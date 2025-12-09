2026年夏　茨城県学童軟式野球の頂点を目指せ!!

株式会社ノーブルホーム

茨城県水戸市に本社を置き、茨城県・栃木県・千葉県で新築住宅・リフォーム・不動産などを主軸とした住生活事業を展開する株式会社ノーブルホーム（代表取締役社長 福井英治）(https://www.noblehome.co.jp/)が取り組んでいる地域貢献活動と、青少年育成の一環として始めた「ノーブルホームカップ茨城県学童軟式野球大会」が、2026年で22回目を迎えます。

■背景

代表取締役である福井が「地元・茨城」の皆さまへの恩返しの想いと、自身が学生時代に野球を通して得た「人格形成」「人脈形成」の大切さを経験する機会を設けてあげたい。そんな思いで始めたのが、このノーブルホームカップです。

大会運営は、チーム募集、抽選会、代表決定戦、決勝トーナメントまで全てノーブルホームの社員が行い、社員育成の一環として実施。部署、エリア、年齢・役職の垣根を超え、「繋がる」機会にもなっています。

また、「子供も大人も思い出にの残る大会にしたい」という運営方針のもと、毎年様々なイベント企画や、地元企業様のブース出展などで”お祭りのような賑やかな大会”となっています。

大会ホームページは こちら(https://noblehomecup.jp/)

22回大会スケジュール

■出場チーム募集

2025年11月15日(土)～2025年12月21日(日)

■予選トーナメント期間

2025年2月28日(土) ～2025年6月24日(日)

■予選トーナメント代表決定戦日程

2025年6月27日(土)

■決勝トーナメント日程

2025年8月1日（土）・2日（日）

【参加】予選トーナメントを勝ち抜いた15チームと第21回大会優勝チーム（計16チーム）

本大会の特徴

【予選トーナメント】

・チーム交流の目的で、県内の各エリアの垣根を越えた予選トーナメントを実施

【決勝トーナメント】

・予選トーナメントで勝ち抜いた15チーム+前年優勝チームが対戦

・試合以外にもチャレンジコンテスト（ベースランニング、遠投、スピードガン）の個人競技の開催

・チーム代表選手２名および大人１名が参加するホームラン競争の実施と、参加チーム全員応援合戦

・協賛企業様からの参加賞のプレゼントや、協賛ブースでのイベント実施

・大会ムービー、WEBでの写真ダウンロードサービス

※大会企画により変更になる場合もございます。予めご了承ください。

チャレンジコンテスト（遠投）チャレンジコンテスト（ベースランニング）スピードガンコンテスト対戦チームとも仲良く写真撮影ホームラン競争大人も張り切ってホームラン競争に参加茨城トヨペット硬式野球部選手によるデモンストレーション元プロ野球選手東野様も参戦優勝インタビュー協賛企業様からの参加賞プレゼント

【会社概要】

株式会社ノーブルホーム

所在地：茨城県水戸市笠原町1196-15

代表者：福井 英治

TEL：029-305-5555

URL ：https://www.noblehome.co.jp/

事業内容：注文住宅の請負ならびに設計、施工管理

建売住宅の施工販売

宅地の企画開発、販売

外構工事の設計、請負、施工管理

家具の販売、コーディネート

リフォームの請負ならびに設計、施工管理

損害保険、生命保険代理店業務

資産開発提案（集合住宅建築の設計・請負・施工管理）

特殊建築(非住宅）の設計・請負・施工管理

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社ノーブルホーム

広報部 鈴木いつか

mail：suzuki_itsuka@noblehome.co.jp