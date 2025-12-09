「全国避難所ガイド」ブラインドモード機能を新開発

ファーストメディア株式会社ブラインドモード機能トップ画面

・現在地に発表されている防災情報を一元的に表示

・ハザードマップ区域内外を自動判定

・現在地の標高を表示

・スクリーンリーダーで必要最小限の音声読み上げ

ファーストメディア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山崎佳一）は、視覚障がい者が利用可能なスクリーンリーダー対応機能について、12月9日（火）より、防災情報アプリ「全国避難所ガイド」に新開発のブラインドモード機能を搭載したバージョンアップ版を公開しました。

全国避難所ガイドは2011年7月より配信を開始、現在地周辺の災害用避難所・避難場所を自動検索し、各種ハザードマップを表示するほか、現在地や登録した地域の防災情報をプッシュ通知でお知らせするスマートフォン向け総合防災アプリです。

今回の最新バージョンでは、全盲のシンガーソングライター大石亜矢子氏の監修を経て、視覚障がい者でも簡単に操作できるように、iOSおよびAndroidに搭載されたスクリーンリーダーに対応することによって、全盲の方でも防災アプリが利用可能となります。

この新機能は、現在地の危険性を一元的に確認でき、避難所検索も現在地から近い順にリスト表示されますので、高齢者やアプリ操作に不慣れな方にも使いやすいシンプル機能です。

また、検索された避難所リストを選択すると、Google Mapアプリが起動して音声案内が自動開始されるほか、2026年4月には、視覚障がい者歩行支援アプリ『Eye Navi（アイナビ）』と連携して、避難所までの音声案内が可能となる予定です。

ブラインドモード機能は、当社の「全国避難所ガイド」アプリだけではなく、自治体アプリや他社製の防災アプリなどへ実装可能とすることも予定しています。

【ブラインドモード機能】

◯スクリーンリーダー対応

・iOS版VoiceOver機能および、Android版TalkBack機能に対応して音声読み上げします。

・トップ画面ですべての情報が確認できるように、現在地の危険性を一元的に表示します。

◯現在地の防災情報

・現在地に発表されている避難情報や気象庁防災情報を表示します。

・避難情報や気象庁防災情報、国民保護情報はプッシュ通知でお知らせします。

・現在地における各種ハザードマップの内外判定を表示します。

（土砂災害警戒区域、洪水浸水想定区域、津波浸水想定区域、高潮浸水想定区域の内外判定）

・現在地の標高を表示します。

◯周辺の避難所検索

・避難所・避難場所を、現在地から近い順にリスト表示します。

・避難所が開設した場合は、開設避難所を現在地から近い順にリスト表示します。

・避難所リストを選択すると、Google Mapアプリで音声案内を開始します。

※2026年4月から、視覚障がい者歩行支援アプリ「Eye Navi」で音声案内が可能となります。

・ブラインドモードトップ画面・防災情報の詳細画面・周辺の避難所検索リスト画面

【全国避難所ガイドの主な機能】

・GPS機能を利用して、現在地周辺の避難所や避難場所、国民保護避難施設を自動検索

・現在地に発令された避難情報、気象庁防災情報、国民保護情報などをプッシュ通知

・土砂災害警戒区域、洪水浸水想定区域、津波浸水想定区域などのハザードマップ表示

・避難コンパス、ARカメラ機能を利用した避難行動支援

・安否登録、安否確認、オフライン機能

・自治体システムと連携した防災行政無線放送の音声再生

・英語、中国語（簡体・繁体）、韓国語で利用可能

全国避難所ガイドについて :https://www.hinanjyo.jp【防災情報データベースAPI提供】

・全国の避難所、避難場所、国民保護避難施設のAPI提供

・全国の土砂災害警戒区域、洪水浸水想定区域、津波浸水想定区域、高潮浸水想定区域のAPI提供

・ハザードマップ内外判定のAPI提供

API提供について :https://www.hinanjyo.jp/api.html「全国避難所ガイド」アプリは以下ストアよりダウンロードできます

・[App Store] https://apps.apple.com/jp/app/id446063625?mt=8

・[Google Play] https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.hinanjyo.guide

（視覚障がい者歩行支援アプリ「Eye Navi」について）

・[Eye Navi] https://www.eyenavi.jp

