株式会社ReverseConcept、ストリート系サッカーピステ（青）を数量限定発売。調布市深大寺発の“超ユニークな新鋭サッカーブランド”が新商品をリリース

株式会社ＲｅｖｅｒｓｅＣｏｎｃｅｐｔ

株式会社ReverseConcept（リバースコンセプト）（本社：東京都調布市深大寺、代表取締役社長：那珂 通是）は、2025年に創業した超ユニークな新鋭サッカーブランドです。このたび、新商品となるストリート系サッカーピステ（青）を数量限定で発売いたしました。

ReverseConceptは「変わる一歩に、最高のアシストを。」という理念のもと、挑戦し続けるすべての人を支えるためにサッカーアイテムを企画・開発しています。代表は調布市で育ち、選手・指導者として地域サッカーに関わってきた経験から、アパレルだけでなく、サッカー環境づくりにも取り組んでいます。

■ 新商品ピステの特徴

新作ピステは、サッカーとストリートカルチャーを融合した ReverseConcept らしいデザインが特徴です。練習着としても日常着としても使える、多用途でスタイリッシュな一枚に仕上げました。

・ストリート × サッカーを融合したデザイン

・軽量で動きやすいポリエステル素材

・ユニバーサルシルエットで性別・年齢問わず着用可能

・タグなしでチクチク感ゼロ（洗濯表示はプリント仕様）

・フロント左右に便利なポケット付き

・数量限定リリース



■ ReverseConceptの取り組みと今後の展開

ReverseConceptは、サッカーを通して挑戦を続ける人たちの未来を支えるため、アパレル事業以外にも複数のプロジェクトを進行中です。

・「家族のお出かけはサッカー場へ。」を掲げ、某所にて大人も子供も楽しめるサッカー場を再構築

・サッカースクール運営

・地域スポーツクラブ、学校、企業との連携

・スポーツ関連イベントの企画

・クリエイターとの商品・デザイン開発

創業直後ながら、SNS等を通じて、ブランドや取り組みに興味を持つ企業・団体からの問い合わせが寄せられています。



■ パートナー企業・団体さまへ

ReverseConceptでは、以下のような協業・パートナーシップを広く募集しています。

・販売パートナー（卸・取扱店）

・学校・チーム・企業向け一括購入

・スポンサー提携・広告協賛

・スポーツイベントでのコラボレーション

・サッカー場再構築プロジェクトへの参画

新たな価値を共に創造できる企業・団体の皆さまからの連携を歓迎いたします。



■ 代表コメント

ReverseConceptは、ただのアパレルブランドではありません。サッカーが好きで、挑戦を続ける人たちがもっと自由にサッカーを楽しめる未来をつくりたい。1人でも多くの人に、未来を変える行動をしてほしい」という想いから、「チャレンジできる人を創出する」ことを目指し立ち上げました。今回のピステも、その想いを込めて形にしたプロダクトです。ぜひ、多くの方に着てもらえたら嬉しいです。



■ 商品情報

商品名：サッカー・ピステ

価格：税込・送料込

カラー：ブルー

販売ページ：こちら(https://reverseconcept.jp/products/%E3%82%B5%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC-%E3%83%94%E3%82%B9%E3%83%86-color-%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC-%E3%82%BF%E3%82%B0%E7%84%A1%E3%81%97-%E7%A8%8E%E8%BE%BC-%E9%80%81%E6%96%99%E8%BE%BC)



■ 会社概要

会社名：株式会社ReverseConcept（リバースコンセプト）

所在地：東京都調布市深大寺

事業内容：サッカー用品企画販売、スクール運営（予定）、サッカー場再構築プロジェクト

創業：2025年

公式サイト：https://reverseconcept.jp

Instagram：@reverseconcept.official(https://www.instagram.com/reverseconcept.official/)

■ お問い合わせ先

株式会社ReverseConcept

メール：info@reverseconcept.jp

Instagram DM：@reverseconcept.official(https://www.instagram.com/reverseconcept.official/)