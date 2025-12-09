『BUYMA CYBER MONDAY SALE』を2025年12月11日(木)まで開催！サイバーマンデー限定の使い放題「総額12,000円クーポン」も配布

株式会社エニグモ

株式会社エニグモ(代表取締役最高経営責任者：須田将啓 本社：東京都港区、東証プライム：証券コード 3665)が運営するスペシャルティ・マーケットプレイス『BUYMA(バイマ)は、2025年12月11日(木)23:59までの期間限定で『CYBER MONDAY SALE』を開催いたします。

さらに期間中何回でも使えるサイバーマンデー限定の総額\12,000クーポンも配布します。

CYBER MONDAY SALEの概要

セール期間：2025年12月5日(木)12:00～12月11日(木)終日

特設ページ：https://www.buyma.com/feature/cyber-monday/?af=601

詳細を見る :https://www.buyma.com/feature/cyber-monday/?af=601

総額\12,000使い放題クーポン

10,000円オフクーポン

対象商品：18万円以上の全商品

利用期限：12月11日(木)終日まで

対象商品一覧：https://www.buyma.com/r/?pc=180000&af=601

2,000円オフクーポン

対象商品：3万円以上の全商品

利用期限：12月11日(木)終日まで

対象商品一覧：https://www.buyma.com/r/?pc=30000-179999&af=601

クーポン受け取りはこちら :https://www.buyma.com/feature/cyber-monday/?af=601

サイバーマンデーのおすすめセールアイテム

▼レディース

https://www.buyma.com/r/-C1001/?nb=1&dpf=30&af=601

▼メンズ

https://www.buyma.com/r/-C1002/?nb=1&dpf=30&af=601

▼ベビー・キッズ

https://www.buyma.com/r/-C1005/?nb=1&dpf=10&af=601

▼ビューティー

https://www.buyma.com/r/-C1003/?rp=1&af=601

▼ライフスタイル

https://www.buyma.com/r/-C1004/?nb=1&dpf=10&af=601

アウトレット商品もセール価格に

人気のアウトレット買付アイテムも、期間限定のセール価格でお買い求めいただけます。

▼アウトレット買付のセールアイテムをすべて見る

https://www.buyma.com/r/?nb=1&tag_ids=1926&dpf=10&af=601

ヴィンテージアイテムもお得に買える

世界中の中古ブランド品が集まるラグジュアリーヴィンテージマーケット「BUYMA VINTAGE」のセールアイテムも必見。

▼BUYMA VINTAGEのアイテムをすべて見る

https://www.buyma.com/r/?tag_ids=2299&af=601

サイバーマンデー期間限定の特別価格や豊富なラインナップをお楽しみいただける「BUYMA CYBER MONDAY SALE」

この機会をお見逃しなく！

詳細を見る :https://www.buyma.com/feature/cyber-monday/?af=601

