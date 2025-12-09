日本音楽著作権協会（JASRAC）は「寄付講座JASRACキャンパス」で全国6つの大学への寄付を決定しました

一般社団法人 日本音楽著作権協会

日本音楽著作権協会（本部：東京都渋谷区、理事長：伊澤 一雅、以下「JASRAC」）は2025年度募集分の「寄付講座JASRACキャンパス(https://academy.jasrac.or.jp/campus/)」について、学識経験者で構成される選考委員会の審査を経て、以下の6つの大学に寄付を決定しました。講座は2026年4月以降、順次開始されます。

■「寄付講座JASRACキャンパス」寄付先（五十音順）

・金沢大学／大学院法学研究科

・神戸大学／法学部・大学院法学研究科

・中央大学／法学部・大学院法学研究科

・東京音楽大学／音楽学部

・明治学院大学／法学部・大学院（法学研究科・経営学研究科）

・明治大学／情報コミュニケーション学部

「寄付講座JASRACキャンパス」は、著作権に関する法律や制度、JASRACの管理事業に関する教育・研究を充実させることを目的とした音楽文化事業です。この事業では、文化芸術および著作権が尊重される社会の実現につながる新たな価値の創造または人材の育成を目的とした講座を募集し、選考の上、決定した大学などに講座を設置・運営するための費用相当額を寄付します。

今回の寄付先では、法学のみならず、AI、音楽、地域振興など、多彩なテーマと著作権を結びつけた講座が開講されます。各大学がそれぞれの教育ニーズや社会・地域の課題に基づき、講座を自由に企画・実施できる点は、公募型である本事業の大きな特色です。

JASRACは、今後も教育・研究への支援を通じて、音楽産業および音楽文化の発展に寄与する取り組みを進めてまいります。

■「寄付講座JASRACキャンパス」選考委員（五十音順）

・武生昌士氏／法政大学法学部教授

・玉井克哉氏／東京大学先端科学技術研究センター特任教授

・中川俊宏氏／武蔵野音楽大学特任教授

・長津結一郎氏／九州大学大学院芸術工学研究院准教授

・藤田晶子氏／藤田総合法律事務所弁護士

■一般社団法人 日本音楽著作権協会（JASRAC）について

JASRACは作詞家、作曲家、音楽出版社等の権利者から音楽の著作権の管理委託を受け、音楽を利用する方々に利用を許諾し、その対価としてお支払いいただいた著作物使用料を著作権者に分配しています。1939年に国内初の著作権管理団体として設立され、85年以上にわたり、著作権管理のプロフェッショナルとして音楽文化の発展に向けた努力を続けています。



団体名 ：一般社団法人 日本音楽著作権協会（JASRAC）

代表者 ：理事長 伊澤 一雅

本部所在地：東京都渋谷区上原3-6-12

設立 ：1939年11月18日

URL ：https://www.jasrac.or.jp

事業内容 ：音楽の著作物の著作権に関する管理事業、音楽著作物に関する外国著作権管理団体等との連絡および著作権の相互保護、私的録音録画補償金に関する事業、著作権思想の普及事業、音楽著作権に関する調査研究、音楽文化の振興に資する事業