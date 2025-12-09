【12/16開催】【ホテルの売上や利益最大化に必須】集客×直販強化×テクノロジーによる販売活動の再定義を学ぶ

株式会社mov

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」及び 店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、12月16日（火）14:00-15:00に宿泊事業者様向けのオンラインセミナーを開催します。参加費は無料です。

本セミナーでは、ホテルの売上や利益最大化に必須の「集客」「予約数の向上」「レベニューマネジメント」について、宿泊施設が押さえるべきノウハウを事例とともに解説します。

セミナーのポイント

セミナー内容

無料セミナーに申し込む :https://honichi.com/events/seminars/202512_dedge_ideas/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202512_dedge_ideas- ホテルが“選ばれる状態”をつくるためのMEO・口コミ対策の要点が学べる！- 公式サイトでの自社予約率を高めるための改善ポイントがわかる！- テクノロジーを活用してレベニューマネジメントと販売活動をアップデートする考え方が理解できる！第一部：ホテルが“選ばれる”状態をつくるためのMEO・口コミ対策（mov）

ホテルの露出を高め、旅行者に“選ばれる状態”をつくるために取り組むべきMEO対策と口コミ対策について解説します。

- 旅行者の検索行動と口コミの最新トレンド- Googleマップで選ばれるホテルの共通点- 露出拡大につながるMEO対策のポイント第二部：RMSはレベニューマネジメントとその業務をどのように再定義するか（IDeaS社）

レベニューマネジメントをアップデートするために押さえておくべきポイントを解説いただきます。単価・利益UPと業務負荷軽減を実現する「収益最大化の頭脳」について学んでいただける内容となっております。

- テクノロジー導入によってもたらされる収益管理の変革- 需要予測が“すべての販売活動の基盤”となる理由- テクノロジーによってレベニューマネジメントの業務はどう変わるのか第三部：公式サイトでの“自社直接予約率”を高めるための改善ポイント（D-EDGE社/Nazuna社）

株式会社Nazuna 代表取締役 渡邊 龍一氏より、D-EDGE社のサービスを活用しどのように自社公式サイトの予約率を上げることができたのか。Nazuna社のお取り組みについてお話しいただきます。

- 自社公式サイトの予約率向上に必要な改善ポイントとは？- D-EDGEのサービスを活用した具体的な取り組み内容- 予約導線の改善が売上にどのような効果をもたらしたのか

無料セミナーに申し込む :https://honichi.com/events/seminars/202512_dedge_ideas/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202512_dedge_ideas

宿泊業の悩みをまるっと解決：口コミコム（https://kutikomi.com/(https://kutikomi.com/forhotel/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202512_dedge_ideas)forhotel/(https://kutikomi.com/forhotel/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202512_dedge_ideas)）

登壇者

徳永 達也

株式会社mov 店舗支援事業本部 セールス部 エキスパート

2024年11月に株式会社movへジョイン。「IT×旅行業界」に特化したキャリアを築き、これまでにOTA（宿泊予約サイト）や民泊サイトでの新規開拓営業に従事。前職のtripla株式会社では、営業第一号メンバーとしてAIチャットボットサービスやSaaS型宿泊予約システムの初期企画から営業立ち上げまで幅広く携わる。現在は株式会社mov コンサルティング部のエキスパートとして、「口コミコム」を活用したローカルSEO対策の提案をはじめ、宿泊・観光業界を中心にマーケティング全体の支援を行っている。

平佐多 彬

IDeaS シニアリージョナルディレクター,セールス- APAC

ホスピタリティ業におけるレベニューマネジメント、およびディストリビューションの専門家。 施設でのレベニューマネジメント業務、複数施設を管理するクラスター業務、CRSを含むディストリビューション業務 セールス・マーケティング業務など、宿泊施設におけるコマーシャル業務全般の職務経験と知識を有する。 もっとも最近の職歴はHOTEL THE MITSUI KYOTOでのセールス・マーケティングディレクター。 その他、プリファードホテルズ＆リゾーツ、アマン東京・アマネム、ザ・ペニンシュラ東京でレベニューマネジメント業務に携わる。

渡邊 龍一

株式会社Nazuna 代表取締役

大学在学中に飲食店の店長に就任、24歳でエリアマネージャーに昇格。 その後コロンビア・ワークス株式会社に入社、不動産デベロッパー営業、 人事総務部、運営事業部での経験を経て、2021年にNazunaへ参画。 2023年に取締役、2024年より代表取締役。

口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

無料セミナーに申し込む :https://honichi.com/events/seminars/202512_dedge_ideas/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202512_dedge_ideas

口コミコムは、国内外の口コミサイトを“もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

自社HPを含む31サイトと連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは、自社HPやGoogle マップを含む国内外31サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

口コミコムをもっとくわしく見る :https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202512_dedge_ideas

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

訪日ラボをもっとくわしく見る :https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202512_dedge_ideas

【会社概要】

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202512_dedge_ideas)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202512_dedge_ideas)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202512_dedge_ideas)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日コム(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202512_dedge_ideas)」の運営

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社mov 広報担当：新原

メールアドレス：pr@mov.am

電話：070-9343-8235