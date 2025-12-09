＜1/13 オンライン＞“違い”が力になる時代の人材戦略・留学生雇用セミナー

一般社団法人 グローバル愛知

東海4県を中心に外国人留学生と企業のマッチングを行う一般社団法人グローバル愛知が外国人雇用の初歩セミナーを開催します。外国人留学生の紹介に特化したグローバル愛知が、外国人雇用の基本情報のほか、外国人材が日本企業に定着するために企業側が気を付けるべき点や優秀な外国人材に選ばれるための求人方法について、専門団体ならではの視点でご紹介します。

当日はセミナーのほか、外国人材活躍企業の(株)コーワ様と就活中の留学生も登壇します。

外国人雇用を検討中の企業様、すでに雇用しているがお悩み中の企業様、ぜひ今後のご参考のためご参加ください。行政機関や団体の方のご参加もお待ちしております。

・日時：2026年1月13日（火）14：00～15：30

・場所：「オンライン（ZOOM）」

・費用：無料

・詳細： https://global-aichi.or.jp/news/6128.html(https://global-aichi.or.jp/news/6128.html)

・申込リンク：https://forms.gle/Ao4jmfBaCzqGeaWg8(https://forms.gle/Ao4jmfBaCzqGeaWg8)

・申込締切：2026年1月12日（月）