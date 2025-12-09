法人向け賃貸社員寮「オアーゼ日暮里レジデンス」2026年2月・3月開業予定

大和ライフネクスト株式会社

大和ハウスグループの大和ライフネクスト株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：齋藤 栄司）は、企業不動産の有効活用を目的として、法人向け賃貸社員寮「オアーゼ日暮里レジデンス」の企画を行いました。

社宅（ファミリー向け）は2026年2月、寮（単身・独身向け）は2026年3月に開業を予定しています。

背景

「オアーゼ日暮里レジデンス」イメージ

近年、都市部では遊休不動産の活用が課題となる一方で、企業においては人材確保や定着支援の観点から、社員が安心して暮らせる住環境の整備がより一層求められています。当社では、こうしたニーズに応えるべく、老朽化した保有不動産を企業の目的に応じて有効活用するプランを提案し、企画から運営までを一貫して手がける体制を整えてまいりました。



本プロジェクトでは、対象地の活用方法として社員寮事業を企画し、立地や周辺環境を活かした設計を行っています。開業後は、当社が社員寮部分の運営・管理を担い、社員の皆様にとって安心かつ快適な住環境の提供を目指してまいります。

「オアーゼ日暮里レジデンス」(社員寮部分)について

「オアーゼ日暮里レジデンス」は、JR山手線や京浜東北線をはじめとする6路線が乗り入れる「日暮里」駅から徒歩6分の好立地に位置し、通勤や生活の利便性に優れています。

当社が運営・管理を担う社員寮部分には、寮（単身・独身向け）と社宅（ファミリー向け）の2種類の居室をご用意しています。いずれの居室も独立したバス・トイレ・キッチンを完備し、社員お一人おひとりのプライバシーに配慮した設計となっています。さらに、寮（単身・独身向け）には家具・家電をあらかじめ設置しており、入居後すぐに新生活を始めていただけます。

共用施設としては、仕事や交流の場としてご利用いただけるワークラウンジを設けているほか、各居室およびワークラウンジには無料Wi-Fiを完備し、快適な通信環境を整えています。

【建物概要】

構造 ： RC造・地上13階建（当社が運営・管理する社員寮対象フロアは1～9階）

戸数 ： 全304 戸（当社管理部分：1～4階 寮151戸、5～9階 社宅61戸）

居室面積： ・寮（1K）25.05平方メートル ～30.57平方メートル ・社宅（1LDK）50.11平方メートル ～53.31平方メートル

開業予定： ・社宅：2026年2月 ・寮：2026年3月

アクセス： JR山手線・常磐線・京浜東北線・上野東京ライン・京成本線・京成成田スカイアクセス・日暮里舎人ライナー「日暮里」駅 徒歩6分、JR山手線・京浜東北線・日暮里舎人ライナー・東京メトロ千代田線「西日暮里」駅 徒歩7分

共用施設： ワークラウンジ、駐車場、バイク置き場、駐輪場

その他 ： ・寮（単身・独身向け）は家具・家電完備 ・各居室およびワークラウンジに無料Wi-Fi完備

お問い合わせ（法人のお客さま向け）

Tel：0120-451-168（ファシリティコンサルティング事業本部 エルプレイス推進部 エルプレイス運営課）

大和ライフネクストの不動産有効活用事業について

当社は不動産開発から建物管理までをワンストップで手がける総合力を強みに、物件の種類・築年数・所有形態を問わずその特性を的確に把握し、資産価値の最大化に貢献しています。また、サブリースや賃貸といった多様な契約形態への対応はもちろん、法人向け寮・社宅、シェアハウス、宿泊型研修施設、ホテル・ホステルなど、幅広いソリューションを柔軟にご提供しています。

大和ライフネクスト株式会社について

分譲マンション・賃貸マンション・ビル・物流施設・商業施設・ホテルなどの建物管理サービス、法人向け賃貸マンション・シェアハウス・カンファレンスホテル・リノベーションホテルの運営、オフィス移転サポートといった法人向けサービスなど、広くお客さまの住生活・不動産に関わる領域でサービスを提供しております。私たちは、”いま、ここから、よりよい未来を切り開いていく”という想いを持つ人の集合体であり続け、一人ひとりの個性、一人ひとりの考え方・価値観・感性を大事にしながら、お客さま、そして社会とともに、より豊かな暮らしを共創し続けることを目指します。

代表者：代表取締役社長 齋藤 栄司

資本金：1億3,010万円

設立：1983年3月8日

所在地：東京都港区赤坂5-1-33

事業内容：分譲マンション、賃貸マンション、ビル・商業施設、ホテルなどの建物管理サービス、寮社宅のサブリース、オフィス移転サポートやコールセンター業務などの法人向けサービス

コーポレートサイトURL： https://www.daiwalifenext.co.jp/