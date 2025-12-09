クリエイター直販マーケットプレイス「ガレージ」プレオープン！
AKKA-Music
Discordコミュニティ「ガーデン｜Creator’s Garden」
クリエイター直販マーケットプレイス「ガレージ｜Creator’s Garage」
クリエイターの秘密基地から、あなたへ届ける通販サイト 「ガレージ｜Creator’s Garage」が、2025年12月2日にプレオープンしました。
URL：https://garage.creators-garden.com/
ガレージは、Discordコミュニティ「ガーデン｜Creator’s Garden」と連動し、
作品販売・情報交換・コラボが同時にできる、クリエイター主導の新しい販売プラットフォームです。
＜Discordコミュニティ「ガーデン｜Creator’s Garden」とは＞
Discordコミュニティ「ガーデン｜Creator’s Garden」
“クリエイターが集う庭”をコンセプトに立ち上げられた、創作活動に携わる人々のための交流・マッチング型Discordコミュニティです。
7月のプレオープンから３ヶ月で、450人超のクリエイターが参加しており、イラストレーターを中心に音楽・Vtuber・漫画など多様なジャンルの交流が活発に行われています。
ガレージは、その創作活動を支える”商業面の拠点”です。
＜特徴＞- 最小5％の低手数料で利益を最大化
販売条件に応じて、取引手数料は最小5%。業界トップクラスの還元率で、作品販売を“収益化しやすい環境”に整備しています。売れた分だけ自動入金。もちろん初期費用・月額費用ゼロで始められます。
- 物販・デジタル・スキル販売まで対応する”ハイブリッド型”
アクリルグッズ、缶バッジ、音声作品、イラスト、電子書籍、MV制作など、
- 作品の形にとらわれない幅広いジャンルの販売が可能。
一次創作・二次創作どちらにも対応し、あなたの創作スタイルに合わせて出店できます。
- 匿名発送で、個人情報を守りながら活動できる
匿名配送に対応しており、自宅住所を公開せずに販売可能。初めてのクリエイターでも安心して運用できます。
- “売って終わり”ではなく、コミュニティが創作活動を支える
Discordコミュニティ「ガーデン」を通じ、作品のフィードバック、添削、コラボ、制作相談が自然に生まれる環境となっています。
ガレージは、その創作活動を支える“商業面の拠点”です。
＜今後の展開＞
Discordコミュニティ「ガーデン」のサマリー
ガーデン：
・企業連携、スポンサーシップ、コンテストなど、創作活動の成長を支援する取り組みを強化します。
ガレージ：
・委託販売・倉庫サービスの拡充や販路拡大など、作品が「もっと売れる」環境を整えます。
＜ご利用方法＞
[クリエイター向け]
- クリエイターコミュニティ「ガーデン」に参加（参加無料）
- ストア開設申請 → 審査後に開設可能
- ストア設定と商品登録→販売開始
- 売れた分だけ自動入金（手数料5～10％）
※ストア開設をご希望のクリエイター向け情報は、ガレージサイト内にてご案内しています。
＜代表者のコメント＞
ガーデン・ガレージ運営事務局代表：春日 章宏
「ガレージは、クリエイターが安心して作品を発表し、
正当に評価される場所を作るために生まれました。
流通の壁や高額手数料に悩むクリエイターが、もっと自由に活動できる世界を目指して。
ガレージは、そのためのインフラとして進化し続けていきます。」
＜運営事業者＞
ショップ名：ガレージ｜Creator’s Garage
販売業者：AKKA-Music / ガーデン・ガレージ運営事務局
運営統括責任者：春日 章宏