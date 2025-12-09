【山形プリン】まるでケーキのような贅沢な味わい！冬限定「いちごムースケーキプリン」と、心温まる「プリンラテ」が新登場。

株式会社古窯ホールディングス

株式会社古窯ホールディングスのグループ会社、株式会社YSコーポレーション（本社：山形県上山市、代表取締役社長：佐藤太一）が運営する山形県初のプリン専門店「山形プリン」は、冬の特別なひとときを彩る新商品として「いちごムースケーキプリン」と「プリンラテ」を発売いたします。 クリスマスや年末年始など、大切な人と過ごす時間が増えるこの季節。ケーキのような華やかさを持ったプリンと、冷えた体を温める濃厚なホットドリンクで、冬の山形プリンをお楽しみください。

ケーキ？それともプリン？層が織りなす冬の贅沢「いちごムースケーキプリン」

クリスマスや年末年始、特別な日を彩る「ケーキのようなプリン」をコンセプトに開発しました。クリスマスケーキをイメージして考案されたため、プリンの中にスポンジケーキを忍ばせているのが最大の特徴です。

なめらかなプリンの上に、ふんわりとしたスポンジ、軽やかなイチゴのムース、甘酸っぱいイチゴソース、そしてトップにはフレッシュな生イチゴをトッピング。 スプーンを入れるごとに異なる食感と、様々なイチゴの表情をお楽しみいただける、冬だけの贅沢な一品です。

【商品概要】

商品名： いちごムースケーキプリン

販売期間： 2025年12月15日(月)～2026年1月末ごろまで

特徴： スポンジケーキ入り、イチゴ尽くしの多層仕立て

プリン専門店がおくる、飲む冬のスイーツ「プリンラテ」

寒い冬にホッと温まる、プリン専門店ならではのホットドリンクが完成しました。1杯のドリンクにプリンほぼ1個分を使用することでプリンの濃厚なコクはそのままに、最後の一口まで美味しく飲み干せる絶妙な甘さのバランスを実現しました。

仕上げにはカラメルを混ぜ込んだ特製の泡をトッピング。口に含んだ瞬間に広がる香ばしいカラメルの香りと、温かいプリンの優しい甘さが、心も体も満たします。

道の駅蔵王店テイクアウト本店カフェイートイン

【商品概要】

商品名： プリンラテ

価格： テイクアウト 507円(税込) / イートイン 517円(税込)

販売期間： 2025年12月12日(金)～2026年3月末ごろまで

【山形プリン本店カフェ限定】見て食べて楽しむ「クリスマスツリープディング」

昨年大好評のクリスマス期間限定メニューが今年もお楽しみいただけます。

少し固めに仕上げた昔ながらのレトロプリンの上に、濃厚な抹茶クリームをツリーに見立てて絞りました。周りにはイチゴのソースで彩りを添え、見た目にも華やかなクリスマスカラーに仕上げています。 抹茶のほろ苦さとイチゴソースの酸味が、プリンの甘さと絶妙にマッチした、今しか食べられない一皿です。

【商品概要】

商品名： クリスマスツリープディング

価格： 単品 880円(税込) / ドリンクセット 1,210円(税込)

販売期間： 2025年12月11日(木)～2025年12月25日(木)

山形県の素材を活かした山形県初のプリン専門店

山形県は恵まれた自然環境によりフルーツやその他の原材料においても、美味しい食材が旬な状態で年中味わうことができる。そんなフルーツ王国山形の魅力を発信するプリン専門店が「山形プリン」である。山形の生産者の方々が丹精込めて作り上げた最高の素材を全国の方々に伝えるべく、「山形プリン」が誕生した。

山形プリン本店の特徴

1. 山形県の素材を活かした初のプリン専門店

2. 提供するプリンは全て店内の工房で製造した新鮮で美味しいプリン

3. 山形県産の朝採れ卵“紅花卵”などの地元素材を活かしてつくるご当地プリンを提供

4. 賞味期限10分の生プリンは連日開店直後には売り切れ

5. お土産や手土産としても活用しやすいクラフトバッグでの持ち帰りが可能

6. 山形県産のさくらんぼを使用したプリンも提供

7. 全国テレビなどでも話題の朝から行列ができるプリン専門店



【店舗概要】

店舗名 ： 山形プリン

所在地 ： 〒999-3242 山形県上山市葉山4-33

※旅館日本の宿古窯より徒歩1分

電話番号 ：023-665-1955

山形プリン道の駅蔵王の特徴

1. 山形県の素材を活かした県内初のプリン専門店の2号店

2. フルーツ王国山形・蔵王の地元素材の魅力を発信

3. 蔵王ミルクや蔵王鶏卵を使用した山形プリン道の駅蔵王限定のオリジナル商品を提供

4. 山形県産の朝採れ卵“紅花卵”などの地元素材を活かしてつくるご当地プリンを多数提供

5. お土産としても活用しやすいクラフトバッグでの持ち帰りが可能

【店舗概要】

店舗名 ： 山形プリン道の駅蔵王

所在地 ： 〒999-2307 山形県山形市表蔵王79‐1

※山形県観光物産会館ぐっと山形に隣接

電話番号 ：023-665-1955

営業時間・定休日に関する情報は公式HPをご確認ください。

山形プリン

山形プリン公式HP :https://yamagata-purin.com/

【会社概要】

商号 ：株式会社YSコーポレーション

本社所在地：〒999-3242 山形県上山市葉山4-33

代表者 ：代表取締役社長 佐藤 太一

古窯グループ

古窯グループは、山形県内4か所の旅館とグランピング施設に加え、山形県初のプリン専門店「山形プリン」を開業、2022年12月には東北初の日帰り温浴施設「おふろcafe yusa」と山形プリンの姉妹ブランドとなるフルーツアイスクリーム専門店「MOGY」をオープンするなど、多角的な事業展開で山形の魅力発信を積極的に行う。宿泊事業を中心としたこれらの多角的な取り組みが認められ、「日本ツーリズム・オブ・ザ・イヤー」2023年のグランプリ（最優秀賞）を受賞。

さらなる観光価値の創造・強化に向けて、2025年に老舗和菓子・飲食企業である株式会社明友を事業継承。これは、120年以上の伝統を持つ明友の郷土の味と技術を承継し、両社の強みを融合させることで、山形の食を通じた観光価値をさらに創造・強化することを目的としている。



【会社概要】

商号：株式会社古窯ホールディングス

本社所在地：〒999-3292 山形県上山市葉山5-20