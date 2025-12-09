企業の「今」を体感できるリクルート【バスツアー＆カフェランチ会】を12月13日（土）に開催！

富士商グループホールディングス株式会社

山口県を拠点に展開する富士商グループホールディングス株式会社（本社：山口県山陽小野田市稲荷町10-23 代表取締役：藤田 敏彦）は2027年卒業予定の学生を対象としたリクルートプログラム「バスツアー＆カフェランチ会」を開催いたします。

今回の企画は、富士商グループの事業内容や規模感を、“見て・感じて・対話して”理解できる特別プログラムです。参加者の皆さまをバスで各グループ企業へご案内し、日頃の事業活動や現場の雰囲気をより身近に感じていただく機会をご提供します。

富士商グループが掲げるテーマは「人と地域のベストパートナー」。

地域の総合商社として、多様なソリューション展開、地域に根ざす企業としての役割や使命を体感していただきながら、企業の“リアルな働くフィールド”を楽しさとともに理解できる内容になっております。

観光気分で気軽に参加できる構成となっており、堅苦しさや難しいプログラムはありません。企業理解を深めたい方、地域企業の取り組みに興味がある方はぜひご参加ください。

そして本イベントの目玉の一つでもあるのが、バスツアー終盤に訪れる海沿いの人気レストラン＆カフェ「ソル・ポニエンテ」でのランチ交流会です。ゆったりと海を眺められる開放的な空間で、リラックスしながら富士商グループの魅力について学び、参加者同士・社員との会話を通して理解を深めていただけます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 参加メリット（3つの魅力ポイント）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

１. 富士商グループの多様な事業を“現場で体感”し、スケールを実感できる

→ エネルギー、生活インフラ、物流、福祉・介護、飲食、建設、不動産など、多種多様な事業の拠点をバスで巡り、事業の広がりを直接確認できます。

２. 地域に根ざした企業としての役割や活動を、肌で理解できる

→ 富士商グループが地域とともに歩み、持続可能なまちづくりに貢献し続けてきた背景を知ることで、企業の姿勢＝“働く意味”についても理解が深まります。

３. ソル・ポニエンテでの美味しいランチ＆交流の場で気軽に質問できる

→ リラックスした時間の中で、気になった疑問やキャリアのことなどを直接聞けるため、リアルな会社理解と安心感に繋がります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ イベント概要

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・日 時：2025年12月13日（土）10:00～15:00（昼食付き）

・集合場所：富士商株式会社（本社）

〒756-0811 山口県山陽小野田市稲荷町10-23

・内 容：富士商グループホールディングス株式会社の各企業を巡るバスツアー

各グループ企業の施設や拠点を訪れ、富士商グループの規模と多彩な事業内容を

実感する絶好の機会です。現場の雰囲気や地域への貢献を身近に感じていただけます。

昼食は当社が運営している海沿いの人気レストラン&カフェ「ソル・ポニエンテ」で、

美味しいランチを楽しみながら富士商グループの魅力について学びましょう

・対 象：学生、求職者、第二新卒、U・Iターン希望者、企業理解を深めたい方

・服 装：カジュアルでご参加いただけます

・その他：駐車場あり／雨天決行／内容は変更となる場合があります

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 当日のスケジュール

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

10:00 - 10:20 集合（富士商本社）・オリエンテーション

10:30 - 12:30 バスツアー開始

約10社のグループ企業の施設を巡り、事業内容・規模感を体感

12:30 - 14:00 ソル・ポニエンテでランチ交流会

海を眺めながら美味しいランチと自由な質疑・トークタイム

14:00 - 14:40 質疑応答 ＆ 振り返り

15:00 解散

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 参加方法

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

参加をご希望の方は、当社リクルート専用ページ・またはお電話にてお申し込みください。

※定員になり次第締め切りとなります

【リクルート専用ページ】マイナビ2027（富士商グループホールディングス）(https://job.mynavi.jp/27/pc/corpinfo/displayInternship/index?corpId=222292&optNo=zhN3l)

【お電話】0836-81-1111（リクルート担当：迎）

「企業説明会や資料だけでは伝えきれない“空気感”を体感してほしい――」

それが、今回のプログラムを企画した一番の想いです。

富士商グループは、多彩な事業と多くの職種が存在するからこそ、一人ひとりに最適なキャリアの選択肢があります。

このバスツアー&ランチ会を通じて、“自分が働く未来をイメージできる時間”にしていただければ幸いです。

肩の力を抜いて、観光気分でお気軽にご参加ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 富士商グループについて

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

富士商グループホールディングス株式会社は、山口県山陽小野田市を拠点にし、70年以上にわたり多岐にわたる事業を展開している企業グループです。当社は人と地域のベストパートナーとして、地域社会への深い貢献を大切にし、持続可能な成長を追求しています。将来志向的なビジョンを掲げ、地域社会との調和を大切にする富士商グループホールディングスは、さらなる事業展開と社会貢献に向けて力を注いでいます。

会社名：富士商グループホールディングス株式会社

所在地：〒756-8501 山口県山陽小野田市稲荷町10-23

代表者：代表取締役 藤田 敏彦

HP：https://www.fujisho-ghd.co.jp/

Instagram ：https://www.instagram.com/fghd_recruit/

（富士商グループホールディングス株式会社 新卒・中途採用）