株式会社ReverseConcept、ストリート系サッカーピステ（青）を数量限定発売。調布市深大寺発の“超ユニークな新鋭サッカーブランド”が新商品をリリース
株式会社ReverseConcept（リバースコンセプト）（本社：東京都調布市深大寺、代表取締役社長：那珂 通是）は、2025年に創業した超ユニークな新鋭サッカーブランドです。このたび、新商品となるストリート系サッカーピステ（青）を数量限定で発売いたしました。
ReverseConceptは「変わる一歩に、最高のアシストを。」という理念のもと、挑戦し続けるすべての人を支えるためにサッカーアイテムを企画・開発しています。代表は調布市で育ち、選手・指導者として地域サッカーに関わってきた経験から、アパレルだけでなく、サッカー環境づくりにも取り組んでいます。
■ 新商品ピステの特徴
新作ピステは、サッカーとストリートカルチャーを融合した ReverseConcept らしいデザインが特徴です。練習着としても日常着としても使える、多用途でスタイリッシュな一枚に仕上げました。
・ストリート × サッカーを融合したデザイン
・軽量で動きやすいポリエステル素材
・ユニバーサルシルエットで性別・年齢問わず着用可能
・タグなしでチクチク感ゼロ（洗濯表示はプリント仕様）
・フロント左右に便利なポケット付き
・数量限定リリース
■ ReverseConceptの取り組みと今後の展開
ReverseConceptは、サッカーを通して挑戦を続ける人たちの未来を支えるため、アパレル事業以外にも複数のプロジェクトを進行中です。
・「家族のお出かけはサッカー場へ。」を掲げ、某所にて大人も子供も楽しめるサッカー場を再構築
・サッカースクール運営
・地域スポーツクラブ、学校、企業との連携
・スポーツ関連イベントの企画
・クリエイターとの商品・デザイン開発
創業直後ながら、SNS等を通じて、ブランドや取り組みに興味を持つ企業・団体からの問い合わせが寄せられています。
■ パートナー企業・団体さまへ
ReverseConceptでは、以下のような協業・パートナーシップを広く募集しています。
・販売パートナー（卸・取扱店）
・学校・チーム・企業向け一括購入
・スポンサー提携・広告協賛
・スポーツイベントでのコラボレーション
・サッカー場再構築プロジェクトへの参画
新たな価値を共に創造できる企業・団体の皆さまからの連携を歓迎いたします。
■ 代表コメント
ReverseConceptは、ただのアパレルブランドではありません。サッカーが好きで、挑戦を続ける人たちがもっと自由にサッカーを楽しめる未来をつくりたい。1人でも多くの人に、未来を変える行動をしてほしい」という想いから、「チャレンジできる人を創出する」ことを目指し立ち上げました。今回のピステも、その想いを込めて形にしたプロダクトです。ぜひ、多くの方に着てもらえたら嬉しいです。
■ 商品情報
商品名：サッカー・ピステ
価格：税込・送料込
カラー：ブルー
販売ページ：こちら(https://reverseconcept.jp/products/%E3%82%B5%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC-%E3%83%94%E3%82%B9%E3%83%86-color-%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC-%E3%82%BF%E3%82%B0%E7%84%A1%E3%81%97-%E7%A8%8E%E8%BE%BC-%E9%80%81%E6%96%99%E8%BE%BC)
■ 会社概要
会社名：株式会社ReverseConcept（リバースコンセプト）
所在地：東京都調布市深大寺
事業内容：サッカー用品企画販売、スクール運営（予定）、サッカー場再構築プロジェクト
創業：2025年
公式サイト：https://reverseconcept.jp
Instagram：@reverseconcept.official(https://www.instagram.com/reverseconcept.official/)
■ お問い合わせ先
株式会社ReverseConcept
メール：info@reverseconcept.jp
Instagram DM：@reverseconcept.official(https://www.instagram.com/reverseconcept.official/)