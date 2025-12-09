国際ボランティアNGO「NICE」、12月21日に“国際ボランティア大賞2025 全国大会決勝” を開催 - 地方大会４ヵ所から決勝に進んだ９名が集結、JTB連携の「notabi賞」授賞者も決定。

特定非営利活動法人NICE（日本国際ワークキャンプセンター）

NPO法人NICE（本部：神奈川県横浜市、代表：開澤真一郎）は、2025年12月21日（日）13:00より、横浜市技能文化会館 多目的ホール1 にて「国際ボランティア大賞2025 全国大会決勝」を開催いたします。日本全国および世界で活動を行ってきたボランティア経験者および地域プロジェクト関係者の内、地方大会４ヵ所（横浜・名古屋・大阪・福岡）で最優秀賞獲得した９名がその経験と想いを発表。来場者の投票により最優秀賞を決定します。

大会サイト：https://www.nice1.gr.jp/topics_detail30/id=27390

「notabi賞」

株式会社JTB（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員 山北栄二郎）が運営する旅行記録アプリ「notabi（のたび）」と連携し、国内外のボランティア活動体験を「旅の記録」として共有する新たな取り組みを開始します。

notabiサイト：https://welcome.notabi.world/

2025年度は特別に「notabi賞」が設定されます。「notabi賞」では、過去の参加者も含むNICEでのボランティア活動参加者から、活動を通じて発見した地域の魅力を「notabi」上で応募していただき、受賞者が決定します。

notabi賞サイト：https://www.nice1.gr.jp/topics_detail30/id=27138

国際ボランティア大賞 開催の背景

NICEでは2024年までの35年間に、88,988人ものボランティアが参加しました。環境・貧困・紛争等、地球規模の問題がますます深刻になり、また日本の社会・経済・教育の閉塞感が強まる中、国境を飛び越えて活躍する国際ボランティア活動の持つ様々な力が、大勢の方々に注目されています。

一方で、その存在や成果はまだ社会で十分に認知されず、個々の活動ももっと磨きあげる余地があります。勿論活動や体験自体には本来優劣はございませんが、大会として発表内容に評価を行うことで、発信のレベルや広がりを向上し、もっと多くの方が知り、出会い、つながるきっかけを創ることを狙って実施しております。

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6175/table/40_1_7043b99e7ebff914987bc6e3a2803e0f.jpg?v=202512091026 ]

プログラム・内容

特別対談企画「旅×国際ボランティア」

- 主催団体であるNICEに加え、JTB、および他団体とのコラボによる対談。ボランティアと旅、国際協力の可能性や将来像について語られる予定です。

プロジェクト部門発表

- 各地で地域の人々とともに企画・実施された 4プロジェクト（２ヵ国・国内2県）のキャンプリーダーなどが、プロジェクトの背景、成果、今後のビジョンなどを写真や資料を交えて発表。

ボランティア部門発表

- 過去に国際ワークキャンプやボランティア活動へ参加した5名経験者（4ヵ国）が、「現地での体験」「社会／地域への貢献」「自分自身の成長」「将来の展望や思い」「現地でのドラマや気づき」などを、エピソードや写真・映像で語ります。

ワールドカフェタイム

- 発表者のブースが設けられ、来場者は自由に回って発表者・NICE職員と交流・質疑・相談ができる時間。発表内容について直接話を聞くことができる貴重な機会。

「notabi賞（JTBコラボ企画）」

- 旅行記録アプリ／サービス「notabi」を使って投稿された体験談や記録の中から、地域やボランティア活動の魅力を最も伝えた投稿を投票により授賞者を表彰。JTBとのコラボならではの特別賞です。

プログラム情報の公開

- 冬～春に予定されている国内／海外のボランティア・ワークキャンプ、短期～中長期プログラム、旅とボランティアを組み合わせたプログラムなどの最新情報を紹介。これから参加したい人にとって有益な案内や資料を無料プレゼント。

参加方法

- 参加申込方法：NICEHPの申し込みはこちら から- https://www.nice1.gr.jp/topics_detail30/id=27390



【団体概要】

特定非営利活動法人 NICE（日本国際ワークキャンプセンター） は日本で唯一（国際NGOの日本支部を除く）、国連・CCIVS（国際ボランティア調整委員会）に加盟。国内外で35年に渡って合宿型のボランティアプログラム「ワークキャンプ」を主催および、海外約90ヵ国のNGOとパートナー関係を結び海外の活動地へボランティアを派遣。これまで約8万人のボランティアが参加。世界の各地域の社会課題の解決に向けて、ボランティアや地域住民と共に活動に取り組んでいる。

団体名：特定非営利活動法人 NICE（日本国際ワークキャンプセンター)

設立：1990年2月4日

代表：開澤真一郎

所在：神奈川県横浜市戸塚区汲沢8-3-1

TEL: 080-2347-3184

https://www.nice1.gr.jp/