストリート感覚。その2つが出会うことで、“大人の余裕”と“若者の遊び心”が自然に交差する、唯一無二のゴルフスタイルが生まれました。ゴルフの本質を大切にしながら、いまの気分で楽しむ。「HERITAGE MEETS HYPE」は、伝統と革新が出会い、ゴルフの新しいスタイルと価値観を創造するコンセプトです。
オリジナルエンブレム
HONMA × Malbon Golfオリジナルエンブレム
2つの世界観がひとつのエンブレムに融合
本コラボレーションの象徴として誕生したオリジナルエンブレムは、ロサンゼルスのストリートカルチャーから生まれたMalbon Golfのアイコン「バケット」と、酒田の職人技と伝統を受け継ぐHONMAのキャラクター「もぐら」が出会い、ひとつのデザインとして融合したものです。
ロサンゼルスの自由な空気と、日本のライフスタイルに根づく丁寧さが重なり合うことで生まれたこのエンブレムは、コレクション全体の世界観を象徴する存在。キャップやバッグ、小物の随所にあしらわれ、コーディネートのアクセントとしてさりげない存在感を添えます。
商品ラインアップ
メンズコレクション
CB12520
CB12522
CB12521
CB12523
キャディバッグ
オリジナルエンブレムを主役にした存在感あるデザイン。ラウンドのスタイルを一気に格上げする。
BB12520
BB12521
ボストンバッグ
旅行にもラウンドにも使える、上品さと遊び心のちょうどいいバランス。持つだけでコーデが締まる一品。
TB12522
TB12521
PB12521
TB12523
トートバッグ／ポーチバッグ
ラウンドにも街にも持ちたくなるバッグライン。エンブレムが映える軽快なデザインで、スタイルのアクセントに。
HC12520
IC12520S
HC12531
PC12527
PC12525
ヘッドカバー（DR／FW／UT／PT）
エンブレムとロゴが映えるアイコニックな仕上がり。クラブ周りを楽しく彩るアクセントに。
BT2551 (OG)
BC12521
ボール/ボールケース
エンブレムが効いたミニマルデザイン。ギフトにも喜ばれるアイテム。
OG12520
タオル
日常使いもしたくなるデザイン性と実用性。
GV12523(LA)
グローブ
手元でさりげなく個性を主張できるデザイン。
HWLX017K520
HMLX017K523
HWLX017K524
HMLX017K525
HWLX017K521
商品スペック
■キャディバッグ
【CB12520】素材：合成皮革（P.U） サイズ：9インチ・3.6kg 中国製 132,000円
【CB12521】素材：ナイロン サイズ：9インチ・3.2kg 中国製 132,000円
【CB12522】素材：合成皮革（P.U） サイズ：9インチ・4.3kg 中国製 132,000円
【CB12521】素材：ナイロン サイズ：9インチ・3.2kg 中国製 132,000円
■ボストンバッグ
【BB12520】素材：合成皮革（P.U） サイズ：47×31×25cm 中国製 63,800円
【BB12521】素材：ナイロン サイズ：47×37×26cm 中国製 40,700円
■トートバッグ/ポーチバッグ
【TB12522】素材：ナイロン サイズ：10.5×5.5×6cm 中国製 11,000円
【TB12521】素材：ナイロン サイズ：47×37×26cm 中国製 11,000円
【PB12521】素材：ナイロン サイズ：10.5×5.5×6cm 中国製 11,000円
【TB12523】素材：ナイロン サイズ：47×37×26cm 中国製 11,000円
■ヘッドカバー
【HC12520】素材：合成皮革（P.U） サイズ：47×31×25cm 中国製 63,800円
【HC12525】素材：ナイロン サイズ：47×37×26cm 中国製 40,700円
【IC12520S】素材：合成皮革（P.U） サイズ：47×31×25cm 中国製 63,800円
【PC12520】素材：ナイロン サイズ：47×37×26cm 中国製 40,700円
【PC12525】素材：合成皮革（P.U） サイズ：47×31×25cm 中国製 63,800円
【HC12527】素材：ナイロン サイズ：47×37×26cm 中国製 40,700円
【HC12531】素材：ナイロン サイズ：47×37×26cm 中国製 40,700円
【IC12530S】素材：ナイロン サイズ：47×37×26cm 中国製 40,700円
【PC12527】素材：ナイロン サイズ：47×37×26cm 中国製 40,700円
【PC12531】素材：ナイロン サイズ：47×37×26cm 中国製 40,700円
■ボール/ボールケース
【BT2551】台湾製 13,200円
【BC1251】素材：ナイロン サイズ：10.5×5.5×6cm 中国製 11,000円
■タオル
【OG12520】素材：ポリエステル100％ サイズ：60×38cm 中国製 13,200円
■グローブ
【GV12520】素材：羊革 サイズ：22～26cm 中国製 11,000円
【GV12523】素材：羊革 サイズ：19～21cm 中国製 11,000円
■キャップ/ハット
【HWLX017K520】
素材：(表地1)ポリエステル100％ (表地2)ポリエステル85％・ポリウレタン15％(裏地)ナイロン57％・ポリエステル43% サイズ：FREE 中国製 11,000円
【HMLX017K523】
素材：(表地)綿100％(裏地)ポリエステル100% サイズ：FREE 中国製 11,000円
【HWLX017K524】
素材：(表地)ナイロン91％・ポリウレタン9％(裏地)ポリエステル100% サイズ：FREE 中国製 11,000円
【HMLX017K525】
素材：(表地)ポリエステル93％・ポリウレタン7％(裏地)ポリエステル80%・綿20％ サイズ：FREE 中国製 15,950円
【HWLX017K521】
素材：(表地)ポリエステル93％・ポリウレタン7％(裏地)ポリエステル80%・綿20％ サイズ：FREE 中国製 15,950円
※表示価格はすべて税込です。
【お客様からのお問合せ先】
TEL：0120-941-380（受付時間/10時～17時 土日祝休）
E-mail：info@honmagolf-ec.com