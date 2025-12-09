屋外で遊びながら学べる！ と大人気シリーズ第3弾は、3種の飛行機を作って飛ばせるキット。専用の充電発射機で飛ばして、ぐるっと旋回する飛行にもチャレンジしよう！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年11月20日（木）に『学研の科学 アウトドア』 シリーズ『モータープロペラ飛行機チャレンジ』を発売いたしました。

シリーズ累計発行部数45万部超の実験キットつき書籍『学研の科学』から、野外ならではの科学体験を楽しめる『学研の科学 アウトドア』シリーズ第3弾が登場！

専用の充電発射機で飛ばせる3種のモータープロペラ飛行機を、誰でもかんたんに作って飛ばせるキットです。

■ハサミ不要！ 本格的な軽量飛行機が簡単に作れる！

キットには、「するっとグライダー」「ぐるり単葉機」「ふわり複葉機」の3種類の飛行機が作れる3枚の飛行機シートが入っています。シートからパーツを抜き取り、付属のテープで貼るだけで本格的な飛行機が完成。誰でも簡単に作れます。

■ぐるっと旋回＆ふわっと着地にチャレンジしよう！

▲3種類の本格的な軽量飛行機が作れます

飛行機を付属の充電発射機にセットし、ボタンを押して約10秒チャージ。発射ボタンを押せば、飛行機が飛び立ちます。誰でもかんたんに、何度も繰り返し飛ばせるので、近所の公園や野外のお出かけ先で1日中楽しめます。

この飛行機、ただ飛ばすだけではありません。翼を調整し、練習してコツをつかめば、飛行機はぐるっと旋回しながら自分のところへ戻ってきます。ぐるっと旋回＆ふわっと着地にチャレンジしてみませんか？

▲専用の充電発射機で飛行機を飛ばそう▲ぐるり単葉機を、自分のところに戻ってくるように飛ばそう！

▼3種の飛行機の飛び方を動画でチェック！

■体験ガイドブック＆動画で「楽しい体験」が「学び」に変わる！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=45KjKuuDojQ ]

飛行機の作り方や飛ばし方のコツは、体験ガイドブックと動画で、わかりやすくフォローしています。体験ガイドブックにはさらに、「なぜ飛行機は飛ぶのか？」「どうすれば飛び方が変わるのか？」といった科学的な解説や、自宅でできる工作のアイディアを掲載。

楽しいだけで終わらせず、体験を深めたり学びにつなげたりするための工夫をたくさん盛り込んでいます。

▲ガイドブックで、わかりやすく解説＆動画でフォローしています▲ガイドブックの二次元コードから作り方や飛び方の動画が確認できます

▼【動画】ぐるり単葉機の作り方

https://gakkenplus.commmune.com/view/post/0/2218407

■紙飛行機日本チャンピオンで工学博士の丹波純さん監修

今回、監修していただいたのは、紙飛行機日本チャンピオンで工学博士の丹波純さんです。専門家の教える飛ばし方のコツや飛行機のしくみを知って、「飛行機を飛ばす楽しさ」をぜひ味わってください。

［丹波純さん］

全国の科学館やイベントで、親子を対象とした「丹波博士の紙ヒコーキ教室」を開催している。紙飛行機の作り方や飛ばす楽しさ、飛行の原理などを伝えている。

・公式サイト：https://www.tamba-jun.com/

・Instagram：@tamba.hakase

■キットに入っているもの

▲紙飛行機日本チャンピオンで工学博士の丹波純さんが、飛ばし方のポイントやコツを教えてくれる

飛行機シート（3枚）、両面テープ、補強テープ、充電発射機、プロペラつきモーター、ガード、予備のプロペラ（2個）、マウント（4個）、おもり（2個）。

すぐにあそべる実験キットです。別途、単4形アルカリ乾電池3本と、プラスドライバーをご用意ください。

［商品概要］

■『学研の科学 アウトドア モータープロペラ飛行機チャレンジ』

編：学研の科学編集部

価格：2,970円（税込）

発売日：2025年11月20日

判型：B5変

電子版：なし

ISBN：978-4-05-750953-2

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1575095300(https://hon.gakken.jp/book/1575095300)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4057509534/(https://www.amazon.co.jp/dp/4057509534/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18364239/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18364239/)

・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1107652542(https://7net.omni7.jp/detail/1107652542)

■『学研の科学 アウトドア』シリーズとは

『学研の科学 アウトドア』は、野外ならではの多様な体験の提供とそこから得られる学びを届けるシリーズです。キャンプや外遊びには、『学研の科学』が大切にしている、「自分で問いを見つけ、手を動かし、答えを探し出す主体的な体験」のチャンスがたくさんあります。

▲『学研の科学 アウトドア』シリーズ、第1弾「たき火チャレンジ」、第2弾「大シャボン玉チャレンジ」も好評発売中！

“日常”から離れること。

やってみたいことにすぐにチャレンジすること。

そして親子で一緒に取り組み、ときに失敗すること。

そうした体験が、未来を生きる子どもたちの力になると信じて、『学研の科学 アウトドア』では、野外ならではの科学体験を楽しめるキットをお届けしていきます。

・『学研の科学』公式：https://kagaku.gakken.jp/

・X（旧Twitter）：https://x.com/kagaku_gakken （「学研の科学」公式（Gakken））

・Instagram：https://www.instagram.com/kagaku_gakken/ （「学研の科学」公式（Gakken））

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開