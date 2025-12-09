株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役岩上敦宏 以下アニプレックス）は、ゲーム『オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝-』において、本日12月9日（火）より、新たなプレイアブルキャラクター「SSR 霧隠シュラ(クリスマス)」が登場するピックアップガチャを開始しました。

「SSR 霧隠シュラ(クリスマス）」期間限定ピックアップガチャ開始！

本日2025年12月9日（火）より、新たなプレイアブルキャラクター「SSR 霧隠シュラ(クリスマス)」がピックアップで登場するガチャを開始しました。◆紹介動画

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=r1zf16BBeaQ

また、「10回ガチャ」では、10回のうち1回SR以上のキャラクター、もしくは★4以上の呪物が確定で出現します。期間：12月9日（火）～12月30日（火）11:59※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

『オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝-』概要

■タイトル：オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝-■ジャンル：3DアクションRPG■対応OS：iOS・Android・Windows ※Windows版のリリース日は後日お知らせいたします。■ストアURL・App Store：https://apps.apple.com/jp/app/6743742870 ・Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aniplex.aoex.jp■公式HP：https://game.ao-ex.com/ ■公式X（旧Twitter）：@aoex_game （https://twitter.com/aoex_game） 推奨ハッシュタグ：#オルエク■公式Discord：https://discord.gg/afpphpPSCr ■公式Tiktok：@aoex_game （https://www.tiktok.com/@aoex_game）■スタッフ原作：加藤和恵（集英社「ジャンプSQ.」連載）オリジナルキャラクターデザイン統括／一部デザイン監修：加藤和恵オリジナルキャラクター原案・衣装デザイン：小田マリオリジナル悪魔・呪物デザイン：落合まこ（CyDesignation）呪物デザイン：一芒主題歌：「彩られた理想へ」梟note／作詞・作曲：梟note／編曲：knoak挿入歌：「空の在処」作詞：古屋 真／作曲・編曲：原田萌喜BGM：千葉"naotyu-"直樹、秦麻美子、Selin徳田しずか、小澤享平、井上泰久、古屋沙樹（RightTracks Inc.）近藤世真、日高勇輝、堀川大翼、Seonoo Kim（Elements Garden）開発：bilibili開発サポート：KLab Chinaローカライズ／運営：THE FIRST配信：アニプレックス