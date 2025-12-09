宮崎県日南市との特定技能外国人材受入促進連携協定の成果が前進　日南市と受入れ法人が当社ダバオ校を視察　受入れ法人による現地学生の面接を実施、内定者が誕生

写真拡大 (全7枚)

株式会社ONODERA USER RUN



［前列左から］ 日南市役所 産業経済部 商工政策課 新工業団地整備準備室 副主任主事 税田氏、日南市 総合政策部 未来創生課 課長 古澤氏、日南市 市長 高橋氏、社会福祉法人 愛泉会日南病院 理事長 西島氏、OUR代表取締役社長 加藤氏、日南市役所 産業経済部 商工政策課長 新工業団地整備準備室長 濱中氏

全国47都道府県で7,400名以上の特定技能人材紹介の実績を持つ株式会社ONODERA USER RUN（代表取締役社長：加藤 順、所在地：東京都千代田区）は、7月に発表した「宮崎県日南市との特定技能外国人材の雇用促進に関する連携協定」に基づく取り組みとして、日南市長および同市内の受入れ予定法人が、当社海外教育拠点OUR BLOOMING ACADEMYダバオ（フィリピン・ダバオ市）を訪問しました。また、受入れ予定法人である社会福祉法人 愛泉会日南病院のみなさまが現地学生との面接を実施し、複数名が内定に至りましたことをお知らせいたします。






関連リリース：宮崎県日南市と特定技能外国人材の雇用促進に関する連携協定を締結　自社海外教育拠点に「日南クラス」を開設(https://onodera-user-run.co.jp/news/9824/)



■学生のご家族にも安心を。受入れ法人による面接および家族説明会を実施


今回の訪問には、日南市の高橋市長と、同市内受入れ予定法人である社会福祉法人 愛泉会日南病院の西島理事長が同行し、特定技能人材の育成過程や生活環境、日本語教育・専門教育の現場を視察しました。


当日は、介護分野での採用を検討する西島理事長が学生と個別面接を実施。日本語力、専門知識、人柄や就労意欲を総合的に評価しました。


また、学生のご家族を対象とした説明会も開催され、日南市の特色、病院の概要や雰囲気、雇用条件、住居環境などについて詳細な説明が行われました。受入れ施設から直接説明を受けることで、学生本人はもちろん、ご家族も企業への理解と安心感を深める機会となりました。その結果、複数名の内定者が誕生しました。




行政と法人が、直接海外現地に足を運び、受入れ前の教育体制を確認することで、地域として安心して受け入れを進められる体制構築のための基盤強化へとつながりました。



【内定学生代表コメント】



この度、高橋市長および愛泉会日南病院の西島理事長、ご同行の皆様にお会いできたことは、大変光栄です。


日南市ならではの魅力として、美しい海岸や自然、そして市民と外国人労働者の双方にとって安心・安全なコミュニティづくりへの取り組みについてもご紹介いただきました。さらに、地域医療において重要な役割を担う社会福祉法人 愛泉会日南病院についても説明いただき、質の高い医療・介護サービスを提供するという姿勢を感じることができました。


私たちの学校にお越しいただき、学習環境や日々の取り組み、そして私たち学生が授業に励む姿を確認いただけたことに、改めて深く感謝申し上げます。日南市で働く機会をいただけたことを心から嬉しく思っています。地域社会に貢献し、その発展の一員となれるよう努力してまいります。






今後、内定者は追加研修や生活オリエンテーションを経て、日本での就労準備を進めてまいります。当社は日南市および市内企業と連携し、地域に根ざした安心・安全な特定技能人材育成モデルの構築と、受入れ企業・地域双方にとって持続可能な就労支援を推進してまいります。




株式会社ONODERA USER RUN　会社概要


アジア各国における人財教育と、特定技能に特化した日本国内への人財紹介事業を展開※。2025年10月31日現在、累計教育人数9,660名(自社海外アカデミー在学及び終了した累計人数)、特定技能試験の合格者を8,200名輩出しております。特定技能人財の職業紹介においては7,565名が内定、5,635名(累計)がすでに紹介先で就業を開始しております。海外現地の自社教育拠点である「OUR BLOOMING ACADEMY」における日本語および特定技能の無償教育から人材紹介、就業後の生活や資格取得の支援までをワンストップで行う独自スキーム「OURストレートスルー」により、安定して長く働ける人財をご紹介しております。






※ 当社は法務省が認定する登録支援機関です。


・ 所在地：〒100-0004 東京都千代田区大手町１丁目１番３号 大手センタービル5階


・ 設立：2016年11月1日　・ 資本金：1億円　・ 代表者：代表取締役社長 加藤 順


・ URL：https://onodera-user-run.co.jp/



ONODERA GROUP　会社概要



ONODERA GROUPは1983年の創業以来、全国3,000ヶ所以上で食事提供を行う株式会社LEOCをはじめ、フードサービス、フランチャイズフードサービス、ヒューマンリソース＆テクノロジー、メディカル、ファーマ、スポーツなど、多様な事業をグローバルに展開しております。「お客様に喜びと感動を　パートナーに成長と幸福を　社会に貢献を」との企業理念のもと、一人ひとりの「幸せづくり」におけるリーディングカンパニーとして、さらなる挑戦を続けてまいります。





・代表者：グループ代表CEO 小野寺 裕司　　・URL：https://www.onodera-group.jp/