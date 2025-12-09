クリエイター直販マーケットプレイス「ガレージ」プレオープン！

AKKA-Musicクリエイター直販マーケットプレイス「ガレージ｜Creator’s Garage」

クリエイターの秘密基地から、あなたへ届ける通販サイト 「ガレージ｜Creator’s Garage」が、2025年12月2日にプレオープンしました。

URL：https://garage.creators-garden.com/

ガレージは、Discordコミュニティ「ガーデン｜Creator’s Garden」と連動し、

作品販売・情報交換・コラボが同時にできる、クリエイター主導の新しい販売プラットフォームです。

＜Discordコミュニティ「ガーデン｜Creator’s Garden」とは＞

Discordコミュニティ「ガーデン｜Creator’s Garden」

“クリエイターが集う庭”をコンセプトに立ち上げられた、創作活動に携わる人々のための交流・マッチング型Discordコミュニティです。

7月のプレオープンから３ヶ月で、450人超のクリエイターが参加しており、イラストレーターを中心に音楽・Vtuber・漫画など多様なジャンルの交流が活発に行われています。



ガレージは、その創作活動を支える”商業面の拠点”です。

＜特徴＞

＜今後の展開＞

- 最小5％の低手数料で利益を最大化販売条件に応じて、取引手数料は最小5%。業界トップクラスの還元率で、作品販売を“収益化しやすい環境”に整備しています。売れた分だけ自動入金。もちろん初期費用・月額費用ゼロで始められます。- 物販・デジタル・スキル販売まで対応する”ハイブリッド型”アクリルグッズ、缶バッジ、音声作品、イラスト、電子書籍、MV制作など、- 作品の形にとらわれない幅広いジャンルの販売が可能。一次創作・二次創作どちらにも対応し、あなたの創作スタイルに合わせて出店できます。- 匿名発送で、個人情報を守りながら活動できる匿名配送に対応しており、自宅住所を公開せずに販売可能。初めてのクリエイターでも安心して運用できます。- “売って終わり”ではなく、コミュニティが創作活動を支えるDiscordコミュニティ「ガーデン」を通じ、作品のフィードバック、添削、コラボ、制作相談が自然に生まれる環境となっています。ガレージは、その創作活動を支える“商業面の拠点”です。Discordコミュニティ「ガーデン」のサマリー

ガーデン：

・企業連携、スポンサーシップ、コンテストなど、創作活動の成長を支援する取り組みを強化します。

ガレージ：

・委託販売・倉庫サービスの拡充や販路拡大など、作品が「もっと売れる」環境を整えます。

＜ご利用方法＞

[クリエイター向け]

- クリエイターコミュニティ「ガーデン」に参加（参加無料）- ストア開設申請 → 審査後に開設可能- ストア設定と商品登録→販売開始- 売れた分だけ自動入金（手数料5～10％）

※ストア開設をご希望のクリエイター向け情報は、ガレージサイト内にてご案内しています。

＜代表者のコメント＞

ガーデン・ガレージ運営事務局代表：春日 章宏

「ガレージは、クリエイターが安心して作品を発表し、

正当に評価される場所を作るために生まれました。

流通の壁や高額手数料に悩むクリエイターが、もっと自由に活動できる世界を目指して。

ガレージは、そのためのインフラとして進化し続けていきます。」

＜運営事業者＞

ショップ名：ガレージ｜Creator’s Garage

販売業者：AKKA-Music / ガーデン・ガレージ運営事務局

運営統括責任者：春日 章宏