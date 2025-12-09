チャンネル登録者200万人特大キャンペーン！『テイコウペンギン』がイオンモールに登場

株式会社Plott

IPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行う株式会社Plott（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO 奥野翔太、以下「Plott」）は、運営するショートアニメ『テイコウペンギン』のYouTubeチャンネル登録者数200万人に向けたキャンペーンとして、2026年1月9日(金)より西日本・沖縄エリアのイオンモール12モールにてPOPUP STOREを順次開催することをお知らせいたします。

詳細はこちら：https://teikoupenguin.lilian-goods.com/

■ 「祝200万人特大キャンペーン」の一環としてPOPUP STOREを開催

本POPUP STOREは、『テイコウペンギン』のYouTubeチャンネル登録者数200万人を記念した「テイコウペンギン 祝200万人特大キャンペーン」の一環として実施されます。日頃の感謝を込め、兵庫県や沖縄県など西日本・沖縄エリアにあるイオンモール12モールで、グッズ販売や特別イベントを展開いたします。

『テイコウペンギン』は、ブラック企業で働くペンギン・パンダとその上司が繰り広げるコメディアニメとして2019年にスタートし、現在YouTubeチャンネル登録者数200万人に迫っています。月間再生回数は数千万回を記録し、幅広い世代から支持を得ています。今回のPOPUP STOREでは、限定グッズの販売に加え、デジタルスタンプラリーやペンギン着ぐるみの登場など、ファンの皆様に楽しんでいただける多彩な企画をご用意しています。

■ POPUP STOREの開催スケジュール

【開催期間・モール】

第1期：2026年1月9日(金)～18日(日)

・イオンモール伊丹（兵庫県）

・イオンモール神戸南（兵庫県）

・イオンモール今治新都市（愛媛県）

・イオンモール徳島（徳島県）

第2期：2026年1月16日(金)～25日(日)

・イオンモール岡山（岡山県）

・イオンモール広島府中（広島県）

・イオンモール高知（高知県）

・イオンモール沖縄ライカム（沖縄県）

第3期：2026年1月23日(金)～2月1日(日)

・イオンモール福岡（福岡県）

・イオンモール熊本（熊本県）

・イオンモール宮崎（宮崎県）

・イオンモール八幡東（福岡県）

【販売グッズ】

テイコウペンギンの人気キャラクターグッズを多数ラインナップ

※グッズラインナップはモールにより異なる場合がございます。

【特典】

2,000円(税抜)お買い上げごとに、限定ポストカード(全1種)をプレゼント

※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

■ デジタルスタンプラリーを全12モールで実施

POPUP STORE開催の全12モールでは、『デジタルスタンプラリー』を実施いたします。各モールでスタンプを集めると、今回のために描き下ろされたペンギンたちと一緒に写真を撮れる特別なデジタルフォトフレームを獲得できます。

【デジタルスタンプラリー概要】

参加方法：各POPUP STORE会場に設置されたQRコードを読み込んでスタンプを獲得

景品：描き下ろしイラストのペンギンたちと一緒に写真を撮れるデジタルフォトフレーム

実施期間：2026年1月9日(金)～2月1日(日)

※各モールの開催期間に準じます。

■ ペンギン着ぐるみが3モールに登場！

期間中、以下の3モールでは大人気のペンギン着ぐるみが登場します。ペンギンたちと一緒に写真撮影ができる特別な機会となりますので、ぜひご来場ください。

【ペンギン着ぐるみ登場スケジュール】

1月10日(土)、11日(日)

イオンモール神戸南（兵庫県）

1月17日(土)、18日(日)

イオンモール広島府中(広島県)

1月24日(土)、25日(日)

イオンモール福岡（福岡県）

※登場時間など詳細は、後日公式SNSにてお知らせいたします。

■ 『テイコウペンギン』について

ブラック企業の某企画で働くペンギンは、仕事をしない同僚のパンダ、仕事を押し付けてくる上司のモニター、仕事をミスりまくる後輩のシャチに日々抵抗していた。このチャンネルでは、ブラック企業で働く動物たちの日常を描いています。2019年のスタート以来、「あるある」と共感できるエピソードや、キャラクターたちの掛け合いが人気を集め、現在YouTubeチャンネル登録者数198万人（2025年12月時点）。グッズ展開やゲーム化など、多岐にわたるメディアミックスを展開しています。

公式YouTube：https://www.youtube.com/@teipen.official

公式X：https://x.com/teikoupenguin

公式HP：https://plott.tokyo/teipen

■ 株式会社Plottについて

ショートアニメを中心にIPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行っているクリエイティブ企業です。主にYouTubeやTikTokにおけるアニメ作品や、webtoon（※）作品のプロデュース・制作を行っています。「日常に温度を。世界に熱狂を。時代に灯火を。」を理念とし、日本を代表する次世代のクリエイティブ企業を目指しています。これまで数多くのIPコンテンツを世に送り出し、YouTube領域では累計チャンネル登録者1,200万人、累計再生回数150億回を突破しています。SNSユーザーに届くコンテンツを軸として、グッズ・ゲーム・音楽・コミック・ノベルなど幅広いメディアミックス展開をしています。

※ webtoonは、NAVER WEBTOON Ltd.の登録商標です。

■ 会社概要

株式会社Plott（Plott Inc.）

代表取締役：奥野翔太

設立：2017年8月2日

所在地：東京都千代田区神田錦町2-4 ダヴィンチ小川町5F

公式サイト：https://plott.tokyo/