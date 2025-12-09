「成果を出すだけではリーダーとは言えない」人を動かす力を備えたPM型リーダーを育てる動画学習パッケージ提供開始！～目標達成力（P）と関係構築力（M）の両立を図る～ 株式会社キャリアリーダーシップラボ
https://careerleadership.jp/17647393714244
[表: https://prtimes.jp/data/corp/170628/table/2_1_56d32bea345fa3375608fd7a1ee7ec8b.jpg?v=202512091026 ]
全21本 学習時間：約120分
全22本 学習時間：約100分
全21本 学習時間：約130分
全25本 学習時間：約110分
全15本 学習時間：100分
・ チームビルディング-組織を動かし続けるリーダーのために：21本 ・リーダーのためのタイムマネジメント：22本 ・組織のリーダーのための感情・怒りのコントロール：25本 ・目標設定と評価の基本：21本 ・40-50代のキャリアデザイン：15本
https://preview.studio.site/live/1YWjBxl9Wm
PM理論では、リーダーシップは以下の2つの機能で構成されます。
・ チームビルディング-組織を動かし続けるリーダーのために：21本 ・リーダーのためのタイムマネジメント：22本 ・組織のリーダーのための感情・怒りのコントロール：25本 ・目標設定と評価の基本：21本 ・40-50代のキャリアデザイン：15本
PM理論に基づいた動画学習パッケージの特長
本パッケージは、リーダーシップの根幹である「P機能」と「M機能」を体系的に学び、実践的なPMリーダー（両機能が高く、最も理想とされるリーダー）を目指すためのコンテンツです。
1. P機能（目標達成）強化： 「結果を出す」リーダーへ
【計画立案と実行】 効率的な目標設定（P機能の起点）、タスクの明確な指示、進捗の厳密な管理手法を習得します。
【生産性の最大化】 タイムマネジメント力向上、業務の効率化そして意思決定のスピード向上に焦点を当てます。
2. M機能（集団維持）強化： 「人を活かす」リーダーへ
【関係性の構築】 チームの一体感を醸成、心理的安全性を高めるためのコミュニケーションスキルを強化します。
【モチベーション管理】 メンバーの意見傾聴、承認、適切なフィードバックを通じて、チームの士気（M機能）を維持・向上させます。
3. PとMのバランス（統合）： PM型リーダーへの進化
状況に応じたP（目標達成）とM（集団維持）の使い分け：緊急時や安定期など、状況によってどちらの機能を優先・強化すべきか判断する力を養います。
人を動かす力を備えたPM型リーダーを育てる動画学習パッケージ価格
本サービスは、
「個人と組織の成長を支援しより良い人づくりと組織づくりに貢献する」
株式会社キャリアリーダーシップラボ（京都府京都市 代表取締役 森田祐司）
https://careerleadership.jp/
「動画ラーニングで人と企業の成長曲線を描く」
アンファク株式会社（大阪府大阪市 代表取締役 嶋内秀之）
https://www.enfac.co.jp/
のコラボレーションにて提供いたします。