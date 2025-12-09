グルメの伝道師・松重豊が、博多から海を渡って韓国・釜山の“伝統の味を守る達人”に出会う美味の旅！

ＲＫＢ毎日放送株式会社

RKBテレビでは12月17日水曜よる7時57分から、日韓国交正常化60年の節目を記念した番組を放送します。グルメの伝道師として知られる俳優・松重豊が、福岡から隣国・韓国の釜山に渡り、韓国・南東部で受け継がれてきた味と食の守り人を訪ねます。

韓国料理は日本でも人気ですが、まだまだ知られざる美食が存在しています。

▽大統領が愛した500年変わらない製法、瓶の中で発酵し続ける「生マッコリ」。

▽釜山では韓牛より高級食材の黒山羊、特製のジャンで味わう「黒山羊のプルコギ」

▽世界遺産の山寺で僧侶たちが、1200年間守り続けてきた「祈りの山菜料理」

▽韓国料理には欠かせない「ジャン」。370年作り続けている宗家で出会ったのは

韓国、世界中のシェフが「ジャンの神様」と呼ぶ“ジャン造り名人”による奥深い味。

ほかにも、時代に敏感な釜山の若者が行列をつくる最新グルメも紹介。

ドバイチョコが進化した最新スイーツに、コーヒーの聖地に誕生したバリスタカフェ。今が旬の「カニ爆弾」。韓国式「牛カツ」など。

知られざる韓国の美食と「食がつなぐ」新しい時代を、松重豊が紹介します。

【出演者】松重豊（俳優）