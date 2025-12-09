発表！「義実家帰省」びっくり習慣　ママパパの約4人に1人が驚く！　年末年始は「おせち・お年玉・家族の集まり方」など／いこーよファミリーラボ調査2025【冬休み・冬レジャー調査リリース第6弾】

アクトインディ株式会社

国内最大級の子供とお出かけ情報サイト「いこーよ」を運営するアクトインディ株式会社（東京都品川区 代表取締役：下元敬道 以下、アクトインディ）では、アンケート調査や取材からリアルな親子の行動を浮き彫りにする「いこーよファミリーラボ(https://iko-yo.net/articles/17249)」にて、「義実家帰省の驚き調査(https://iko-yo.net/articles/20982)」について調査・分析を行いました。

＜＜調査のハイライト＞＞

▶義実家帰省で驚いた「習慣」がある：22.83％

▶驚きは「食文化」「生活習慣」「地域行事・家族観」から

▶「おせちや年越しそば・お年玉・親戚づきあい」など

▶【まとめ】

義実家のお正月・年末年始の帰省で、義実家の習慣に驚いた人は約2割 4人に1人

「実家に帰省したときにパートナーに驚かれた習慣はありますか？ もしくは、義実家に帰省したときに、驚いた習慣はありますか？」という質問には「いいえ（驚きを感じていない）」約8割（77.17％）という回答になりました。

一方で「はい」という回答は、、およそ4人に1人に相当する約2割（22.83%）でした。

「いいえ」と答えた人の背景には、「地元(東京都都下)が一緒なので、特に違う習慣がない」という人や、「ある程度の違いは予想の範囲内」と考えている人などがいると考えられます。

年越し・お正月料理、生活習慣、地域行事といった点に、家庭ごとの“違い”を感じたという声が多く見られました。コメントからは、驚きが地域や環境による習慣の違いとして受け止められている様子もうかがえました。本リリースでは、年末年始の“驚き”の内容をフリー回答から紹介します。

（１）「おせち料理や年越しそば」に関する食文化の違い

最も多く寄せられたのは「年越しやお正月料理」に関する違いでした。年越しそばのタイミングも、「0時ジャストに食べる家庭」 「大晦日の夕食として食べる家庭」など、家庭による違いが「驚き」と感じられています。

＼ママパパの声／

▶「夫の実家では大晦日におせち料理をたべる習慣がある」（7歳の女の子・5歳の男の子のママパパの声）

▶「愛知県民の多くは大晦日はすき焼きが定番らしい。夫の実家ではすき焼きの野菜が少なく、霜降りのお肉を入れ。お節料理は年越しから食べています」（2歳の男の子・0歳の男の子のママパパの口コミ）

▶「年越しそばを年越し直前食べます。おせちも大みそかに食べます。1月2日はとろろを食べます」（14歳の男の子・10歳の男の子・0歳の女の子のママパパの口コミ）

（2） 「お年玉」の習慣の違いに驚いたという声も

お年玉は“家庭ごとのルール”が見えやすいタイミングです。こうした些細な違いにも、「どうしてこの習慣になったのか」など、知らなかった家族の歴史を知るきっかけになったという声も聞かれました。

＼ママパパの声／

▶「義理実家にはお年玉ならぬ「お盆玉」があった」（10歳の男の子のママパパの口コミ）

▶「親戚からのお年玉のやりとりはなし。その代わりおじいちゃんから代表で孫たちが貰う習慣です」（9歳の女の子のママパパの口コミ）

（３）地域行事・家族の集まり方の違い

年末年始の行事は、家族ごとの文化の違いが出やすいポイントです。親戚とのコミュニケーションの違いも、驚きにつながるという声が寄せられました。

＼ママパパの声／

▶「親戚一同でのビンゴ大会。景品選びは各家庭がクジで選ばれて、年単位で受け持ちます」（9歳の男の子・6歳の男の子のママパパの口コミ）

▶「私の実家に帰ると子どもが少ないのでのんびり過ごすことが多いが、夫の実家では子どもが多いため連日お出かけする」（4歳の女の子のママパパの口コミ）

【まとめ】帰省は「違い」に出会う体験にも

帰省は家族ごとの習慣の違いが浮き彫りになる場になる様子がうかがえます。習慣の違いに驚く声がある一方で、「地域や文化による違い」という感想も見られ、こうした体験は、夫婦がお互いが育った環境への理解を深めるきっかけにもなっているようです。

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査地域：全国

対象者：「いこーよ」会員

調査期間：2025年10月

サンプル数：469

※データは小数点第2位以下を四捨五入しています。合計が必ずしも100％にならない場合があります。

子育て世帯の帰省事情！ 日帰りスマート帰省派多数!? ママ実家への帰省がやや多め

