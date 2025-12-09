ダイヤモンド社の書籍が「楽天ブックス2025年 年間ランキング」において、3部門で年間1位になりました！

株式会社ダイヤモンド社

このたび、株式会社ダイヤモンド社が刊行した『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』『5年で1億貯める株式投資』『DIE WITH ZERO 人生が豊かになりすぎる究極のルール』が、「楽天ブックス2025年 年間ランキング」部門別でそれぞれ第1位となりました。（集計期間：2025/1/1～2025/10/20）

■『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が「語学・学習参考書部門」で第1位を獲得！

＜著者・びーやま氏からのメッセージ＞

（写真：Akifumi Shintani）

「楽天ブックス2025年 年間ランキング」語学・学習参考書部門で第1位を獲得することができて大変光栄に思います。語学・学習参考書ジャンルは名著が多く、私自身も受験生のときにお世話になった本ばかりです。そういったジャンルのなかで1位を取ることができたのは感無量です！ぜひほかの参考書で成績を伸ばしていただきつつ、勉強がつらくなったら『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』でモチベーションを上げてください。受験は皆さんが「頑張れる人」であることを世の中に証明する最適な手段です。最後まで走り抜けて、人生の扉を自分の手で開

いていきましょう！

■『5年で1億貯める株式投資』が「ビジネス・経済・就職部門」で第1位を獲得！

＜著者・kenmo氏（湘南投資勉強会）からのメッセージ＞

（イラスト：ひらのんさ）

拙書『5年で1億貯める株式投資』が「楽天ブックス2025年 年間ランキング」のビジネス・経済・就職部門で1位に選ばれたとのことで、本当にありがとうございます。ここまで多くの方に手に取

っていただけるとは思わず、驚きと感謝の気持ち

でいっぱいです。相場は順風の時ばかりではなく、思い通りにいかず気持ちが沈む場面もありま

す。そんな時こそ本書が少しでも前向きになるき

っかけになれば嬉しいです。また、投資初心者の

方にとって株式投資を始める一歩となれたら、こ

れほど光栄なことはありません。

■『DIE WITH ZERO 人生が豊かになりすぎる究極のルール』が「人文・思想・社会部門」で第1位を獲得！

＜担当編集者・畑下裕貴からのメッセージ＞

本書の刊行は2020年9月です。世の中が新型コロナウイルスの話題で持ち切りだった頃、不安を抱えながら編集していたことを思い出します。そこから約5年をかけ、じわじわとSNSや口コミで評判が広がり、今年の3月には50万部を突破。現在では66万部を超えるベストセラーとなりました。読者からは、「本書を読んで考え方が変わった」「もっと早く読みたかった」という声が多数届いています。これまでさまざまな本を担当してきましたが、ここまで‟読者の人生に影響を与えている本”には出合ったことがありません。これからもこの本が、多くの方にとって人生に良い変化を

生み出すきっかけになればうれしく思います。

■『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』

（書誌情報）

著者：びーやま

協力：高田ふーみん

定価：1,650円（税込）

発売日：2025年3月5日

発行：ダイヤモンド社

判型：四六判並製・248頁

URL: https://books.rakuten.co.jp/rb/18115819/

（プロフィール）

著者：びーやま

教育痛快バラエティ番組・YouTube『wakatte.TV』のツッコミ担当。早稲田大学教育学部卒。高校時代の偏差値は37だったが、1年間の浪人を経て早稲田大学に入学。大学時代は起業・自主退学・復学など、さまざまな経験をしたのち、大学受験のすばらしさに気づき現在に至る。甘いルックスと鋭いツッコミ（たまにポンコツ）で視聴者の心を掴んでいる。決め台詞は学歴モンスターの相方・高田ふーみんを制止する「ヤメロオマエ」。

協力：高田ふーみん（たかだ・ふーみん）

教育痛快バラエティ番組・YouTube『wakatte.TV』にて「学歴至上主義」を貫く学歴モンスター。京都大学経済学部中退（現役合格）。学歴を絶対の価値基準とする偏った思想を持つヒール役として受験生や大学生を中心に人気を博している。決め台詞は「Fランやないか」。

■『5年で1億貯める株式投資』

（書誌情報）

著者：kenmo（湘南投資勉強会）

定価：1,870円（税込）

発売日：2025年4月23日

発行：ダイヤモンド社

判型：四六判並製・306頁

URL: https://books.rakuten.co.jp/rb/18158375/

（プロフィール）

著者：kenmo（湘南投資勉強会）

1982年愛知県生まれ。大阪大学大学院情報科学研究科修了後、東証一部（現・東証プライム）上場のメーカーに研究員として就職。2011年に4年間で貯めた元手300万円から株式投資を始め、追加資金の投入なしに、会社員を続けながらわずか5年で資産1億円を達成。現在は、約3億円を運用している。2018年個人投資家同士の情報交換を目的とした「湘南投資勉強会」を設立。2023年に中小企業診断士の資格を取得。15年間勤めた会社を辞め、IR支援や企業コンサルティングを行うための法人を設立。現在は株式投資のかたわら、講演活動や、数多くの企業のIR説明会を主催している。『ダイヤモンドZAi』『日経マネー』『日経ヴェリタス』『日本経済新聞』などでの記事掲載多数。

X : kenmo@湘南投資勉強会 3.3万フォロワー

YouTube : 湘南投資勉強会オンライン チャンネル登録者数1.9万人

■『DIE WITH ZERO 人生が豊かになりすぎる究極のルール』

（書誌情報）

著者：ビル・パーキンス

訳者：児島修

定価：1870円（税込）

発売日：2020年9月30日

発行：ダイヤモンド社

判型：四六判・上製・280ページ

URL：https://books.rakuten.co.jp/rb/16433838/

（プロフィール）

著者：ビル・パーキンス

1969年、アメリカテキサス州ヒューストン生まれ。アメリカ領ヴァージン諸島を拠点とするコンサルティング会社BrisaMaxホールディングスCEO。アイオワ大学を卒業後、ウォールストリートで働いたのち、エネルギー分野のトレーダーとして成功を収める。現在は、1億2000万ドル超の資産を抱えるヘッジファンドのマネージャーでありながら、ハリウッド映画プロデューサー、ポーカープレーヤーなど、さまざまな分野に活躍の場を広げている。本書が初めての著書となる。

訳者：児島修（こじま・おさむ）

英日翻訳者。立命館大学文学部卒（心理学専攻）。訳書に『DIE WITH ZERO 人生が豊かになりすぎる究極のルール』『サイコロジー・オブ・マネー ── 一生お金に困らない「富」のマインドセット』『JUST KEEP BUYING 自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法則』『THE ALGEBRA OF WEALTH 一生「お金」を吸い寄せる 富の方程式』『STOP OVERTHINKING ── 思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』『THE WEALTH LADDER 富の階段 ── 資産レベルが上がり続けるシンプルな戦略』『アート・オブ・スペンディングマネー ── １度きりの人生で「お金」をどう使うべきか？』（以上ダイヤモンド社）などがある。

※リリース内の画像・写真は、本書籍に関わる報道を目的とした使用に限ります