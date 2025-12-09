東京システムハウス、WalkMe社と業務提携～認定パートナーとしてシステム定着支援を強化～

東京システムハウス株式会社

ITサービスを提供する東京システムハウス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：林 知之、以下「当社」）は、デジタルアダプションプラットフォーム（Digital Adoption Platform、以下「DAP」）のリーディングカンパニーであるWalkMe株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：野田 亮、以下「WalkMe社」）と業務提携を締結し、WalkMe社が提供する「WalkMe」の認定パートナー（Certified Partner）として承認されたことをお知らせいたします。

■背景

DX推進が加速する中、企業が導入する業務システムやSaaSは年々増加しています。一方で、システムの使いこなしや業務定着の難しさがROI（投資対効果）を阻む課題として顕在化しています。 WalkMeは、ユーザーがシステムを「迷わず・ミスなく・効果的に」操作できるよう支援するDAPとして、世界1,600社以上の企業で採用されており、SAPやSalesforceなどの主要業務アプリケーションと連携して、ユーザー定着や業務効率化を実現しています。

■当社の取り組みと今後の展開

当社は長年にわたり、製造・流通・公共など幅広い業種の基幹システム開発・運用支援に携わってまいりました。今回のWalkMe認定パートナー承認を契機に、システム導入後の「定着フェーズ」に焦点を当てた新たなDX支援サービスを本格的に展開してまいります。

すでに国内大手製造業を中心に、WalkMeを活用したユーザーガイドやオンボーディング施策を多数提供しており、システム利用率の向上、教育コスト削減、運用改善サイクル（PDCA）の内製化を支援しています。

今後は、WalkMe社と連携しながら、パートナー認定資格者の育成 、WalkMe導入支援・コンテンツ開発・改善運用サービスの提供、さらに他SaaS・ERPとの連携支援（SAP、Salesforce、ServiceNow等）を通じて、クライアント企業のDX成果最大化を支援してまいります。

■東京システムハウスについて（https://www.tsh-world.co.jp/）

お客様のビジネス戦略まで踏み込んだシステムの企画、開発、運用保守、マイグレーションサービス、パッケージソフトの企画、開発などを手がける独立系IT企業です。1976年の創業以来培ってきた業界知識やノウハウをもとに、AIやIoTを活用した開発やデータ利活用分野にも積極的に挑戦しています。ロボティクス、クラウド、オープンソース等、より高度で最新の技術・ハードウェアを利用した当社独自の製品・サービスの提案とサポートでお客様の発展に貢献してまいります。

代表取締役：林 知之

本社住所：東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング6階

設立：1976年

■WalkMe社について（https://www.walkme.com/）

SAPの一員であるWalkMeは、世界をリードするデジタルアダプションプラットフォーム（DAP）を開発した先駆者です。企業があらゆるアプリケーションやシステムにおける技術的変化を乗り越えることを支援し、ユーザーがどんなワークフローでもスムーズに進めるようガイドします。生成AIを統合したプラットフォームにより、利用状況に基づくインサイトを提供し、デジタルフリクション（利用上の障壁）の特定と解消を実現します。旭化成、荏原製作所、富士通、アメリカ国防総省など世界のリーディングカンパニーから信頼を得ており、企業のソフトウェア投資のROI最大化と、人中心のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。

代表取締役： 野田 亮

本社住所： 東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー18階

設立： 2019年

【サービスに関する問い合わせ】

東京システムハウス株式会社 デジタルオートメーション部

E-mail：rpa-sales@tsh-world.co.jp

【本件に関するメディアからの問い合わせ】

東京システムハウス株式会社 広報 原口

E-mail：pr_info@tsh-world.co.jp