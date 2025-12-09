2026年夏 茨城県学童軟式野球の頂点を目指せ!!
茨城県水戸市に本社を置き、茨城県・栃木県・千葉県で新築住宅・リフォーム・不動産などを主軸とした住生活事業を展開する株式会社ノーブルホーム（代表取締役社長 福井英治）(https://www.noblehome.co.jp/)が取り組んでいる地域貢献活動と、青少年育成の一環として始めた「ノーブルホームカップ茨城県学童軟式野球大会」が、2026年で22回目を迎えます。
■背景
代表取締役である福井が「地元・茨城」の皆さまへの恩返しの想いと、自身が学生時代に野球を通して得た「人格形成」「人脈形成」の大切さを経験する機会を設けてあげたい。そんな思いで始めたのが、このノーブルホームカップです。
大会運営は、チーム募集、抽選会、代表決定戦、決勝トーナメントまで全てノーブルホームの社員が行い、社員育成の一環として実施。部署、エリア、年齢・役職の垣根を超え、「繋がる」機会にもなっています。
また、「子供も大人も思い出にの残る大会にしたい」という運営方針のもと、毎年様々なイベント企画や、地元企業様のブース出展などで”お祭りのような賑やかな大会”となっています。
大会ホームページは こちら(https://noblehomecup.jp/)
22回大会スケジュール
■出場チーム募集
2025年11月15日(土)～2025年12月21日(日)
■予選トーナメント期間
2025年2月28日(土) ～2025年6月24日(日)
■予選トーナメント代表決定戦日程
2025年6月27日(土)
■決勝トーナメント日程
2025年8月1日（土）・2日（日）
【参加】予選トーナメントを勝ち抜いた15チームと第21回大会優勝チーム（計16チーム）
本大会の特徴
【予選トーナメント】
・チーム交流の目的で、県内の各エリアの垣根を越えた予選トーナメントを実施
【決勝トーナメント】
・予選トーナメントで勝ち抜いた15チーム+前年優勝チームが対戦
・試合以外にもチャレンジコンテスト（ベースランニング、遠投、スピードガン）の個人競技の開催
・チーム代表選手２名および大人１名が参加するホームラン競争の実施と、参加チーム全員応援合戦
・協賛企業様からの参加賞のプレゼントや、協賛ブースでのイベント実施
・大会ムービー、WEBでの写真ダウンロードサービス
※大会企画により変更になる場合もございます。予めご了承ください。
チャレンジコンテスト（遠投）
チャレンジコンテスト（ベースランニング）
スピードガンコンテスト
対戦チームとも仲良く写真撮影
ホームラン競争
大人も張り切ってホームラン競争に参加
茨城トヨペット硬式野球部選手によるデモンストレーション
元プロ野球選手東野様も参戦
優勝インタビュー
協賛企業様からの参加賞プレゼント
【会社概要】
株式会社ノーブルホーム
所在地：茨城県水戸市笠原町1196-15
代表者：福井 英治
TEL：029-305-5555
URL ：https://www.noblehome.co.jp/
事業内容：注文住宅の請負ならびに設計、施工管理
建売住宅の施工販売
宅地の企画開発、販売
外構工事の設計、請負、施工管理
家具の販売、コーディネート
リフォームの請負ならびに設計、施工管理
損害保険、生命保険代理店業務
資産開発提案（集合住宅建築の設計・請負・施工管理）
特殊建築(非住宅）の設計・請負・施工管理
本リリースに関するお問い合わせ
株式会社ノーブルホーム
広報部 鈴木いつか
mail：suzuki_itsuka@noblehome.co.jp