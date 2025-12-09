「天神」幼児タブレット版、お子様に大人気の「これ なぁんだ？」に英語版が登場！『推理遊び』シリーズに12月9日追加。

株式会社タオ

おうちを幼児教室に変える知育タブレット教材「天神」を企画・開発・販売する株式会社タオ（本社：滋賀県草津市、代表取締役：黒澤 慶昭）は、2025年12月9日（火）に、幼児タブレット版の「思考」系統のジャンル【推理遊び】シリーズに新コンテンツ追加します。これは、お子様に大人気のコンテンツ「これ なぁんだ？」の英語版となります。

大人気コンテンツ「これ なぁんだ？」の楽しさはそのままに、英語で推理！

今回追加するのは、一部の情報から全体を推理する、ワクワクするような英語クイズ4種類です。

What's this?(Peek-a-boo)：カーテンの隙間からチラリと見えるヒントで当てよう！

What's this?(Silhouette)：影の形から「これ なぁんだ？」と推理するシルエットクイズ。

What's this?(Close-up)：一部分だけ見える模様や形で全体を想像しよう。

What's this?(Pixelated)：モザイクのかかった絵が何なのか、親子で一緒に考えよう。



これらのコンテンツは、単に英語の単語を覚えるだけでなく、断片的な情報から全体像をイメージする「推理力」や「思考力」を遊びながら養います。

What's this?

(Peek-a-boo)

What's this?

(Silhouette)

What's this?

(Close-up)

What's this?

(Pixelated)

動画は公式インスタグラムでもご覧いただけます。

https://www.instagram.com/tenjin_babykids/

今回のリリースに当たって担当者は以下のコメントを寄せています。

「日本語版の『これ なぁんだ？』は、いつもお子様たちに大変ご好評をいただいている人気コンテンツです。その『なんだろう？』と考えるワクワク感を、そのまま英語の世界でも体験してほしいという想いから、今回のコンテンツを追加しました。

このコンテンツで一番大切にしていただきたいのは、正解することよりも、親子で『What's this?』という英語のフレーズを使いながら、コミュニケーションを楽しむことです。タブレットから流れるネイティブの音声をお手本に、ぜひお子様と一緒に声に出してみてください。遊びを通して英語に親しむ、最高のきっかけになるはずです。」

新コンテンツを含めた全5系統60ジャンル以上、10,000問超を全て体験できる、無料体験の受付を開始

12月9日より新コンテンツの無料体験を受け付けます。体験用タブレットをご自宅までお届けします (往復の送料無料) 。今回追加する新コンテンツを含め、タブレット内に収録している全5系統60ジャンル以上、10,000超の全てのコンテンツを利用可能です。

無料体験は、資料請求された方にご案内します。

資料請求(その後無料体験)： https://www.tenjin.cc/request/form/

ユーザー向けの無料アップデートを12月9日より開始

ユーザー向けの無料アップデートは12月9日より開始します。

「天神」幼児タブレット版 概要

「おうちが幼児教室になる」をコンセプトに、0歳から6歳までの幅広い年齢に対応した知育タブレット教材。知識・数量・言葉・記憶・思考の5系統60ジャンル以上、10,000問超の問題を収録し、お子様の興味や発達に合わせて自由に学べる「才育型」学習を提供します。小学校受験にも対応した問題を42単元収録しており、乳幼児期の知的好奇心を育む土台づくりから、本格的な就学準備まで幅広く活用いただけます。

問い合わせ先

商品サイト：https://www.tenjin.cc/

フリーダイヤル：0120-019-828

メールアドレス：support@tao-st.co.jp

（営業時間）10:00～19:00（平日・土・祝 ）

会社概要

社名 ： 株式会社タオ

設立 ： 1992年4月1日

代表者 ： 代表取締役社長 黒澤 慶昭

資本金 ： 1,000万円

事業内容：デジタル学習教材「天神」の企画・開発・販売

所在地 ： 〒525-0032 滋賀県草津市大路2丁目9-1 陽だまりビル5階

URL ： https://www.tao-st.co.jp/