【’47（フォーティーセブン）】定番「CLEAN UP」に、球団ロゴにハートアイコンを添えた新作が登場

ニューエラジャパン合同会社

1947年に米国ボストンでスタートしたカジュアルライフスタイルブランドである’47（フォーティーセブン）は、ブランドを代表する定番シルエット「CLEAN UP（クリーンナップ）」の新作として、MLB（メジャーリーグ・ベースボール）のニューヨーク・ヤンキースおよびロサンゼルス・ドジャースの球団ロゴにハートアイコンを組み合わせたデザインのキャップを、公式オンラインストア(https://47brand.co.jp/)、'47長野(https://47brand.co.jp/pages/store-list)をはじめ全国の’47取扱店舗にて発売いたしました。

今回の新作は、球団ロゴの横にあしらった小さなハートがポイント。ベーシックなデザインにやわらかな表情が加わり、日常のスタイリングにも取り入れやすい仕上がりです。

ロイヤルはバイザー裏にハートと同色のピンクを、カーキとネイビーには同色のレッドを採用。キャップ本体の色とバイザー裏の差し色との組み合わせが、コーディネートにさりげないアクセントを生みます。シルエットには、柔らかいクラウンとカーブしたバイザーが特徴のアジャスタブルキャップ「CLEAN UP」を採用。頭の形を問わず心地よくフィットし、幅広いテイストの装いに自然と馴染むデザインです。

【WITH HEART COLLECTION】

[’47 CLEAN UP] 各 4,620 円（税込）

