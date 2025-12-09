良い家をつくりたいという想いを支える　無理なく働ける環境づくりを推進　愛媛県のハウスメーカー　コラボハウス ひめボス基本認証を取得

株式会社コラボハウス

株式会社コラボハウス（本社：愛媛県松山市、代表取締役：松坂直樹、以下コラボハウス）は、愛媛県が実施する「ひめボス宣言事業所認証制度」において、働きやすい職場環境づくりへの取り組みが評価され、2025年11月27日ひめボス基本認証事業所として認定されましたのでお知らせいたします。

誰もが安心して働き続けられる環境づくり ひめボス基本認証を取得

愛媛県が定める「ひめボス」とは、性別や職種にかかわらず、誰もが仕事と家庭を両立しながら働き続けられる環境を整えている事業所を認定する制度です。

県内では人口減少が急速に進んでおり、働く人が安心してキャリアを築ける職場づくりを広げていくこ とが、地域の持続的な成長にも欠かせない取り組みとなっています。

当社では以前より、社員が最もやりがいを感じているのは、「デザイン性の高い、かっこいい家を一棟一棟丁寧につくることである」という声が多く寄せられていました。

こうした“良い家をつくりたい”という想いが日々の仕事の原動力となる一方で、家庭や生活との両立について不安を抱える社員も安心して働けるよう日ごろからチームで協力し合いながら業務を進める文化が自然と育まれてきました。

また、普段から相談や情報共有がしやすい雰囲気づくりを大切にしてきたことで、社員同士が気軽に声を掛け合い、互いの状況を理解しながら働ける環境が少しずつ整っています。

こうした積み重ねが、安心して働ける土台づくりにつながっていると感じています。

今後も社員一人ひとりが 自分らしく働ける環境づくりを進めるとともに、愛媛県で進む人口減少という大きな課題に対しても、地域企業として貢献してまいります。

社員の想いに寄り添う 誰もが働き続けられる環境を大切にする企業文化

株式会社コラボハウス代表取締役 松坂直樹

このたび「ひめボス基本認証」をいただけたことを、大変光栄に思います。

私たちは、“すべては友人のために”という理念のもと、家づくりだけでなく、共に働く仲間の声にも丁寧に向き合ってきました。

“良い家をつくりたい”という社員の情熱が、生活との両立を気にせず発揮できるよう環境を整えてきたことが、今回の評価につながったのだと感じています。

愛媛県では人口減少が進んでおり、働く人が安心してキャリアを築ける環境をつくることは、企業としての 責任であると同時に、地域の未来にも関わる重要な取り組みです。

ひめボスの理念にも通じる「人に寄り添う姿勢」を大切にしながら、社員が無理なく、自分らしく働ける職場づくりを今後も進めてまいります。

これからも、お客様にも社員にも“ここで良かった”と思っていただける会社であるために、安心して働ける環境のもとで仲間と共に成長できる組織を目指してまいります。

株式会社コラボハウス

2008年創業。愛媛県を拠点に全国13地域に展開。「おしゃれでちょっとカッコイイ、でもコストはできるだけ抑えたい」そんな要望にとことん応える愛媛発のハウスメーカー。住宅営業を挟まず"設計士と直接話す"ことで、コストを抑えてご希望を叶える設計力が強み。施工棟数四国エリアNo.1の実績を持つ。



