『映画 ギヴン 海へ』から日常で使える統一感をテーマにしたデザインシリーズ「ar-Unity」のアイテムの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『映画 ギヴン 海へ』から日常で使える統一感をテーマにしたデザインシリーズ「ar-Unity」のアイテムの受注を12月4日（木）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1507?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

バンド名をメインにデザインし、『映画 ギヴン 海へ』をイメージした各種商品に仕上げました。

「ar-Unity（アルニティ）」は、株式会社arma biancaの統一感をもたせたアイテムたちを総称するオリジナルデザインブランドです。

キャラクターの魅力を残しながら日常に溶け込み、ファッションやライフスタイルをもっと豊かに彩る商品をお届けします。

▼demo_1209.mp3 ar-Unity Tee

スタンダードなスタイリングで、シーンを選ばずお使いいただけるシルエットです。

日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：\5,478(税込)

サイズ：ユニセックス M、L

素材 ：綿100％

▼demo_1209.mp3 ar-Unity PUレザーフラットポーチ

高品質なPUレザーを使用しており、小物などを収納してかさばらず持ち運びいただけます。

ファスナー部分に、ハンドストラップが装備されているため、開閉がしやすくなっています。

日常生活の様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：\3,278(税込)

サイズ：（約）13.5×20cm

素材 ：PU合皮

▼demo_1209.mp3 ar-Unity BIGアクリルキーホルダー

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\1,100(税込)

サイズ：（約）87×84mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼demo_1209.mp3 ar-Unity 缶バッジ2個セット

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\990(税込)

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼demo_1209.mp3 ar-Unity ダイカットステッカー

コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\550(税込)

サイズ：（約）11.9×6.9cm

素材 ：紙、PP

https://x.com/AMNIBUS

(C)キヅナツキ・新書館／ギヴン製作委員会