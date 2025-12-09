シナモンAI、国内最大級の港湾物流企業・上組に、生成AI抽出型 AI-OCR プラットフォーム「Flax Scanner HUB」 を提供

株式会社シナモン

国内の大手企業へAI（人工知能）ソリューションを提供する株式会社シナモン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：平野未来、以下「シナモンAI」）は、港湾物流のリーディングカンパニーである株式会社上組（本店：兵庫県神戸市中央区、代表取締役社長：深井義博、以下「上組」）に、シナモンAIの高精度AI-OCR「Flax Scanner HUB（フラックス・スキャナー・ハブ）」を提供したことをお知らせします。

上組は、国内最大級の港湾物流企業として、港湾運送・倉庫・国際輸送など多岐にわたる総合物流サービスを展開しています。国際物流の現場では、通関・船積み業務などにおいてINVOICEなどの多様な貿易書類が発生し、その多くは形式が複雑かつ非定型であるため、基幹システムへの手作業によるデータ入力にかかる工数や業務の属人化などに課題がありました。

シナモンAIは、こうした課題の解決と業務の効率化・生産性向上を支援するため、上組へ生成AI抽出型 AI-OCR プラットフォーム「Flax Scanner HUB」を提供しました。今回の導入では、紙やPDFで受け取ることの多い INVOICE（貿易書類）をAIで自動的に読み取り、取引先名・数量・価格など30項目を超える情報を高精度に抽出。CSV形式で出力されたデータを上組の基幹システムにシームレスに連携することで、入力作業の効率化と業務の標準化を実現します。

これにより、従来は手作業で行われていたデータ入力や確認作業の負荷が大幅に軽減され、業務スピードと正確性が向上するほか、人材をコア業務へ集中させる体制づくりが進められます。

シナモンAIは、「Flax Scanner HUB(TM)」の柔軟性と拡張性を活かし、さらなる業務領域への展開を支援することで、上組の国際物流における競争力強化とDXの加速に貢献してまいります。

■多様な帳票処理を座標定義なしですぐに利用できる 「Flax Scanner HUB」

シナモンAIでは、多様な業界・業種で使用される様々なフォーマットの書類から、AIが人間のように意味を理解し、データを読み取ることができる汎用性の高いオリジナルの高精度AI-OCRプラットフォーム「Flax Scanner HUB（フラックス・スキャナー・ハブ）」を提供しています。従来のAI-OCRは、フォーマット化された書類に対して、事前に定義する「座標定義型」が主流ですが、フォーマットが無数に存在する書類への対応は困難です。これに対し、「Flax Scanner HUB」は事前の複雑な設定をすることなく、読み取り難易度の高い非定型帳票からでも高精度にデータを抽出することが可能です。座標定義型、特徴量学習型、生成AI抽出型の3つの異なるAIエンジンを搭載しており、帳票の種類に合わせた最適な方法でデータを読み取ります。

「Flax Scanner HUB」は、低コストで手軽に導入できるマルチテナント型だけでなく、シングルテナントやオンプレミス（プライベートクラウド）といった、よりセキュアな環境で利用することも可能です。API連携も可能なほか、帳票ごとの分類や分割といった抽出方式の自動判定や、AIモデル・UIのカスタマイズなど、機能拡張にも対応します。

■Flax Scanner HUB

https://cinnamon.ai/flax-scanner-hub/

■シナモンAI概要

社 名： 株式会社シナモン

ＵＲＬ： http://www.cinnamon.ai

所在地： 東京都千代田区紀尾井町3－16 金田ビル 6F

設 立： 2016年10月

代表者： 代表取締役社長CEO平野未来

［事業内容］非構造化データを対象としたAIプロダクト事業、AIコンサルティング事業

シナモンAIは、「誰もが新しい未来を描こうと思える、創造あふれる世界を、AIと共に」をパーパスに、高度なビジネスAIソリューション実現のため、AIプロダクトとAIコンサルティングを提供しています。圧倒的高精度のドキュメント解析技術を大規模自然言語モデル（LLM）と組み合わせ「自動化の自動化」を推進。生成AIを統合可能な革新的AI-OCR「Flax Scanner」や、LLM活用を大幅に促進する「Super RAG」をコアに、お客様が保有するナレッジからAI時代の新たな事業構造を創造し、飛躍的な成長を実現する変革の先導役として、多数の国内大手企業への提供実績を有しています。人工知能研究所をベトナム（ハノイ・ホーチミン）に構え、高度なAI人材を獲得・育成するエコシステムを構築し、AI-OCR、自然言語処理、大規模言語モデル、音声認識など、非構造化データを活用する技術資産を蓄積しています。これらの技術を、独自のAI戦略「ハーベストループ」と共に、DXやAI活用の推進を支援しています。

