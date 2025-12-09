＼ 2026年3月3日（火） ～ 7日（土） ／業界最大級オンライン展示会「ITトレンドEXPO2026 Spring」申込み受付中　業界第一線で活躍するビジネスリーダーが多数登壇決定！

株式会社イノベーション

株式会社イノベーション（東証グロース 証券コード3970）のグループ会社である、株式会社Innovation & Co.（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：幸 哲史、以下「Innovation & Co.」）は、業界最大級のオンライン展示会「ITトレンドEXPO2026 Spring」を、2026年3月3日（火）～ 3月7日（土）に開催します。

ITトレンドEXPOには、異業種から革新を起こすトップランナーが集結します！ITトレンドEXPOには、異業種から革新を起こすトップランナーが集結します！

お笑い界で「R-1ぐらんぷり2020」「M-1グランプリ2020」の両タイトルを制覇し、現在は「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0」「ヒルナンデス！」で活躍しながら自作ゲーム開発でも才能を発揮する野田クリスタル氏、DMM.comおよびEXNOAで人事・総務・法務の豊富な経験を活かして組織変革と地方創生を推進する高橋応和氏、そしてプログラミング言語Rubyを生み出し、Rubyアソシエーション理事長・Heroku Chief Architectとして世界的に活躍するまつもとゆきひろ氏の3名が、それぞれの視点から現場レベルの変革事例と実務に直結する知見を語ります。

各領域のエキスパートから、現場レベルの変革事例と実務に直結する知見を得られる充実した学びの機会となります。

今後も最新情報や登壇ゲストの最新情報は公式サイトにて順次お知らせいたしますので、ぜひご注目ください。

参加申し込み・詳細を見る :https://it.expo.it-trend.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20251209

■ ITトレンドEXPOとは？

ITトレンドEXPOは、当社が運営する法人向けIT製品の比較・検討サイト「ITトレンド」が主催する業界最大級のオンライン展示会です。累計登録者数21万人を突破、圧倒的な参加者数を誇るオンライン展示会としてご好評いただいております。

本展示会のコンセプトは、【 新たな出会いが明日の「働く」を変える 】です。



年間約2,000万人に活用されているIT製品の比較サイト"ITトレンド"が無料でご参加いただける業界最大級のオンライン展示会を開催いたします。

ビジネスパーソンの毎日はいつも忙しく、あっという間に過ぎていきます。

小さな課題が山積みで、どうしようかと頭を悩ませることも多いでしょう。

しかしその隣では、新しいアイデアで苦難を乗り越えている先駆者やテクノロジーで解決したプロたちの事例が数多く存在します。今日だけは、少し立ち止まってその様子を覗いてみませんか？

ITトレンドEXPOでは、新たな出会いが明日の「働く」を変える をコンセプトに、あなたの仕事やキャリア、人生をより豊かにするきっかけを提供します。

開催概要

名称 ： ITトレンドEXPO2026 Spring

開催テーマ ： 新たな出会いが明日の「働く」を変える

開催日時 ： 2025年3月3日（火）～ 3月7日（土）

来場 ： 無料

登録U R L ： https://it.expo.it-trend.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20251209(https://it.expo.it-trend.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20251209)

主催 ：株式会社Innovation ＆Co.

視聴方法 ：事前登録にて登録いただいたメールアドレス・パスワードで本サイトよりログインください。

視聴につきましては動作が正常か事前に環境のご確認をお願いします。

推奨デバイス（PC・タブレット・スマートフォンなど）



※ ITトレンドEXPO2026 Springへの出展をご希望の場合は、お問合わせ窓口までお問合わせください。

出展問合わせ窓口：https://it-trend.jp/service/it-trend-expo#contact

■ 参加登録および来場した先着1万名様が必ず貰える！Amazonギフトカード500円分プレゼントキャンペーン

＼先行特典のご案内／

今回、ITトレンドEXPOに参加登録をしていただいた先着1万名様に

Amazonギフトカード500円分をもれなくプレゼントいたします。

参加登録は1分程で完了します！みなさまのご参加お待ちしております。

キャンペーン利用規約：https://it.expo.it-trend.jp/term/campaign/first-come-first-served

参加申し込み・詳細を見る :https://it.expo.it-trend.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20251209

■ ITトレンド（https://it-trend.jp/(https://it-trend.jp/)）とは

ITトレンドは株式会社イノベーションのグループ会社である株式会社Innovation & Co.が運営している法人向けIT製品の比較・資料請求サイトです。2007年より運用開始、2021年3月には累計訪問者数4000万人を突破、1700製品以上を掲載しています。サイトを閲覧し利用する企業内個人であるユーザは、掲載製品情報や口コミレビューなどを参考に自社の課題に適したIT製品を複数の製品・会社から比較検討ができ、その場で資料請求が一括でできます。

【ITトレンドの特徴】

掲載企業は初回掲載時の初期費用のみで製品数やサービス数に関わらず掲載が可能。

資料請求（見込み顧客情報入手）の1件毎の成果報酬課金。

サイトへの集客は検索エンジンが中心。

サイトを閲覧し利用するユーザは、無料で資料請求が可能で、会員登録の必要なし。

■株式会社Innovation & Co.について

株式会社Innovation & Co.は、”日本の明日をデザインする” をビジョンとして掲げ、法人営業・マーケティング分野に特化してサービス提供をおこなってきました。親会社である株式会社イノベーション創業時より培ってきた「営業」、「マーケティング」の強みと「テクノロジー」を活用して、日本の「働く」にイノベーションを起こします。



所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT 渋谷R ビル3F

設立 ： 2019年9月2日

代表取締役社長 ： 幸 哲史

URL ： https://www.innovation.co.jp/

事業内容 ： BtoBに特化した営業・マーケティング支援事業



■株式会社イノベーションについて

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT 渋谷R ビル3F

設立 ： 2000年12月14日

代表取締役社長 ： 富田 直人

URL ： https://www.innovation.co.jp/