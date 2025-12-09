【御年賀】華やかに迎える新年のご挨拶に。「ファンシーチョコレート（お年賀）」と「ニャンてハッピー」を新発売！
株式会社メリーチョコレートカムパニー
チョコレートをはじめとする贈答用菓子の製造、販売を手掛ける株式会社メリーチョコレートカムパニー（本社・東京大田区、社長・小屋松 儀晃(こやまつよしてる)）は、2025年12月26日（土）より、全国の百貨店・量販店・オンラインショップにて「ファンシーチョコレート（お年賀）」と「ニャンてハッピー」販売いたします。晴れやかな新年を祝い、年始の贈り物にふさわしい上品な味わいを詰め合わせた期間限定商品です。新年のご挨拶まわりや、お世話になった方へのお礼、お正月の集まりなど、さまざまなシーンでご活用いただけます。
◆商品ラインナップ
ファンシーチョコレート（お年賀）
20個入 1,296円（税込）
年初めのご挨拶におすすめ
2026年の干支である午（うま）のイラストが描かれたスリーブケースに入ったファンシーチョコレート。スリーブのデザインに「お年賀」の文字が入っておりますので、このままお年賀の贈り物としてお使いいただけます。
なおスリーブは取り外しができます。
ニャンてハッピー
49g入 378円（税込）
期間限定！
メリーの人気のスイーツタイムシリーズに縁起物登場。チョコレートでコーティングしたクッキーを招き猫イメージのパッケージに詰めました。
【取り扱い店舗】
全国百貨店、量販店の対象店舗、メリーオンラインショップ （一部店舗除く）
メリーオンラインショップ https://lotte-shop.jp/shop/brand/mary/