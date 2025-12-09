カネボウ化粧品「ミラノコレクション」が、京都最古の神社の一つ「下鴨神社」、鏡絵馬で有名な「河合神社」と“女神”コラボレーション！60名様限定で内なる美麗に目覚める『美麗体験』を開催

株式会社カネボウ化粧品

＜共同リリース＞

おしろい市場17年連続売上Ｎo.1シリーズ※1、カネボウ化粧品のプレミアムブランド「ミラノコレクション」は、京都最古の神社の一つとして古代からの息吹を伝える「下鴨神社」と、その摂社の一つ、“美麗の神”として玉依姫命(たまよりひめのみこと)を祀り、ユニークな鏡絵馬で有名な「河合神社」と“女神”コラボレーションを実現。「ミラノコレクション フェースアップパウダー２０２６」発売日の2025年11月22日(土)に、ご応募いただいた方の中から当選された60名様を下鴨神社・河合神社へご案内し、内なる美麗に目覚める『美麗体験』イベントを開催致しました。

体験は美麗メイクレッスンから始まり、京都最古の原生林“糺の森(ただすのもり)”を参進した後、下鴨神社神職による美麗祈祷、鏡絵馬奉納を行いました。悠久の時に包まれる神聖な空間で、肌と心に向き合い、自分の中の美麗を見つめ直して清らかな心を育むひとときとなりました。

また2026年1月31日(土)までの期間、「河合神社」ではミラノコレクションとコラボレーションした限定御朱印の授与や、コラボレーション記念フォトスポット“大鏡絵馬”の展示、そして鏡絵馬をご奉納された先着 4,000名様にミラノコレクション フェースアップパウダーのサンプルプレゼントなど素敵な美麗特典をご用意しています。この機会にぜひ足を運んでみて下さい。

「美麗体験レポートページ」：

https://www.kanebo-cosmetics.jp/milano-collection/museum/campaign/beautiful/(https://www.kanebo-cosmetics.jp/milano-collection/museum/campaign/beautiful/)

※1：インテージＳＲＩ+ おしろい市場 2008年1月～2024年12月フェースアップパウダー（従来品含む） 各年累計販売金額

『美麗体験』当日の様子

（1）下鴨神社 細殿(重要文化財)にて美麗メイクレッスンと鏡絵馬体験

普段立ち入ることができない、下鴨神社の重要文化財「細殿」にて、メイクアップアーティストによる美麗な表情を引き出すメイクレッスンを体験。普段の自分のメイクとは異なる仕上がりに、感動する方も！メイク後は、河合神社の鏡絵馬に願意を託し、美麗神・玉依姫命へのご挨拶の前に、肌と心を整えました。

（2）河合神社にて美麗祈祷

メイクレッスン実施後は、皆さまに鏡絵馬を持っていただき、境内に広がる原生林“糺の森（ただすのもり）”の中を、巫女を先頭に参進し、下鴨神社から河合神社へ移動しました。日本第一美麗神を祀る河合神社へ到着後、普段は行われていない貴重な美麗祈祷を行いました。神聖な空間の中で心身の美しさを願い、ご自分の中の美麗を見つめ直す時間となりました。

（3）コラボレーション特別記念“大鏡絵馬”の前でフォト撮影

今回のコラボレーションを記念して、河合神社に「ミラノコレクション フェースアップパウダー２０２６」でお化粧している美麗神・玉依姫命が描かれた“大鏡絵馬”が奉納されました。「美麗体験」イベント当日から公開し、参加者の皆さまは、今だけの特別な佇まいの美麗神との撮影を楽しみました。

（4）鏡絵馬ご奉納

最後に、鏡絵馬を河合神社ご本殿にご奉納いたしました。

美麗メイクレッスンと美麗祈祷で整った肌と心で、参加者の皆さまの美麗への願いを神様に届けました。

イベント参加者の皆さまには、当日発売となった「ミラノコレクションフェースアップパウダー２０２６」とここでしか手に入らないコラボレーション手鏡(※１)がプレゼントされました。

また、河合神社よりミラコレ２０２６容器と連動したピンクカラーの美鏡守(みかがみもり)(※２)もサプライズで授与されました。

(※1)京都の木を“御手鏡職人”の手により一枚一枚薄く削り出された手鏡。ミラノコレクションの容器デザインがあしらわれた特別な逸品です。

(※2)「美鏡守」は、鏡に映すたびに心身を整え、美しさを願う特別なお守りです。

一般の参拝者様にも“美麗特典”をご用意

～2026年1月31日(土)まで、河合神社(下鴨神社)境内にて～

■鏡絵馬をご奉納された先着4,000名様に美麗肌に仕上げるミラコレサンプルをお渡し

※数に限りがございます。無くなり次第配布終了。

■期間限定 ミラノコレクション×河合神社コラボレーション御朱印

『美麗体験』を記念し、「ミラノコレクション フェースアップパウダー２０２６」でお化粧している美麗神・玉依姫命が描かれたコラボレーション御朱印が期間限定で登場。

※数に限りがございます。無くなり次第授与終了。

御朱印料：1,000円

■期間限定 コラボレーション特別記念“大鏡絵馬” の展示

「ミラノコレクション フェースアップパウダー２０２６」でお化粧している美麗神・玉依姫命が描かれたコラボレーション特別記念“大鏡絵馬”。

1月末まで展示しています。

ミラノコレクションについて

1980年代、イタリアを訪れたある研究員の、芸術品のような建造物、美しい彫刻、色褪せない絵画への感動から始まります。時代を超えて人の心を揺さぶる普遍的な美しさを化粧品で、そして肌で表現したいという熱い思いで1991年に誕生しました。西洋の芸術と日本に息づくおしろい文化が融合した、まるで名画の女神のような神々しくなめらかな肌に仕上げる「女神カバーおしろい」。長年にわたり多くのお客様にご愛用いただき、おしろい市場で17年連続売上Ｎo.1※1を獲得しました。

▼歴代コレクション

https://www.kanebo-cosmetics.jp/milano-collection/history/(https://www.kanebo-cosmetics.jp/milano-collection/history/)

▼ブランドサイトTOP

https://www.kanebo-cosmetics.jp/milano-collection/(https://www.kanebo-cosmetics.jp/milano-collection/)

【ミラノコレクション フェースアップパウダー２０２６ 商品情報】

ひと塗りで、カバーも透明感も。女神カバーおしろい

ミラノコレクション フェースアップパウダー２０２６ 2025年11月22日（土）数量限定発売

商品ページ：https://www.kanebo-cosmetics.jp/milano-collection/powder/(https://www.kanebo-cosmetics.jp/milano-collection/powder/)

下鴨神社・河合神社について

■下鴨神社 ／ 正式名称 賀茂御祖神社（かもみおやじんじゃ）

賀茂川と高野川が合流する場所に鎮座します。賀茂川の下流にあり、古くから賀茂御祖神社を表す際は「鴨」の文字が使用されたことから、下鴨神社（しもがもじんじゃ）とも呼ばれます。

京都を拓かれた神様として信仰され、平安京遷都以降は国家鎮護の神社として、皇室や朝廷からも篤い崇敬を受けました。現在では国宝の本殿２棟をはじめとした多くの文化財や、太古からの植生を残す「糺の森」など、古代の息吹きを今に伝える京都の古社です。縁結びや美容のパワースポットとしても注目を集めており、糺の森は歩くだけでも運が増すと言われています。

■河合神社

河合神社は下鴨神社の摂社として古くより祀られており、女性守護としての信仰を集めるお社です。ご祭神には神武天皇の母、玉依姫命をお祀りしており、玉依姫命が玉の様に美しいことから「美麗の神」として深く信仰されております。河合神社ではこの美麗の祈願絵馬として手鏡型の絵馬「鏡絵馬」の授与を行っています。顔のパーツが描かれた面に、ご自身の普段使用されている化粧品で理想の姿にメイクをし、裏に願意を記入して、願いを託します。外見も内面も磨いて美しくなるという願いを込めた絵馬となります。

下鴨神社TOP https://www.shimogamo-jinja.or.jp/(https://www.shimogamo-jinja.or.jp/)

下鴨神社＞河合神社TOP https://www.shimogamo-jinja.or.jp/bireikigan(https://www.shimogamo-jinja.or.jp/bireikigan)